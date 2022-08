Injerencia extranjera

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció financiamiento del extranjero hacia organizaciones ambientalistas que buscan frenar el Tren Maya, lo cual constituye una violación a la soberanía nacional y algo no aceptable, por lo que se recurrió a los instrumentos legales con los que cuenta el Estado para blindar la obra en toda su extensión.

No es éste el único caso, hay intereses extranacionales en el dominio y control de los recursos energéticos, que pertenecen a la Nación y que deben ser custodiados y explotados por los mexicanos en beneficio del país, y no para ampliar las colosales ganancias de las empresas extranjeras coludidos con malos funcionarios.

Y a pesar de que el presidente López Obrador ha demostrado con hechos que las poderosas trasnacionales que dominan amplios mercados en el mundo han sobornado incluso a Presidentes, amplios sectores del país no lo aceptan y se unen también a las protestas contra las acciones nacionalistas en marcha.

Aclarar, denunciar y sancionar a quienes se han coludido con intereses extranjeros para la explotación irracional de nuestros recursos, es función de las autoridades a efecto de esclarecer los hechos y la Nación tenga conocimiento como hoy, y en anteriores ocasiones, los beneficiarios siempre han sido unos cuantos.

Turbulencias

Inicia precampaña presidencial

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien en alguna ocasión arremetió contra el gobierno de Oaxaca, ahora fue invitado especial a la Guelaguetza, lo mismo que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, del PAN, como parte de los puentes tendientes a lograr el consenso para empujar las aspiraciones presidenciales del gobernador Murat, a quien a lo largo de las celebraciones de la máxima fiesta de los oaxaqueños le tendieron celadas para distorsionar los eventos y tiznar su imagen. En algunas ocasiones las libró, pero en otras dejó al descubierto a su equipo de seguridad que no tiene la habilidad, la estrategia ni la capacitación necesaria para enfrentar situaciones imprevistas. Los escoltas se cuidaron más de no figurar en la televisión, que en cuidar al mandatario. Es decir, trataron de evitar su presencia, pero en situaciones como las vividas cuando una mujer disfrazada de tehuana lo paró para tomarse la foto y sacar una protesta contra el feminicidio, un escolta “a escondidas” quiso arrebatarle la pancarta, objetivo que no logró. Sin embargo, todo está previsto para que el mandatario en los próximos días inicie su recorrido por territorio nacional dando a conocer los logros de su administración y consolidar el desarrollo del estado… En la lucha por la candidatura presidencial, de todo se vale. Y mientras el senador Ricardo Monreal presume de formación política y de conocer sus tiempos, de su bandera de reconciliación y de apego al derecho, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, de pronto sintió la arremetida de la sonorense Lilly Téllez que la ridiculizó al difundir un video donde canta al lado de su pareja. Si bien son cuestiones privadas, la funcionaria deberá cuidarse porque en la cuestión pública no hay asuntos privados… El canciller Marcelo Ebrard, a su vez, hace alarde de su cercanía con el fundador de Morena, de quien siempre ha sido su suplente, su segundo de a bordo y su sucesor cuando es necesario, cuestión que seguramente no le ha de parecer bien al tabasqueño que hace gala de democracia, pues la decisión deberá ser del pueblo bueno y sabio y no de las simpatías del mandatario en turno, cuestión que ya se agotó con el sistema neoliberal que tanto daño causó al país.

