Revocan última suspensión definitiva contra la construcción del Tren Maya

Derecho de réplica

José Luis Montañez

No pudo demostrarse el daño irreparable al medio ambiente: juez

Después de un medianamente largo pleito legal entre ambientalistas opositores y el gobierno federal, esta semana ya se han retirado las seis suspensiones que existían en contra de las obras del Tren Maya, particularmente en el Tramo 5, que corre de Cancún a Tulum, y de las cuales 3 eran definitivas y tres provisionales.

La semana empezó con el levantamiento de dos suspensiones provisionales y ayer se dio a conocer que la tercera y última de éstas ya había sido también rechazada, por lo que, desde ese momento, la construcción del megaproyecto puede continuar libremente para beneplácito de las autoridades federales, que por ahora han ganado, lo que a decir de los activistas es apenas una batalla, pues ellos pretenden seguir luchando para defender al medio ambiente de la región.

Los promoventes buscaban a través del juicio 1137/2022 que el juez federal otorgara una suspensión definitiva, en lo que se dicta la sentencia de la demanda constitucional, no obstante, de acuerdo con un auto publicado ayer por el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, Yucatán, ya se rechazó tal demanda.

“Se negó a los quejosos el acto reclamado que consistía en trabajos iniciados por el proyecto federal del Tren Maya tramo 5 sur sin permisos ambientales, así como actos de autoridad tutelados por el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la motivación y fundamentación de los hechos” se lee en el documento.

Resolución deja libre la construcción del Tramo 5 sur

En este contexto, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, celebró que esta resolución deja libre la construcción del Tramo 5 sur, no obstante, lamentó que a la par de esta resolución, también se dictó otra suspensión definitiva sobre el Tramo 5 norte.

“El resolutivo judicial indica que no se demuestra cómo se causaría daño irreparable al ambiente en el tramo 5 sur. Pero seguimos luchando porque ahora el juez otorgó una suspensión definitiva al 5 norte, donde ya está en curso la MIA y también acreditaremos que la obra es legal”, aseveró May.

De tal manera, que faltan las audiencias constitucionales y la presentación de recursos contra las revocaciones a las anteriores suspensiones, que, de acuerdo con los ambientalistas, abren la posibilidad para que se desechen las revocaciones de los amparos o en su defecto se otorgue una sentencia definitiva a su favor.

Cabe recordar que el Tramo 5 fue dividido en dos secciones, norte y sur; el primero mide 43.5 kilómetros desde el aeropuerto de Cancún, pasa por Puerto Morelos y finaliza en Playa del Carmen; mientras que el segundo mide 60 kilómetros, desde Playa del Carmen y llega hasta Tulum.

Frente a favor del megaproyecto

Al tiempo en que se dio a conocer la resolución del juez, sobre la revocación de todas las suspensiones contra el Tren Maya, algunas organizaciones sindicales, empresariales y sociales informaron que se unirán para crear el “Frente Quintana Roo a Favor del Tren Maya”, en defensa de este proyecto, que aseguran traerá grandes beneficios a la población regional.

Ismael Flores, dirigente del Sindicato de Volqueteros de Quintana Roo, explicó que este frente concentra a diversas organizaciones, como la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), el Club Rotarios, entre otros, quienes en complicidad defenderán el proyecto que se desarrolla en el sureste mexicano.

“Las organizaciones, empresarios y demás personas que conforman este frente, respaldamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en su misión de desarrollar el estado y nos declaramos sus aliados ante sus proyectos: el Tren Maya, el distribuidor vial en el Aeropuerto de Cancún, la rehabilitación del boulevard Colosio y el puente Nichupté. Todos esos proyectos nos van a dar el derecho a la movilidad que actualmente se ve afectada, pues sólo es por la vía terrestre o aérea, pero nos falta la ferroviaria”, dijo en conferencia de prensa.

Argumentó que el Tren Maya tendrá diversos beneficios para la región: “cada vagón cargará entre 30 y 40 toneladas, lo que aumentará y abaratará el transporte de productos y reducirá el tráfico vial, aéreo y náutico. Al mismo tiempo, se verá beneficiado el transporte de pasajeros, para el cual tendrán 50 vagones”.

A su vez, el representante de la Presidencia para temas del Tren Maya ante la sociedad civil de Quintana Roo, Luis Alegre Salazar, no negó que existe un vacío en la información sobre este proyecto, tanto de parte del gobierno como de sus opositores, por lo que se comprometió a que haya mayor transparencia. “Buscamos dar claridad. No se habla de los beneficios del tren, pero se habla de lo que no se hizo bien en el proceso para llegar ahí, por lo que buscamos informar lo que sí se hizo bien o los beneficios que se llevarán a cabo”, dijo, esto a fin de equilibrar la situación y no solo se hable mal del proyecto.

Se niegan a nuevo cambio de trazo

El ex diputado federal agregó que este frente buscará el diálogo con ambientalistas y activistas que se encuentran en contra del proyecto, pues consideró que el Tren Maya es “ecológico” y no representa daños mayores para el medio ambiente.

En cuanto al modo en que se realizaron los trabajos del Tren Maya, con las obras iniciadas antes de obtener las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alegre Salazar respondió que “todo es mejorable”, asimismo, justificó que hayan retomado las obras antes de que se retiraran las suspensiones en contra del Tramo 5.

Sobre la solicitud de los ambientalistas, para regresar las obras a la carretera federal que conecta a Cancún con Playa del Carmen, los integrantes de este frente coincidieron en que el gobierno federal “no debe meterse en más pantanos’’. Si la Semarnat autorizó el trazo actual, por ahí que sigan”, concluyeron.

Fonatur supervisa ensamblado de vagones

Javier May, director general del Fonatur, informó que, a fin de contar con los estándares de calidad y seguridad, supervisó el ensamblado de los vagones que conformarán el Tren Maya.

“Estuvimos en la planta de Alstom en Ciudad Sahagún, Hidalgo, donde supervisamos preparativos para el ensamblaje de vagones del Tren Maya que iniciará en septiembre”, publicó en su cuenta de Twitter oficial.

Recordó que, a principios de mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la planta en la entidad hidalguense, donde la empresa se comprometió a construir 42 trenes y dotar de servicios ferroviarios al Tren Maya, trabajos que están en marcha y que aseguran estarán listos en el tiempo pactado.

Los vagones del Tren Maya serán entregados por la empresa a partir de julio del año que viene y se crearán 11 mil empleos con su edificación, destacó. “Con la directora general de Alstom México, Mayte Ramos, refrendamos que serán 42 trenes en total y se entregarán a partir de julio 2023; serán fabricados totalmente en México con la generación de más de 11 mil empleos”, detalló el director de Fonatur.

El contrato que ganó el consorcio es por poco más de 36 mil millones de pesos y deberán construir los sistemas operativos ferroviarios como talleres de mantenimiento y construcción de puestos de control.

Pese a lo anterior, hay que mencionar que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), quien acompañó la licitación, alertó al Fonatur que el consorcio no cumplió con algunas bases del concurso por lo que recomendó su descalificación, lo que hasta hoy no ha sucedido.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com