La Iglesia católica mexicana pregunta

Así las cosas…

Humberto Mares N.

¿Dónde está el Estado de Derecho?, pregunta la Iglesia. En la Jornada Nacional por la Paz, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro preguntó: ¿México qué te pasa?, ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el Estado de Derecho?, ¡no es posible!

LaIglesia católica mexicana desde todas sus parroquias, iglesias y catedrales, el domingo pasado durante la segunda Jornada Nacional por la Paz, pidieron orar por los asesinados y feminicidios, pero cuestionó el plan del gobierno federal en materia de seguridad, como lo ha hecho desde siempre, pero a partir de los asesinatos de los padres jesuitas en Chihuahua, ha insistido en ello.

El presidente AMLO ha insistido que no va a cambiar su estrategia de seguridad y que seguirá con “abrazos, no balazos”, a pesar que los homicidios y los actos de violencia brutal se incrementan y México se ha convertido en el país más violento del mundo, sin tener una guerra en curso, pero como si lo tuviera, pero no como la declarada por Felipe Calderón contra el crimen, sino entre bandas disputando los territorios, sin que la autoridad haga algo.

Los llamados publicados en los medios de comunicación fueron hechos por los padres y obispos que participaron en esta segunda jornada realizada prácticamente en todos los recintos católicos del país. En Culiacán, el obispo Jonás Guerrero, advirtió a sus feligreses tener mucho ojo cuando haya elecciones y emitan su voto, pues los puede llevar a ser cómplices de leyes asesinas.

En nuestro país, por años, siglos, la palabra del padre de la iglesia es la palabra con mayor peso y para los feligreses devotos, como hay millones en México, es casi una orden del señor, pero no el de Palacio Nacional. Esta situación al parecer no la han entendido en Palacio Nacional.

EL secretario del episcopado, Ramón Castro, en su homilía en Cuernavaca, Morelos, criticó la impunidad que vive México y la humillación del crimen organizado hacia las fuerzas armadas federales. “Qué triste es ver a los militares humillados porque tienen la orden estricta de no responder a ninguna agresión”, expresó el obispo de Cuernavaca desde su púlpito, donde lamentó la desaparición de 120 mil personas y el asesinato de 122 mil en lo que va de esta administración.

Algo que duele también muchísimo es la impunidad, ya que de cada 100 delitos cometidos en México sólo se denuncian siete y de esos siete delitos que sí se denuncian, sólo 5 es sentenciado sostuvo el obispo de Cuernavaca. Sobre la posibilidad de convocar a una marcha nacional para plantear su demanda de justicia paz y verdad afirmó que ese punto se encuentra en perspectiva. Nosotros tenemos que ser muy prudentes y tenemos que llevar las cosas de la mejor manera.

El obispo Castro se le cuestionó: De cristiano a cristiano qué le dice al Presidente, se le cuestionó al concluir su misa. “Que yo sepa él no es cristiano. Hasta donde yo sé es filocristiano. Yo le diría como mi Presidente que nos ayude a salir de este bache tan fuerte que tenemos”. El obispo hizo un llamado al titular de las Fuerzas Armadas a revisar que los soldados cumplan con la función que tienen de servir a la nación.

Sin duda, la fuerza de la Iglesia católica en el mundo es innegable y en nuestro país, sin duda, influye en mucho en las decisiones de las familias mexicanas y hoy en día la Iglesia está agraviada por los asesinatos y las respuestas nulas del gobierno.

Descontento en la mañanera

Los compañeros reporteros que asisten a la conferencia mañanera en Palacio Nacional levantaron la voz, con toda razón, debido a la irrupción de supuestos periodistas que jamás han ejercido la profesión de reportero y mucho menos han trabajado para algún medio de comunicación.

El descontento creció por segundo día consecutivo cuando una compañera reportera cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por reconocer como periodistas a quienes entran a la mañanera a aplaudirle y atacar a quienes ejercen el oficio. La irrupción de los paleros, dicen los verdaderos reporteros en la mañanera, que por aplaudir y apoyar abiertamente a la 4T en las mañaneras, tienen los lugares de enfrente o les dan preferencias para preguntar.

La reportera de la revista “Proceso”, Dalila Escobar, levanto la mano y señalo que es muy sencillo que alguien entre, aplauda y ya con eso, se le reconozca como periodista. No, no debería de ser así porque sí aquí habláramos de afinidades y se cayeran máscaras, habría muchas sorpresas. Si aquí venimos es para ejercer nuestro oficio que hemos ejercido desde hace muchísimos años resaltó Dalila.

Es una pena, pero no es la primera vez que, pseudoperiodistas hacen su presencia en eventos y los verdaderos reporteros son relegados o bien, los supuestos periodistas y no reporteros, les dan todo tipo de facilidades y a los verdaderos reporteros de los medios son hechos a un lado.

AMLO defendió a los reporteros que lo apoyan, según él, son tratados como paleros por los conservadores. El que un periodista participe simpatice en una causa no es ningún delito afirmó el mandatario. Siempre y cuando sea periodista, Presidente, le reviró la reportera. Si vas a cubrir una conferencia, vas para informar, no dar tu opinión. Punto no hay más.

Piden Piso parejo

En Morena piden piso parejo y AMLO les contesta que pedirlo es menospreciar a la gente, al pueblo porque será quien decidirá. Ebrard y Monreal lo piden y Sheinbaum dice que falta un año. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

mares21@gmail.com