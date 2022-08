México, país de los “doblados”

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado, repetidamente, que gran parte del territorio nacional fue concesionado por gobiernos neoliberales para la explotación de recursos naturales y mineros, lo que ha provocado un desequilibrio en el desarrollo nacional, como por ejemplo, Nuevo León, con el agua o Coahuila, con las minas.

A esas habría que sumar la reciente del magnate Ricardo Salinas Pliego, cuya fortuna le permite incursionar en los rubros que considere más atractivos y que es un campo de golf en Huatulco a punto de vender y que será ofertado al mismo exitoso empresario o subastado si es que no le interesa continuar en la misma línea.

Los hay benignos, como el caso citado, pero otros dañinos, como la mina de Sabinas, Coahuila, donde se realiza la explotación carbonífera sin las mínimas condiciones de seguridad en ningún aspecto. Esta fue concesionada a 50 años por la malograda administración del ex presidente Fox, y cuyo paso por Los Pinos fue desastroso.

La revisión de tales concesiones y ver la utilidad de las mismas es importante; porque hasta ahora los beneficiarios son los traficantes de influencias que se apoderan de las vastas riquezas del país, mientras las comunidades se mantienen en el mismo nivel de pobreza o en peores condiciones porque sólo sirven de peones de los empresarios.

Turbulencias

Álvarez Buylla y proyectos inconclusos

A la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, a inicios de la pandemia, se le encargó la creación de un modelo mexicano de ventilador para atender a las numerosas víctimas de la primera ola; vamos en la quinta y no se ve nada concreto, tampoco en lo de la vacuna, pese que contrató a empresas especializadas y a científicos de alto nivel para cumplir con la encomienda del presidente López Obrador y pese a disponer de los amplios recursos del Estado, ya en la quinta ola de covid no se ven resultados. Y como en el país estamos ya acostumbrados en aceptar a que los peores ocupen cada vez mejores posiciones en la administración, se promovió a Álvarez-Buylla para suceder a la maestra Delfina Gómez Álvarez en la SEP, cuestión que fue desmentida por el mismo Presidente. Ojalá y se rectifique el rumbo para bien del país al designar a personas competentes en la dirección de la educación, la ciencia y tecnología en beneficio de la Nación…Y continuando con la misma línea de impunidad e ineptitud, el senador Armando Guadiana espera tranquilamente los tiempos para ser postulado candidato de Morena a gobernador de Coahuila, entidad en donde ha sentado su feudo, de la misma manera como otros magnates han logrado concesiones en diversas regiones del país; en Coahuila, Guadiana es el rey del carbón… Más bloqueos en Oaxaca anunció la Unión de Pueblos Originarios, pues dijo que esa cultura fue instaurada en la actual administración ante la ineficacia de los funcionarios para resolver los problemas de la entidad… Rápida respuesta obtuvo del presidente Joe Biden, el ex presidente estadunidense Donald Trump, luego de hacerle severas críticas a su administración e indicar que ha sumido a la Unión Americana en un país donde acampa la delincuencia, el tráfico de drogas y de personas, la violencia y la crisis económica que ha llevado a que los EU sea considerado hoy como un país del Tercer Mundo. Dijo que Biden le ha hecho más daño al otrora poderoso país que cinco de los peores presidentes. Esto provocó que Bidean ordenara el cateo a la residencia del magnate neoyorquino en Florida, lo cual fue considerado por Trump como un ataque directo para impedir su nueva postulación a la Casa Blanca…

