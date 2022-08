Olivia Newton-John, nuestra eterna “Sandy” falleció a la edad de 73 años en California

Icónica cantante y actriz australiana

Por 30 años enfrentó una batalla contra el cáncer de mama

A los 73 años de edad, falleció Olivia Newton-John, nuestra eterna “Sandy”, por su icónica participación en la cinta “Grease” (Vaselina) junto a John Travolta, con quien inmortalizó este clásico musical del cine en el mundo, mismo mundo que ahora llora su partida; aunque cada que se apaga una artista en la tierra, ésta se convierte en una estrella que brillará eternamente en el firmamento de los consentidos de Dios.

Fue a través de un comunicado publicado en su Facebook oficial, donde John Easterling, esposo de la cantante, confirmó la lamentable noticia: “Dame Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

Y sin dar más detalles al respecto, ni las causas de su deceso, se pidió respeto para la familia. Hasta ahora solo se sabe que Newton-John había sido diagnosticada con cáncer de mama desde hace 30 años, el cual había sido aparentemente curado, pero que luego reapareció en 2017.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfo y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina de las plantas continúa con la Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicada a la investigación de la medicina de las plantas y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a la Olivia Newton-John Foundation” detallaron más tarde.

Uno de los primeros en reaccionar fue John Travolta, con quien compartió créditos en la cinta Vaselina, y quien le dedicó un mensaje a través de Instagram “Mi querida Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”.

Cabe recordar que recientemente se habían reencontrado para interpretar algunos de los temas de “Grease”, ella como Sandy, y Travolta como Dany Zuko, sus personajes en el musical.

Olivia Newton-John nació el 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Inglaterra; cuando tenía seis años, su familia se mudó a Melbourne, Australia. Luego se consagró como un ícono de las décadas de los 70 y 80, tanto en la música como en la actuación.

Dominó las listas de música con éxitos como ‘Physical’, ‘You’re the One That I Want’, ‘Xanadú’, entre otras. Además, participó en otras películas como “Tal para cuál” de 1983 y Fiesta de Despedida en 1997.