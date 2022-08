TV Azteca, imparable, cumple 29 años

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La gobernadora Layda Sansores y su estéril primer “informe del jaguar”

Una fecha muy especial se conmemora, ya que TV Azteca está Imparable, siempre buscando los mejores contenidos para su numerosa audiencia y estar acorde con la modernidad, cumple 29 años de informar y entretener los hogares de México

La televisora del Ajusco está de fiesta porque cumple 29 años de transformar y refrescar la televisión abierta con el mejor contenido para informar y entretener al público mexicano. Así, desde el 2 de agosto de 1993, TV Azteca se ha mantenido como uno de los mayores productores y distribuidores de contenido para la televisión en español, no sólo en México, sino también en el mundo entero.

En ese marco, Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, encabeza la consolidación de TV Azteca que hoy es líder en innovación de la industria, logrando llegar a todas las plataformas digitales.

Haciendo un recuento, a lo largo de su constante y exitosa historia, TV Azteca ha logrado impactar a todos los segmentos de la teleaudiencia, llegando a 99% de los hogares mexicanos con el mejor contenido de entrenamiento, deportes y noticias de la televisión.

Asimismo, esta televisora siempre se ha caracterizado por ir siempre a la vanguardia, renovando su estrategia digital con formatos disruptivos de gran éxito y los datos duros hablan por sí solos, ya que uno de cada 2 mexicanos con acceso a internet, consume TV Azteca en plataformas digitales, por lo que puede destacarse que la televisora del Ajusco ha sabido entrar a las diferentes redes sociales y colocarse en la preferencia, por lo que ha

sumado más de 150 millones de seguidores y además, tiene una alianza comercial muy importante con la plataforma TikTok.

Es así como TV Azteca llega a sus 29 años, siendo imparable en cada una de sus fábricas y va por más. Felicitaciones por este aniversario y enhorabuena por los retos por venir de los que seguramente saldrá adelante.

Y en otro tema totalmente diferente, ayer, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no deleitó a su numerosa audiencia con su “show cómico mágico y musical” denominado “Martes del Jaguar”. Por las “ex benditas redes sociales”, explicó a quienes llamó sus “sobrinos” que está trabajando intensamente en preparar su Primer Informe de Gobierno, lo cual resulta extraño porque ella misma anunció que en esta rendición de cuentas, que se llevará a cabo el 11 de agosto, no hay rendición alguna ni se harán anuncios importantes. O sea, sólo hará un diagnóstico sobre la situación del estado.

En este tenor, lo raro sería que la mandataria estatal no recurriera al mismo gastado recurso que prácticamente a diario utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador; entonces, la animadora del “Martes del Jaguar” aprovechará para arremeter en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y dirá que le dejaron la entidad revuelta y en el caos. Puede que hasta agregue que el culpable de ese presunto desastre es ni más ni menos que el ex presidente Felipe Calderón, cuyo poder destructivo ha llegado hasta el sureste del país.

Y si alguna prueba se quiere de que la gobernadora campechana no ha hecho nada, ahí están sus propias declaraciones por las “ex benditas redes sociales” diciendo que en este primer año de su gestión “no hubo desarrollo en el estado”, que eso vendrá después, pues está más ocupada en otras cosas, como por ejemplo, impulsar a su “corcholata” preferida, como es la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y esa ardua labor, se lleva su tiempo

Bueno, es evidente que la señora Sansores San Román ha aprovechado también su puesto para arremeter en contra de quienes considera sus acérrimos enemigos, como es el líder del Revolucionario Institucional, pero de que se ponga a trabajar por el bien de Campeche, nada más no.

Ahora bien, el dirigente del PRI, mientras tanto, sigue protegido en la semana que transcurre contra la difusión de nuevos audios, que de forma tan gustosa hace Layda Sansores. Resulta que Gabriel Regis, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, aplazó para el lunes 8 de agosto, la audiencia incidental en la que resolverá si concede o niega a “Alito” Moreno la suspensión definitiva contra las acciones de la morenista Sansores.

Y esa es otra de las ocupaciones de Sansores San Román, -ella misma lo confiesa-, tirar cuanto amparo interponga Moreno Cárdenas. Ya se consignó en este espacio en anterior entrega que la gobernadora de Campeche quiere también cubrir las presuntas ilegalidades que han cometido miembros de su familia y además, un buen porcentaje de campechanos y campechanas, comentan por aquellos lares que este primer “Informe del Jaguar”, es totalmente estéril, pues la mandataria estatal sabe que no ha movido un dedo para planear alguna obra.

Municiones

*** Tal parece que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, es otra, emergida de Morena también, por cierto, que utiliza despachar desde Palacio de Gobierno de Chilpancingo, para todo, menos para lo que debe. Y es que luego del asesinato de Jesús Rivera Rojas, presidente de la Asociación de Bares y Discotecas en Acapulco, el último día de julio, en Acapulco, empresarios del estado han manifestado una justificada preocupación porque con todo y los operativos de la Guardia Nacional, Sedena y Marina, la violencia sigue imperando en el puerto y eso afecta seriamente la actividad turística en el puerto. Dichos empresarios, han venido solicitando reunión con la gobernadora, pero la señora Salgado sólo les ha dado largas y pone como pretexto “problemas de agenda” para no recibirlos. La queja de dichos empresarios tiene que ver también con la flamante fiscal Regional de Zona Norte de Iguala en Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que no ha hecho nada respecto a este caso y tampoco recibe a los empresarios que son un pilar fundamental para la activación de la economía en todo el estado. ¿Ni siquiera se irá a presentar el “gobernador” detrás del trono, el senador Félix Salgado a dar la cara, o, ya “tiró la toalla”?

*** Pues resulta que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quiso emular a un antecesor suyo, el hoy flamante coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, y salió de su despacho del Palacio de Cobián, solo que no se arremangó, a diferencia del hidalguense, es más, ni el saco se quitó, para intentar dialogar con colectivos feministas que se plantaron a las afueras de la dependencia. Y ¡qué pena!, porque el responsable de la política interna del país “salió por cuerdas”, cuando las mujeres le pidieron que los acuerdos a los que puedan llegar, queden en papel porque están hartas de las palabras y no confían en él. Punto malo para el “corcholato” titular de la Segob que en las encuestas al 24, se reporta que no ganaría ni en su estado, Tabasco.

