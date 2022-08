Cárteles inmobiliarios

No son novedad los llamados cárteles inmobiliarios, se conoce de su existencia desde 2019, he aquí un antecedente que surgió en el Estado de México, una periodista informó en una mañanera de aquellos tiempos:

Nancy Rodríguez, del medio Oro Sólido y Empuje Migrante, acudió a la mañanera para informar que la denuncia fue retomada por la Secretaría de Gobernación, luego de más de dos años del primer señalamiento al notario Raúl Name Neme.

Por ello, pidió un informe de cómo se está trabajando para supervisar las notarías, pues a decir de la comunicadora era muy oscuro y opaco el proceso de elección y trabajo de los funcionarios.

“Presidente, la semana pasada recibí una llamada de la Secretaría de Gobernación. Me informaban que era para darle seguimiento a una denuncia que le hicimos aquí acerca del cártel inmobiliario del Estado de México por parte de jueces y notarios; encabezado por el notario Raúl Name, incluso me lo citaron en la llamada”, expresó Nancy.

En diciembre de 2019 la denuncia también incluyó algunos detalles de las presuntas operaciones del notario, que saltaron a la luz luego de que un caso se hiciera viral. En 2019, un caso de presunto despojo vinculado a Raúl Name tuvo alcance nacional, obtuvo una licencia hasta finales del año pasado para ausentarse del ejercicio notarial.

La periodista es una dama luchona entregada a su actividad con valentía y sin miedo a los riesgos que implica el denunciar poderosos y les encara cuando hay oportunidad para obtener sus posturas en casos de los señalamientos de que sean objeto en el momento. Prueba de ello es el que señaló en su medio.

Estas líneas retoman el escándalo que reventó en el tradicional territorio panista de la alcaldía de Benito Juárez, bastión azul desde los tiempos inmemorables desde el absolutismo priista, que incluso ese partido postulaba con acuerdos albiazules personajes de ese partido para ganar elecciones con signo tricolor.

El tema llegó a esa jurisdicción y los ex jefes delegacionales, Jorge Romero y Christian Von Roehrich, deben explicar la actuación de dos ex funcionarios de sus administraciones, señalados como presuntos operadores del llamado cártel inmobiliario” en esa alcaldía, dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinará si es necesario llamar a los dos ex ediles a declarar. Por lo pronto, los que sí ha llamado es a desarrolladores del sector inmobiliario, en calidad de testigos.

Hay que reconocer que el PAN y panistas están en un delicado aprieto porque los llamados cárteles inmobiliarios es gansterismo y debe atacarse con todos los recursos, ya que consiste en despojar de sus propiedades a inocentes. Son mafias entre notarios, funcionarios y expertos en el ramo, coludidos para sus fines delictivos.

