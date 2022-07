Pasantes de medicina mexicanos exigen #ServicioSocialSeguro, AMLO los desprecia

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Sinfónica Azteca, semillero de talento mexicano

Otro frente amenaza explotarle ni más ni menos que al presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras el mandatario se ocupa más en celebrar la llegada de 54 médicos cubanos que no van a resolver la grave situación que en materia de salud vive México. O sea, el tabasqueño debería comprender -lo cual resulta muy difícil- que los médicos caribeños distan mucho de traer la piedra filosofal, pero eso no le importa, él solo quiere politizar el tema en su beneficio.

Así que no le pone la menor atención a la marcha de estudiantes de medicina mexicanos que llegaron hasta el Zócalo capitalino para demandar condiciones de seguridad en su servicio social con mantas que decían: “Quiero que mis sueños se cumplan, no los quiero enterrados bajo tierra”, o, “Mi familia espera un egresado, no un cadáver”, una más, “Quiero ver a mis amigos egresados, no enterrados #ServicioSocialSeguro”.

En una muy justa y necesaria demanda, los pasantes exigieron que se les respeten sus derechos humanos, porque aquí hay que subrayar que la mayoría son enviados a sus arriesgado y peligroso servicio social en condiciones verdaderamente deplorables y que los analistas juzgan como de una moderna esclavitud; con un apoyo económico, -sí así se le puede llamar-, de 900 a mil 200 pesos al mes, con extenuantes jornadas de trabajo porque los pasantes mexicanos distan mucho de tener los apoyos que esta errada y llamada Cuarta Transformación les ha ofrecido a los médicos cubanos, en una acción de total desprecio a los pasantes de medicina mexicanos.

Sin embargo, lo más importante es que tanto los caribeños como los nacionales especialistas en la salud, se enfrentan a una dura realidad. Conforme más alejados estén prestando sus servicios, podrán confirmar que ni hay soluciones, ni medicamentos, ni espacios pero eso sí muchos pacientes en condiciones de pobreza, que van a suplicar que les den una consulta o una operación.

Lo que sí no deja de llamar la atención, es que esta errada y llamada Cuarta Transformación, les haya prohibido, tanto a los pasantes y médicos mexicanos, como a los cubanos, hablar con los representantes de los medios, pues ¿qué oculta el tabasqueño?

Y hablando precisamente de los dislates, ocurrencias y errores del de Tepetitán, sin duda muy preocupante resulta que haya anunciado que va a imponer, a oficializar su tan llevada y traída “pobreza franciscana” porque esto bien podría traducirse en que la población económicamente activa, de por sí golpeada por la pandemia y los devaneos económicos mundiales, verán mermados sus ingresos, su salario y ya no hay forma de apretar más el cinturón.

En esta acción que pretende el mandatario, también hay oscuridades y dudas, pero todo nos lleva a un mismo camino. Desde hace tiempo, López Obrador ya no sabe de dónde sacar dinero para continuar con sus programas sociales que tan buena compra de votos le han redituado, pero sobre todo, para continuar con sus “magnas obras”, mejor conocidas como “elefantes blancos” que día con día, aumentan más y más de precio, casi tan rápido como los de la canasta básica, amén de los subsidios a las gasolinas, otra bomba de tiempo que ya no podrá resistir más. Un panorama muy negro, como puede observarse.

Municiones

*** A punto de cerrar la semana con una noticia floreciente y verdaderamente inspiradora, de esas que alientan y suben el ánimo ante la coyuntura actual y representa un bálsamo. Sucede que Fundación Azteca de Grupo Salinas, en alianza con la Orquesta de las Américas, presenta hoy en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollín Yoliztli a la Sinfónica Azteca, compuesta por 90 de los mejores músicos mexicanos de entre 16 y 25 años de edad. Tras nueve días de residencia artística -del 21 al 29 de julio-, estos 90 talentosos jóvenes, integrantes de Sinfónica Azteca y sus 14 maestros internacionales, se encontraron para ensayar en La Constancia Mexicana de la ciudad de Puebla y de este modo, culminar su experiencia con tres conciertos en Xalapa, Veracruz; Puebla capital, y hoy el último en la CDMX, en punto de las ocho de la noche. Seleccionados a partir de una convocatoria nacional con más de 1000 aspirantes, estos jóvenes músicos, de la mano de las más prominentes instituciones musicales del mundo, y de un selecto cuerpo de maestros de talla internacional, demuestran concierto tras concierto lo grandiosos que pueden ser, gracias al apoyo incansable y comprometido de Fundación Azteca. La dirección artística de la orquesta la encabeza el reconocido director Paolo Bortolameolli y como solista invitado el gran pianista mexicano Jorge Federico Osorio. Así, Fundación Azteca de Grupo Salinas, a través de Sinfónica Azteca, refrenda una vez más, su impulso a una nueva generación de artistas con múltiples y poderosas habilidades musicales y de liderazgo, vinculándolos con redes globales de grandes exponentes de la música. ¡Felicidades!

*** Aprovechando la sesión de la Comisión Permanente, legisladoras y legisladores de Morena, exigieron a las fiscalías, así como a los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro y Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que investiguen y esclarezcan los feminicidios de Luz Raquel Padilla Gutiérrez y Margarita Ceceña Martínez, quienes fallecieron por quemaduras graves. La senadora Gabriela López Gómez hizo un llamado a las autoridades de dichos estados para que esos asesinatos no queden impunes y que se realicen las diligencias correspondientes para encontrar y sancionar a los responsables. Ahora están indignadísimos los legisladores del partido oficial cuando se nota que de pasada, quieren politizar estos gravísimos feminicidios, independientemente de que la administración de Enrique Alfaro, ha caído en graves omisiones. A ver, que en realidad le pidan cuentas al ex futbolista, hoy flamante gobernador de Morelos.

*** Lo quiso presentar como la gran sorpresa, pero no le salió. El ex priista, ex panista y ex perredista Demetrio Sodi anunció que quiere ser candidato ciudadano a la Presidencia de la República en 2024. Quienes lo conocen, aseguran que nunca pudo conseguir siquiera la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, de ahí que brincara de partido en partido y nada más no. Ahora que le tira más alto, de plano, se ve muy, pero muy difícil, pero aún con estos pequeños detalles, en conferencia, Sodi de la Tijera sostuvo que su aspiración, respaldada por la organización Futuro 21, responde a un acuerdo con los partidos que conforman la alianza Va por México que conforman PRI-PAN-PRD, para ir con una candidatura común y abrir el proceso de designación a postulaciones ciudadanas. ¿Será, o ya se ha vuelto un mentirosillo el reciclado político?

