Hipócritas precampañas de Morena

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Siempre con trampas y gandallismo

Darle la vuelta a la ley es corrupción

Edomex y Coahuila, otra evidencia

García Berdeja, el candidato coahuilense

Minas de Carbón, política y corrupción

Mineros atrapados en Sabinas, otro ejemplo

Frontier cancela 11 rutas a Cancún

Golpe al turismo a Q. Roo

A Bristol Myers Squibb, Oswaldo Bernal

El único deber que tenemos

con la historia es reescribirla.

Oscar Wilde (1854-1900),

dramaturgo y novelista irlandés.

Se los había adelantado hace dos semanas en esta misma columna. La elección por la gubernatura del Estado de México sería entre dos mujeres: Delfina Gómez y Alejandra Del Moral.

Las 3 encuestas contratadas por el CEN de Morena, coincidentemente, están alineadas con los deseos del líder máximo y fundador de ese partido, Andrés Manuel López Obrador.

No soy mago, ni agorero. Simplemente es ver el desarrollo del entorno a AMLO y a Delfina, quien fue impulsada hace 6 años a la candidatura de ese partido, por el mismísimo López Obrador.

Pero detrás de toda esta estrategia del “descorcholatazo” (igualito al destape de los tapados priistas), hay una serie de inmoralidades, abusos, gandallismo y, por si fuera poco, traiciones a la ley, mediante mentiras al electorado.

Nadie tiene permitido realizar campañas anticipadas, so pena de no participar en los comicios. Así lo establece la ley, pero Morena que no le importa lo que diga la ley, le da la vuelta con eufemismos jurídicos.

Ellos, los morenistas, desde su paso por el PRD, imprimieron su sello en las leyes electorales con el fin de evitar abusos de los partidos en el poder como el PRI y el PAN. Sin embargo, ellos al estar sentados en la olla de oro presupuestal, se dan a la tarea de evadir la ley.

Así es como buscan hacer campaña desde ahorita para las elecciones del 4 de junio de 2023 y establecer el mecanismo para los comicios del 2024, donde ya hacen campaña Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán López.

La oposición del PRI, PAN y PRD están pasmados y no juegan con las mismas armas que sus contrincantes del oficialismo. Pierden espacios y algunos de sus militantes sacan la cabeza, pero sin una línea definida de los 3 partidos. Que de una vez saque los aspirantes y que sean decantados por la sociedad, para dejar los más competitivos.

Las trampas son el idioma de los políticos. Sin embargo, la sociedad debe exigir piso parejo para todos y quitar una serie de “tapones” para el desarrollo democráticos del país. Que no se inventen limitaciones que puedan ser superadas por los partidos o candidatos. Las reglas deben ser lógicas y no exagerar. La ultra reglamentación provoca corrupción. Mejor que todo deambule en la legalidad.

Por cierto, en Coahuila, la guerra será entre el priista Manolo Jiménez y el morenista Ricardo Mejía Berdeja. No se les olvide. Ah, de las trampas, ya nos acostumbramos y eso es terrible.

Un eufemismo político, el llamar a los candidatos a las gubernaturas, ¿“coordinadores de los Comités de Defensa de a 4T”? Una burla a la sociedad.

PODEROSOS CABALLEROS

MINAS DE CARBÓN, POLÍTICA Y CORRUPCIÓN

La tragedia que se vive en Sabinas, Coahuila, donde una mina de carbón sucumbió y quedaron a 10 mineros atrapados a una profundidad de 60 metros. No es la primera tragedia en una mina de carbón. Pero, como ocurrió en Pasta de Conchos en el gobierno de Vicente Fox, los gobiernos federal, estatales y municipales, demostraron corrupción, ineficiencia y la carencia de protocolos para atención inmediata y posterior de los desastres. Y, lo peor de todo, es que ahora están peores las condiciones del país. No hay dinero y la ayuda para este tipo de rescates, simplemente es un desastre, detrás de los desastres naturales. Y, en los gobiernos morenistas, no habrá dinero para amainar el dolor

FRONTIER CANCELA VUELOS A CANCÚN

Frontier, liderada por Barry L. Biffe, abandonará 11 internacionales de sus itinerarios de invierno, que estaban planeadas a partir de noviembre. De las rutas internacionales canceladas serán las de Cancún como: Cancún a Hartford, Cancún a Boston, Cancún a Buffalo, Cancún a Columbus, Cancún a Dallas Fort Worth, Cancún a Detroit, Cancún a Houston Hobby, Cancún a Miami, Cancún a Minneapolis, Cancún a Providencia, Cancún a Raleigh Durham. Fuerte impacto para la región.

RESPONSABILIDAD

SOCIAL CORPORATIVA:

BRISTOL MYERS SQUIBB

La biofarmacéutica Bristol Myers Squibb nombró a Oswaldo Bernal Carmona como nuevo gerente general de su filial en México. En conjunto con otros actores clave del sistema de salud, afirmó Bernal Carmona, mantendrán viva su visión de transformar la vida de los pacientes a través de la ciencia, al enfocar sus esfuerzos en lanzar seis tratamientos innovadores para 2024, particularmente en hematología e inmunología donde existen necesidades de salud aún no cubiertas.

