Quiero ser la primera mexicana en cantar en el Super Bowl: Regina Mendoza

También le encanta el diseño de modas

Con su ángel y talento, enamora al público en la puesta infantil “El ratón de los dientes” en el Teatro Enrique Lizaldi

Arturo Arellano

Entre aplausos y éxito se presenta la obra familiar “El ratón de los dientes” en el Teatro Enrique Lizalde con la talentosa actriz y cantante Regina Mendoza Rivera, quien protagoniza la historia.

La bella estrella infantil ha participado en innumerables puestas en escena y diversos eventos televisivos, lo cual ha logrado gracias a que desde los 2 años de edad demostró su amor por el arte, el canto y la actuación, bailando al ritmo de la banda de rock Kiss, para luego comenzar su formación profesional, de la que hoy nos puede presumir.

Regina Mendoza nació el 14 de junio del 2008, en la Ciudad de México y fue a muy temprana edad que ya rockeaba para luego descubrir otros gustos como Hi5, Patito, Paulina Rubio, y todo aquello que le hiciera mover los pies.

Después de haberse preparado con grandes maestros de canto y actuación, Regina es parte de un musical extraordinario, en donde se cuenta la historia “Rati”, mejor conocido por todos los niños como “El ratón de los Dientes-Pérez”; asimismo, nos revelan qué es lo que hacen él y El Hada Azul con los dientes que se han caído; relatando un cuento entrañable, divertido y educativo.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la dulce e inteligente Regina Mendoza nos contó que “me siento muy feliz de interpretar a ‘Dasha’, el personaje principal de la historia, creo que sin ‘Dasha’ no habría cuento. En este caso, ella acaba de pasar por una pérdida, su mamá falleció y su papá trabaja mucho, está todo el tiempo sola con ‘Beto’, su hermano. Y aunque ‘Beto’ la trata de animar para que continúe con su vida, ella está super deprimida”.

En este contexto, Regina asegura que algunas personas se identifican con ‘Dasha’, “es muy triste, pero seguro muchos se van a identificar con ella, sobre todo los que perdieron a alguien en la pandemia, no solo los niños, también adolescentes y adultos, porque esto que pasó fue muy feo, todos nos deprimimos de alguna forma. ‘Dasha’ está en depresión, pero recuerda que su mamá tenía algo muy específico con el ratón, porque lo conoció de niña y la llevó a su taller, incluso ella le contaba eso. Ahora que ya no está su madre, cree que no volverá a creer en ‘El ratón de los dientes’, pero él le deja algo debajo de la almohada, no solo un regalo sino una carta y de ahí parte toda esta historia”.

REGINA INTERPRETA A “DASHA” CON APENAS 12 AÑOS DE EDAD

Si bien, “Dasha” es un personaje para una actriz de 15 años, Regina lo hace espectacular con apenas 12 años cumplidos, “me he preparado mucho, la verdad es que no es nada fácil, porque no me ha pasado esto de perder a un familiar tan cercano, es muy difícil llegar a esa emoción, pero lo hago con una técnica muy buena que me enseñó mi director (Rigo Saráchaga), es que soltemos las manos las ponemos en nuestros ojos y nos concentremos, en ese momento me separo de mis compañeros y empiezo a sentir la emoción y tengo que llorar, a veces me sale pronto, a veces no, pero estando en el escenario siempre es como debe de ser, fluyen mucho mejor las emociones”.

Con una claridad sorprendente, sobre lo que habla y piensa, la pequeña gran actriz envía un mensaje al público en general “nunca hay que permitir que nos obliguen a dejar de creer en algo, hay que defender nuestras ideas, que no nos arruinen nuestra forma de pensar, ni nuestras ilusiones .El ratón trae un mensaje más profundo que solo lavarte los dientes, además nos invita a soñar, creer en lo que te hace feliz, y aparte cuidar tu sonrisa, que no se acabe aunque te vuelvas adulto, porque la sonrisa es el reflejo de que sigues siendo niño”.

Sobre su experiencia con “El ratón de los dientes” nos cuenta que “me falta que se me caigan cuatro dientes, estoy rezando porque ya se me caigan y me traiga algo el ratón (risas). Antes de la pandemia se me cayeron dos, vino y me dejó 500 pesos, estuve muy feliz, pero cuando se me cayó uno de los primeros me dejó un mensaje en mi IPad y me dijo que siempre cuidara mis dientes, que no dejara de ser alegre, que durmiera temprano y que tenía una luz muy bonita, que no deje que se apague nunca y que me quería mucho. El mensaje aún lo tengo y espero un día poder compartirlo en la obra”.

