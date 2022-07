T-MEC, más claro, ni el agua

Armando Ríos Ruiz

O nuestro Presidente sufre de amnesia —de lo que hay muestras de sobra, que aparecen desde hace muchos años de su vida, cada vez que afirma sobre alguna situación y al día siguiente se desdice—, o no se percata de lo que autoriza o firma, aunque se trate de compromisos fuertes y respetables.

En días pasados, minimizó con una burla, utilizando una canción que cantó su paisano Chico Che, la controversia presentada por el gobierno de Estados Unidos, por la política energética de México, asentada en el T-MEC. “Uy, que miedo”, dijo con esa risita sarcástica, como respuesta a una obligación firmada, autorizada, convenida por él mismo.

Parece que su extinto paisano, exitoso cancionero que solía vestir siempre un overol, muerto hace 33 años víctima de un derrame cerebral, figura entre sus artistas preferidos. Sus fijaciones llegan al extremo de hacerlo repetir con fruición otro éxito suyo que ha utilizado a lo largo de su carrera política y desde que la melodía apareció: “quén pompó”.

Trató la controversia con un profundo desdén, completamente ajeno a lo que significa. Esta actitud trajo inmediatamente consigo, primero la observación en México, de expertos en la materia, quienes anticiparon un conflicto de grandes dimensiones, si el asunto no es atendido debidamente y no con actitudes pueriles que pueden descomponer en extremo las relaciones entre ambas naciones, de por sí tensas, aunque él diga que son excelentes.

Primero que nada, ex negociadores y especialistas aseguraron que “México aceptó la apertura energética en los capítulos 14, 15, 22 y 32 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como en tres anexos del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT)”.

Samantha Atayde Arellano, abogada en jefe de las negociaciones del T-MEC, subrayó que “México aceptó la reforma energética de 2013”. “Lo que creo es que hubo una apertura y esa reforma la están desconociendo [en esta administración]. Aunque la apertura no quedó reflejada en anexos, sí quedó en el artículo 32.11 del T-MEC”

“Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía, señaló que, en las negociaciones del T-MEC, el equipo de transición del presidente López Obrador fue el que tomó la decisión en los temas de energía y si bien eliminaron el capítulo de cooperación, siempre dijeron que respetarían el marco legal establecido en 2013”. Define una nota de El Universal.

El Presidente pretende comportarse ante estas evidencias, como se comporta en México, en donde trata todas las negociaciones como el único ser cuya palabra es comparable con la de Dios. En donde ha tenido la ocurrencia de decir con visible irritación: “¡no me vengan con que la ley es la ley!” Porque en su entender, la ley es él mismo. Puede manejarla a placer. A capricho si así lo desea. No con el mínimo respeto al espíritu de que la misma está investida.

Su burla activó un fuerte llamado de atención, tanto de Estados Unidos como de Canadá, para que se comporte con seriedad, mientras los expertos alertaron que un asunto tan diminuto, como el del cantante Chico Che, puede llevar a México a pagar entre 30 mil y 50 mil millones de dólares por imposición de aranceles. Hay que recordarle que Estados Unidos no es México.

Como respuesta, el mandatario citó la hidroeléctrica El Cajón. Subutilizada porque los de antes no querían que la CFE produjera energía. En suma, culpó a los neoliberales porque estaban acostumbrados a rendirse. Ahora, un asunto legal es en su concepto un asunto de principios De soberanía. De patriotismo, que no se negocia. ¿A quién le habla así? ¨Porque los tratados internacionales se firman y se respetan. Los temas aludidos por él no tienen nada qué ver.

¿Qué hará el 16 de septiembre, cuando tomará una decisión? ¿Aceptar lo que sus expertos le aconsejen sobre el respeto a su aprobación? ¡Seguro que s! Lo demás es solo pataleo. Pose dizque valiente para sus admiradores.

