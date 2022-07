Hay margen presupuestario para transitar a pobreza franciscana: López Obrador

Se lanzó contra titulares de organismos autónomos

Aunque ya hay austeridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal aún tiene margen de maniobra para recortar más gasto operativo y adelgazar las funciones de dependencias que permitan generar más ahorros que puedan financiar obras de desarrollo.

El mandatario federal dijo que en la segunda parte de este año, su administración tendría que pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana reduciendo al máximo los viajes de funcionarios al extranjero, la asignación de viáticos, entre otros gastos que las secretarías tienen.

“Sí hay margen de maniobra, siempre hay márgenes. Tenemos que cuidar todos los gastos de operación, ayer hablaba de que no hemos comprado vehículos nuevos. ¿Cuándo se había visto esto? En cualquier gobierno, siempre eran carros, aviones, todo eso ya no existe.

“El ejemplo lo da Presidencia porque también recuerdo que el último año del presidente Peña, Presidencia ejerció 3,600 millones de pesos y nosotros ejercimos el año pasado como 600 millones de pesos y no ha pasado nada. O sea, no se ha debilitado el gobierno, hemos seguido trabajando sin problema”, dijo el tabasqueño.

Criticó que el gobierno tenga que ser una carga muy pesada para la ciudadanía y se lanzó contra titulares de organismos autónomos y funcionarios del Poder Judicial que siguen teniendo salarios por arriba de los 300 mil pesos.

El jefe del Ejecutivo federal explicó que su plan de austeridad ha permitido a la hacienda pública recaudar máximos históricos, por ejemplo, hasta el 27 de julio, el SAT registró una recaudación de 2 billones 845 mil millones de pesos, 250 mil millones de pesos arriba de la registrada en el mismo período del año pasado.

“Esto es en términos reales, si le agregamos inflación es un incremento del 10%, lo nominal, esto nos da mucha tranquilidad, y si tienes lo del peso, para darlo a conocer, o no, si no les cuesta mucho trabajo, para que la gente tenga información, ya le llaman el súper peso, yo no quiero decirle de esa forma, fortachón, sí”, dijo.

Anteproyecto de presupuesto para 2023

Sin dar mayores detalles, el presidente López Obrador dijo que en estos días, el gabinete económico preparará el anteproyecto de presupuesto para el siguiente año y que será enviado al Congreso de la Unión para su análisis.

El mandatario federal dijo que hoy sostendrá una reunión con su gabinete y será la Secretaría de Hacienda la que dé un informe sobre cómo marcha la economía y sus proyecciones de egresos para el siguiente año.

“Ya conociendo cómo estamos, les decía yo que Hacienda va a informar sobre ingresos y otras fuentes de financiamiento y luego vemos los egresos, cuánto necesitamos para financiar los programas de bienestar, de desarrollo.

“Adelantó que no vamos a tener dificultad, no vamos a detener ninguna obra, tenemos para terminar este año, no hay subejercicio, esto significa que el avance físico corresponde al avance financiero y lo que es sagrado es la nómina de todos los que trabajan al servicio del pueblo, maestros, médicos, enfermeras, servidores públicos, todos, marinos, soldados, policías tienen garantizados sus sueldos, aguinaldos, no hay recorte”, explicó.

Celebra que México crecerá más que EU, Alemania, Francia…

El presidente destacó la proyección de crecimiento del Fondo Monetario Internacional; aseguró que el fuerte está ‘fuerte’ frente al dólar y la inflación está controlada

El presidente López Obrador destacó que de acuerdo con la proyección de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional (FMI), México crecerá 2.4 por ciento este año, más que Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón, por ejemplo.

Resaltó que el organismo internacional “aumentó su pronóstico de crecimiento para México en este año, va a ser de las economías que a pesar de la crisis va a crecer”.

Y es que de acuerdo con el FMI, se proyecta que México tenga un crecimiento económico de 2.4 por ciento, mientras que Estados Unidos de 2.3 por ciento; Alemania, 1.2 por ciento; Francia, 2.3 por ciento; y Japón, 1.7 por ciento.

López Obrador agregó que la economía nacional va por buen camino a pesar de las crisis que se vive y que la inflación está controlada.

“Estamos esperando cómo se continúa comportando la economía, la verdad estamos muy bien, sigue muy fuerte el peso, tenemos una inflación controlada debajo de la inflación de Estados Unidos y de Europa”, dijo.

Reiteró que pese a ello, se reforzará el plan antiinflacionario y por ello hoy el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sostendrá un encuentro con productores y distribuidores de alimentos.

Invitó a empresarios a comprar ‘cachitos’

para terrenos en Sinaloa; esperan 1,000 mdp

Sobre la reunión realizada con empresarios en Palacio Nacional, López Obrador detalló este jueves que la cena tuvo como objetivo invitar a los empresarios de Sinaloa y del resto de México a comprar cachitos para el sorteo del 15 de septiembre que rifa terrenos en Playa Espíritu.

Explicó que con esta rifa, el gobierno federal busca recaudar alrededor de 1,000 millones de pesos mismos que serán invertidos en la construcción de la presa Santa María y otros proyectos de naturaleza hídrica en Sinaloa.

“Sólo fue la invitación a participar en el sorteo del día 15 de septiembre. Voy a convocar a todos los mexicanos a este sorteo del día 15, son 500 pesos, y sí son 8 grandes lotes en Playa Espíritu, Sinaloa. En promedio 100 hectáreas por lote y también dinero en efectivo y estamos estimando obtener alrededor de 1,000 millones de pesos y ese dinero se va a utilizar en la continuidad de la construcción de la presa de Santa María que se realiza en Sinaloa.

“Invitamos a cenar, estuvo el gobernador de Sinaloa, empresarios de Sinaloa y empresarios del país, representantes empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial, el de la Coparmex y otros empresarios y pues todos dispuestos a ayudar y pedirle a todos los mexicanos que nos ayuden, les puede beneficiar la suerte”, expuso ayer el mandatario federal.