“EL RATÓN DE LOS DIENTES” BUSCA SANARNOS EL ALMA

La obra ya se estrenó y se presenta todos los domingos a las 4 de la tarde en el Teatro Enrique Lizalde con un elenco de primer nivel, por lo que Regina Mendoza Rivera reconoce que “mi experiencia ha sido de aprendizaje con todos mis compañeros en escena, son muy talentosos y siempre me dejan saber algo nuevo. Aparte, ver a los niños felices, metidos en la historia y ayudando al ratón de los dientes cuando los necesita, es muy bonito, me emociona mucho. El ratón les pide dientes para sanar el alma de un personaje, y los niños salen con una sonrisa, porque realmente la historia nos sana el alma a todos”.

En ese sentido, Regina, una niña que se expresa mejor que muchos adultos y con una lucidez que cautiva, agregó “creo que el mensaje del ratón es que, aunque se te derrumbe el mundo debes seguir adelante, siempre habrá algo que puedas encontrar, un motivo para luchar, hacer este personaje me dejó eso a mí. Por ejemplo, antes de la pandemia estaba en otra obra y me la arrebató, pero estar en ‘El ratón de los dientes’, me permite seguir persiguiendo mis sueños. Eso mismo deben hacer todos los niños, nunca rendirse y saber que cuando te arrebatan algo, siempre vendrá algo mejor después”.

No obstante, también asegura que nada es regalado “en mi caso me he preparado mucho para conseguir lo que he logrado hasta hoy y me siento muy feliz por eso, quería estar en el programa ‘HOY’ y lo logré, porque trabajé mucho, ahora mi propósito es salir en una novela. Ya salí en ‘Esta historia me suena’, mi primer proyecto en serie, pero quiero estar en una telenovela”.

QUIERE SER LA PRIMERA MEXICANA EN EL SUPER BOWL

Después, de cumplir estos sueños en materia actoral, Regina Mendoza Rivera afirma que no quiere detenerse, pues pretende seguir preparándose para luego dar seguimiento a su sueño de ser cantante profesional “quiero ser la primera mexicana en el Super Bowl, porque amo cantar, canto pop desde que tenía 9 años, pero en realidad he cantado otras cosas desde los seis años y Rigo Saráchaga me ha ayudado muchísimo en mi proceso, he aprendido canciones en español y en inglés, mi maestra me ayuda con la pronunciación”.

Refiere que se identifica con grandes artistas y les quiere seguir el paso “amo a Danna Paola, Taylor Swift, Belinda, Mau y Ricky, eso en el tema de la música. Creo que son grandes artistas y claro que me quisiera ver como ellos en el futuro, pero me hace falta mucha preparación”.

Por si esto fuera poco, Regina refiere que “también alguien que me inspira mucho es Coco Chanel, me encanta el diseño de modas; también me gusta Carolina Herrera, o lo que representó Marilyn Monroe, de cada persona me gusta algo, de cada celebridad quiero tomar lo mejor, a mí me gustaría hacer lo que ellas hacen, bueno de hecho Coco Chanel cantaba y cocía, yo ya canto”, dijo entre risas emocionada.

En este trayecto, les pide a sus seguidores, sobre todo a los niños que siempre se preparen para lo que quieren conseguir “aunque me encanta esto, no voy a dejar la escuela nunca, quiero ser diseñadora de modas, con una carrera, además de la actuación. Voy a la escuela como cualquier niño, pero aparte voy a actuación y canto, cuando no puedo ir a la escuela tengo regularización en casa. Esta padrísimo que logres tus sueños y los construyas desde pequeño, pero debes estudiar, tendrás muchas herramientas, por ejemplo, yo debo aprender inglés y cada sueño va conjunto con el estudio, no dejen de estudiar es super importante”, concluyó.

“El ratón de los dientes”, del escritor y director Rigo Saráchaga, es un musical familiar con una duración de 90 minutos divididos en dos actos, participan 11 actores en escena y se puede disfrutar todos los domingos a las 4 pm en el Teatro Enrique Lizalde, todos los domingos a las 16:00 horas. Los boletos se pueden adquirir en Boletopolis. www.RatiDientesPerez.boletopolis.com