La viruela del mono se esparce rápidamente en México. El 10 de julio, Estados Unidos registró 605 casos, seguido de Canadá con 370, Brasil con 142 sospechosos, y México, que pasó de los 27 en esa fecha a 60.

Hasta ahora, en el país se confirman 60 casos de viruela del mono en once entidades federativas, según el segundo aviso epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud federal.

No obstante, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aseguró que eso no significa que esta enfermedad “se vaya a comportar como el Covid-19”. Con corte al 23 de julio, México había reconocido un total de 60 casos confirmados, de los cuales el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirmó 59, distribuidos en 11 entidades federativas: Ciudad de México (35), Jalisco (12), Estado de México (2), Nuevo León (2), Veracruz (2), Baja California (1), Colima (1), Oaxaca (1), Quintana Roo (1), Sinaloa (1), Tabasco (1).

López-Gatell dijo que aunque en el mundo se han registrado 5 defunciones, en nuestro país no se ha reportado ninguna. La viruela del mono, hay que decir, se transmite por contacto con la piel cuando las personas están en la fase activa de la misma.

En este contexto, el diputado local Federico Döring Casar exigió a la Secretaría de Finanzas crear un presupuesto y gestionar junto con la Cancillería y la Secretaría de Salud Federal, la adquisición oportuna de vacunas contra la viruela del mono.

Dado que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria, el legislador panista “exigió vacunas, que respondan a tiempo y sin regatear lo que sea necesario, “porque no podemos volver a sufrir la pesadilla a la que la 4T nos obligó a vivir con el inicio de la Covid-19”, dijo.

Aseguró que el Congreso está en la mejor disposición de apoyar a las autoridades para el diseño de una ruta que pueda ser viable sin desfalcar al Gobierno y atender la nueva emergencia. Por su parte, el también diputado local migrante, Raúl Torres, señaló que es importante que la CDMX comience a anticiparse en este proceso de vacunación contra la viruela, como ya lo hace Canadá.

“Ya se vacuna a quien lo solicite, aquel país tiene un sistema de salud más fortalecido que México y en las ciudades de Montreal y Toronto están apoyando económicamente a las organizaciones para que hagan campañas de sensibilización en bares o sitios de reuniones, para promover que se pongan la vacuna”. Döring y Torres indicaron que su partido (el PAN) no quiere más negligencia criminal como la que ya sufrió la Ciudad con la pandemia durante estos últimos años. “No basta con mediocres mensajes en redes sociales, eso no es política pública, no es posteando en redes sociales como se garantiza la salud de los capitalinos”, afirmó.

Según reportó la Secretaría de Salud Federal, este martes sumaron 30 mil 497 nuevos contagios y 152 fallecidos a causa de la Covid-19. El virus sigue causando estragos por lo que se recomienda seguir atendiendo las recomendaciones de higiene.

Para motivar el uso positivo del tiempo libre e impulsar el desarrollo saludable de niñas y niños (aprovechando el fin del ciclo escolar), el ISSSTE reactivó el Programa Recreativo Vacacional 2022, de manera gratuita, en las 35 oficinas de representación regional y estatal del organismo en el país, para beneficio de las hijas e hijos de servidores públicos.

El director general del Instituto, Pedro Zenteno Santaella, informó lo anterior y añadió que como parte de la estrategia “¿Ya PrevIssste? ¡Ya la hiciste!”, el instituto generó diversos programas que fomentan el autocuidado en diferentes edades. El objetivo y compromiso es fortalecer la salud de las y los trabajadores y sus familiares a través de las 21 prestaciones a las que tienen derecho.

Zenteno Santaella puntualizó que con estas acciones se evita el sedentarismo; con la práctica de actividades lúdicas y recreativas, además, se contribuye a adoptar un estilo de vida saludable para el desarrollo integral de la derechohabiencia más pequeña.

El coordinador de dicho Programa, David Reyes Moreno, indicó que este curso inició el 18 de julio y concluirá el 19 de agosto, de acuerdo con el calendario establecido por cada oficina de representación estatal del ISSSTE.

