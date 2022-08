Compañía Capitalina de Danza prepara curso de verano para bailarines de ballet

Del 8 al 27 de agosto de 2022

Pueden inscribirse todos aquellos en un nivel medio o avanzado

La compañía, además reestrenará su ballet “Pinocho, donde sobresale la bella y talentosa bailarina Marian Santiago y posteriormente “La Catrina”

Arturo Arellano

La Compañía Capitalina de Danza es una alternativa para todos aquellos bailarines que buscan una oportunidad de seguir creciendo en este tipo de arte, lo mismo que para hacer carrera y brillar en el escenario, pues no solo ofrecen cursos y talleres de profesionalización, sino que además les dan la oportunidad a los aspirantes de formar parte de sus múltiples montajes.

Erick Campos, director de la Compañía Capitalina de Danza, nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN, que se encuentran en las vísperas de ofrecer un curso intensivo de verano “está abierto en un plan de intermedio a avanzado, para bailarines de ballet, entre los maestros estoy recopilando a seis bailarines con gran trayectoria, cada uno en su disciplina, quienes se encargarán de encaminar a los estudiantes”.

Entre los maestros destaca la presencia de María del Mar Mazzaferro “ella es solista de la Compañía Nacional de Danza, fue imagen oficial, asimismo, estará presente Margarita Garrido, maestra de técnica mixta y danza contemporánea; Alberto González, bailarín y coreógrafo emergente, muy joven y talentoso, quien nos dará una clase de Coreografía Contemporánea. También se suman Dave Sánchez, Yoalli Souza, Ileana Manzur y Mayuko Nihei”.

En la escuela Compañía Capitalina de Danza y en la propia Compañía Capitalina de Danza, dice Campos “el propósito de esto dos organismos hermanos es que apoyemos al talento mexicano en sus etapas noveles o a bailarines graduados. La compañía apoya los bailarines y les aporta una plataforma de desarrollo artístico y cultural a bailarines que se gradúan de escuelas profesionales, pero que no pueden pertenecer a la Compañía Nacional de Danza, o al Taller coreográfico de la UNAM, donde son muy pocas las oportunidades que existen en cuestión institucional”.

De este modo, nació la Compañía Capitalina de Danza en 2015 “fundada con la finalidad de albergar ese talento que si no es aprovechado se pierde. En México hay mucho talento, las generaciones que salen de las escuelas son numerosas y pocas las oportunidades, nosotros somos una posibilidad para ellos, para que exploten su potencial y crecer. Hay algunos que duran más tiempo conmigo y otros que saltan a otros lugares”.

La forma en que estos bailarines pueden hacer carrera con arte dentro de la compañía, explica “es con obras de gran formato, son obras de mi autoría, con las que buscamos tener una oferta cultural diferente y original. Este año llevamos tres ballets, iniciamos 2022 con ‘La Bella y la Bestia’, es una obra de mi autoría basada en el cuento de la literatura universal, luego hicimos Pinocho, ballet de mi autoría basado en el cuento de Carlo Collodi y de la cual ofreceremos una presentación especial el 28 de agosto. Finalmente, tenemos planeado, que los días 24 y 25 de septiembre podamos presentar ‘La Catrina’, un ballet de mi autoría basado en el grabado de José Guadalupe Posadas, esa la estrenamos originalmente en el Cenart, y ahora queremos que regrese. Más tarde tendremos “El Cascanueces” para cerrar el año”

Sobre la elección de los cuentos, historias o leyendas que, el maestro Campos abordara para llevarlas al lenguaje del Ballet, nos dijo “es una pregunta interesante, porque no es cuestión de decir ‘voy a montar esto’ y ya, hay que buscar historias que nos llaman la atención, que nos intrigan y enamoran, ese es el primer paso, entonces buscamos historias existentes o de inspiración personal, pero que te enamoren. Es en el momento en que no dejas de pensar en ese tema, cuando te das cuenta de que debes hacerlo, esa es la razón principal de llevarla a escena, que te apasione”.

Sobre “Pinocho”, en la que destaca la participación de la talentosa bailarina Marian Santiago, una jovencita con un gran ángel y que se va forjando una brillante carrera artística, Erick Campos dijo que “al principio cuando inicié la creación, hice una investigación de historias que no se han contado en ballet y esa era una de esas pocas dirigidas a niños, de las que no existía una versión en ballet. Había trabajos escolares, pero un poco informales, con la estructura de una sinfonía no había ninguna, me enamoré de la historia, de cómo se fue narrando con la investigación literaria y todo va naciendo de una forma muy orgánica. En este caso me topé con Aleksandr Glazunov, compositor ruso que no es tan conocido como Tchaikovski, pero me maravillé con su trabajo, sobre todo con la sinfonía Raymonda y ‘Las estaciones”, de modo que lo retomé para este ballet”.

En cuanto a “La Bella y la Bestia”, dijo “es un cuento que siempre me gustó, tiene un mensaje moral contundente, sobre todo en nuestra época, aunque esa historia es situada antes de 1800, los valores morales siguen siendo los mismos, la belleza exterior es muy importante para la sociedad, pero el mensaje es que finalmente los principios morales humanos es lo que realmente vale”.

Finalmente, aclaró que las inscripciones al curso de verano cierran hasta que el mismo inicie, es decir, que aún están a tiempo de ser parte de esta experiencia que se llevará a cabo en el Teatro Félix Azuela y donde además contarán con una conferencia magistral impartida por Nellie Hapé. Para mayores informes pueden llamar al teléfono: 5612084828 o en su defecto escribir al correo escuelaccd@gmail.com.

Mientras tanto, la función de “Pinocho” se llevará a cabo en el Teatro Félix Azuela el 28 de agosto a las 18:00 horas. Y “La Catrina” los días 24 y 25 de septiembre con horarios por definir.