Legisladores de la 4T niegan la militarización de la Guardia Nacional, anunciada por AMLO

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Desde que se conoció el orden del día para la sesión de ayer de la Comisión Permanente, se anticipaba que se repetiría el “diálogo de sordos” que ha caracterizado el trabajo de ese órgano legislativo, que no tiene facultad para decidir, sino sólo para ser caja de resonancia de los principales problemas del país.

Los tres temas elegidos para lo que se conoce como Agenda Política fueron: cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez; situación económica (del país) y Guardia Nacional.

El bloque opositor (PAN, PRI y PRD), al que sumaron los legisladores de MC y el Grupo Independente, tenía especial interés en rechazar el anunciado decreto presidencial para entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la conducción total de la Guardia Nacional, con el cual se trataba de dar la vuelta a la Constitución General de la República, la cual establece que ese cuerpo de seguridad debe tener una conducción civil.

En este caso, los legisladores oficialistas, es decir, los integrantes de las bancadas de Morena y sus satélites, el PT y el PVEM, tenían pocas posibilidades de defensa y por eso impusieron el tema el tema del llamado cártel Inmobiliario, por el cual se acusa a funcionarios y ex funcionarios del PAN, particularmente con cargos en la alcaldía Benito Juárez —la plaza fuerte del partido azul en la capital del país— de enriquecimiento ilícito mediante autorización de licencias de construcción en espacios vedados para esa clase de obras.

Cada vez que los legisladores de oposición, en particular los panistas, exponían las razones por las cuales no se debe militarizar a la Guardia Nacional, los integrantes de la bancada oficialista respondían con denuncias acerca de las irregularidades en las que incurrieron los panistas en la Benito Juárez al alterar ilegalmente los planes de desarrollo inmobiliario en esa alcaldía.

Acerca de la militarización de la Guardia Nacional, el principal punto de defensa del oficialismo, en particular por intermedio de la diputada Aleida Alavez fue negar la existencia del decreto presidencial que traspasa a la Sedena el manejo pleno del organismo policíaco.

Por más que los legisladores de oposición destacaron que la militarización de la Guardia Nacional fue anunciada personalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la legisladora “morena” insistió en asegurar que los opositores se quejaban de algo que no existe, pues efectivamente no se ha publicado el anunciado decreto.

Es probable que se trate de un elemento

de distracción, señaló Álvarez Icaza

Desde antes de la intervención de la senadora Alavez, el tema ya había sido debidamente establecido por el ex titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (entonces Distrito Federal) y ex secretario del organismo interamericano en la materia, el senador Álvarez Icaza, que habló sin la carga de culpas de ningún partido político.

“El tema que nos ocupa el día de hoy es el aviso que hizo el Presidente de la República en materia de formular un acuerdo hacia la Guardia Nacional. Puedo entender que eventualmente sea una especie de espejito o distracción, como acostumbra, por lo que pasó en Coahuila respecto a la muy vergonzosa reunión que tuvo con las familias de los mineros atrapados, tres minutos les dedicó, tres minutos.

“En la mañanera, el 21 de julio, dedicó tres horas y media. A las familias de los mineros, tres minutos”, destacó Álvarez Icaza, al señalar que “el hecho es lo suficientemente grave, lo suficientemente delicado como para dejarlo pasar. Hay tres discusiones aquí, de fondo.

“La primera de ellas es un modelo constitucional. La segunda de ellas es una discusión sobre la militarización en marcha de este país. Y la tercera de ellas sobre el modelo de seguridad. No habrá tiempo en esta intervención para hablar de las tres, me voy a ocupar esencialmente de la primera.

“Debe quedar absolutamente claro que Morena y sus aliados no pueden modificar, por sí, la Constitución y no lo pueden hacer porque así lo determinó el pueblo de México; en el ’18 y en el ’21 el pueblo de México determinó que no tenían los votos en el Congreso para modificar la Constitución.

“De manera que no tienen ni los votos ni la legitimidad para por sí mismos modificar la Constitución, queda absolutamente claro, de manera que se requiere un modelo de Estado para poder modificarlo, y así se hizo, en el ’19, con la Guardia Nacional”.

Álvarez Icaza recordó que originalmente la propuesta presidencial para crear la Guardia Nacional proponía que fuera una entidad militar, pero esa iniciativa fue reformada en el Congreso y luego de discutir con representaciones del gobierno federal, del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública, se decidió hacer de ese cuerpo una entidad civil.

“De entonces para acá se ha venido presentando un sistemático fraude a la Constitución”, sentenció el defensor de los derechos humanos.

Para fundamentar su afirmación, el legislador independiente dio algunas estadísticas, Por ejemplo, señaló que el 85 por ciento de los efectivos de la Guardia Nacional son militares que hoy por hoy siguen en la Sedena, capacitación militar, instalaciones militares, mandos militares.

“Por cierto —recordó— el comandante de la Guardia Nacional (ha) participado en eventos de Morena, políticamente, en Coahuila, lo cual es una absoluta vergüenza, olvidando su carácter de entidad de Estado. Y no podemos permitir un fraude a la Constitución.

“Hoy en la mañana, lo dijo el Presidente, no tiene los votos y eventualmente, sea un acuerdo o una ley es igual de inconstitucional. El artículo 21 establece claramente, el carácter de la Guardia Nacional y no podemos permitir que se siga avanzando en este modelo militarista.

“Pero lo más grave de eso es que con esta propuesta y con lo que se ha hecho para darle más poder y más dinero al Ejército, como nunca, es que se le da la razón histórica a Felipe Calderón. El modelo militarista que avanza en este sexenio, debo decir de manera sorprendente, es justo lo contrario que el presidente dijo que iba a hacer.

“Se le ha aumentado al Ejército el presupuesto de manera sorprendente, inaudita la cantidad de funciones que realiza, es en sí mismo un modelo extraordinariamente peligroso…

“Y termino, presidenta, (existe) una fascinación por las estrellitas y por las botas en este gobierno. No podemos permitir que siga avanzando la militarización en este gobierno”.

El decreto de la militarización de la Guardia Nacional no existe

En un intento de cumplir con su papel de defensor de la llamada Cuarta Transformación, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, pero que casi siempre habla a nombre de Morena, recordó que el Presidente tiene la facultad de emitir decretos, pero enseguida precisó que, en este caso, no existe el repudiado decreto de la militarización de la Guardia Nacional.

“Ese decreto no existe, se está discutiendo un decreto que no existe. Yo pediría a la oposición que presentara aquí, que hiciera lectura del decreto infame que militariza el país para que podamos discutir con seriedad porque están adivinándole el pensamiento al compañero Presidente y están hablando de algo que no existe, eso hay que dejarlo en claro.

“Y, segundo, mi percepción y mi convicción es que para tomar esa decisión se necesita modificar la Constitución. Yo creo que si se decide que el Ejército sea quien tenga el mando de la Guardia Nacional, pues sí tiene que hacerse una reforma constitucional y yo no sé qué le preocupa a la oposición, porque la oposición ya dijo que están en moratoria constitucional”, agregó el ex defensor de los deudores de la banca.

Más adelante, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, que se ha hecho más popular por su “contramañanera”, aprovechó el recurso que se ha vuelto común para tener más tiempo en tribuna y en respuesta a una “pregunta” del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez que recordó que dirigentes a Morena, cuando eran oposición protestaban por la militarización del país.

López Rabadán “no estaba preparada”, pero pidió a los auxiliares del Senado proyectar un video en el que presenta al presidente y la secretaria general de Morena, Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora, así como al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, cuando era senador por el PT, en donde protestan contra la militarización del país.

