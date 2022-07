Para mí, ni piso parejo ni equidad en Morena, sino una dura campaña en mi contra: Ricardo Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Nomás hay que ver a los gobernadores y gobernadoras de Morena que reciben y acompañan a los otros precandidatos y que a mí me ignoran, para entender que en Morena no existe ni piso parejo ni equidad en la sucesión presidencial adelantada, afirmó ayer Ricardo Monreal.

Pero las cosas no paran ahí, agrega:

“La campaña en contra nuestra es fuerte porque (el presidente Andrés Manuel López Obrador) no me menciona y es su derecho no mencionarme… mi derecho es tratar de meterme a la lucha política cuando llegue el momento”, subrayó.

Entrevistas y conferencias de prensa van y vienen alrededor del zacatecano, quien desde su posición de aspirante abierto a suceder a AMLO se suma al canciller Marcelo Ebrard, quien a través de su equipo de apoyo exigió en días pasados igualdad de oportunidades y apoyos de Morena y sus cuadros para quienes participan en esta contienda.

Monreal le pide desde hace meses al presidente López Obrador y a su gerente en Morena, Mario Delgado, establecer reglas claras y nuevos métodos de selección, como realizar primarias, en la selección del candidato presidencial y para el resto de las posiciones.

Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado existen tres requisitos básicos que debe proporcionar Morena a sus aspirantes presidenciales: Tiempos, medios y recursos.

Estos deben salir, afirma el zacatecano, de las millonarias prerrogativas que le aporta el INE a Morena.

Sólo así nadie podrá ser señalado de acudir a recursos públicos de instituciones o de los estados, de los municipios o del gobierno federal y mucho menos de otras fuentes inconfesables

Enfrentado a un trato desigual y abusivo que sólo beneficia a los otros aspirantes —a Claudia Sheinbaum,Marcelo Ebrard, Adán Augusto López—, quienes recorren el país al lado de dirigentes, legisladores y gobernadores y gobernadoras, alcaldes y otros personajes de Morena, Monreal aclaró:

“Es muy fácil ver si hay cargada. Las y los gobernadores reciben y atienden a los otros candidatos…

“Yo trabajo por la candidatura a la presidencia con el apoyo de la gente, no de los operadores o la nomenklatura de Morena”, agrega.

Pese al maltrato y todas las evidencias en su contra, Monreal dice confiar en que el presidente Andrés Manuel López Obrador no meterá las manos en la contienda

“Voy a esperar que se lance la convocatoria y se fijen las reglas claras que ahí coincido con el canciller (Ebrard), me sumo a la propuesta del canciller que se fijen reglas claras, él tiene razón”, indicó.

E insistió:

“No voy a declinar en mi lucha, porque me asiste la razón moral e histórica. Nosotros luchamos contra la imposición, por eso nació Morena y no estoy buscando puestos de consuelo o de acomodo personal”.

Trump se destapa para la presidencial siguiente

El controvertido ex presidente Donald Trump anunció ayer su intención de ir por su reelección diferida en las elecciones de 2024.

Analistas y otros advierten que ese “destape” lo realiza como un blindaje ante la amenaza de que sea enjuiciado —y probablemente encarcelado— por su participación en el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

El anuncio hecho durante su participación en el panel America First Policy Institute en Washington bien podría tomarse como un intento de evitar su aprehensión, ya que hoy tendría la justificación de que se le detiene para obstruir su regreso a la Casa Blanca.

Sería en los hechos un preso político o un opositor con fuertes aspiraciones a ser reelecto.

“Me postulé la primera vez y gané… Ahora me postulé por segunda vez y lo hice mucho mejor. Obtuvimos millones y millones de votos más… Es posible que tengamos que hacerlo de nuevo”, afirmó desde Washington.

“Nos estamos preparando para un regreso increíble […] Tengo que salvar a nuestro país. Si no lo hago, nuestro país está condenado”, indicó.

Su nueva postulación la realiza en el momento que sus asesores le piden que se enfoque más en una visión a futuro y menos en sus denuncias de que perdió las elecciones pasadas por fraude.

