Rush Monterrey Tribute llevará rock y nostalgia al Teatro del Parque Interlomas

Como parte de su México Tour 2022, este sábado 13 de agosto

La banda más de 25 años en la escena del rock progresivo del país

Arturo Arellano

Llega al Teatro del Parque Interlomas, Rush Monterrey Tribute, como parte de su México Tour 2022, se trata de una banda con más de 25 años en la escena del rock progresivo de nuestro país y cuyo principal objetivo es rendir tributo a la mítica banda canadiense, este sábado 13 de agosto.

Lo que ha distinguido a RMT a través de los años es el profundo respeto que tienen por el memorable catálogo del poderoso trío finalmente conformado por Alex Lifeson, Geddy Lee y Neil Peart, esto se nota en la gran calidad de la producción y su ejecución en vivo.

Para los miembros del grupo regiomontano esto es esencial en su constante esfuerzo por presentar el mejor tributo posible y el deseo de compartir su pasión con toda la comunidad de seguidores de Rush, de lo cual Alex Figueroa nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Será toda una puesta en escena con una producción musical y visual de muy alta calidad, tocar Rush es muy complejo, es altamente virtuoso, y tratamos hacerlo lo mejor posible. Además, hay escenografía, en un estilo que incluso ellos presentaban en sus tours, nosotros estamos cristalizando las canciones en imágenes, en multimedia, con luces”.

Asimismo, le ponen la cereza al pastel presentando un ensamble de cuerdas de siete piezas con lo que enmarcan algunas de las canciones “Rush duró 40 años de carrera con casi 20 álbumes de estudio y otros cinco en vivo, nosotros seleccionamos 44 tracks para esta gira y hay un poco de todo, presentamos un setlist de 24 canciones en cada ciudad, de modo que siempre son diferentes. No se colocan de forma cronológica, sino en el sentido de mantener alerta al espectador, empezamos con clásicos, temas tranquilos, luego tecnológicos, luego progresivos, se trata de ambientar el show y en una parte introducimos a las cuerdas”.

Aclara que tratan de hacer las canciones tal cual están en cada disco, “para que los espectadores puedan comprobar que hacemos bien las cosas, esa pequeña parte de morbo de ir a vernos por revisar que interpretamos las notas de forma virtuosa, lo podrán saciar, lo que sí es que se agregan los arreglos de cuerdas”.

Describe que el primer tiempo es muy entretenido, pero no puede definirlo como un favorito “al principio es cuando nos ganamos a los fans, los transportamos a una atmosfera inigualable, pero la segunda parte vale también mucho la pena. Es un show largo pero entretenido, no es tedioso, hacemos un cierre con las canciones más emotivas de Rush, con las clásicas y el solo de batería que dura 10 minutos”.

Y afirma que es un espectáculo que vale la pena “todos los fans salen encantados, con comentarios de admiración y nos felicitan, ese es el premio del esfuerzo de estar tocando por más de 25 años. Es reconfortante leer las felicitaciones, la gente nos sigue incluso en varias ciudades, también los críticos, los analistas y colegas de medios, recomiendan el espectáculo como uno de calidad primera y de exportación”.

Recordó que a lo largo de estos 25 años hubo mucho esfuerzo “es como cuando emprendes cualquier negocio, tocando puertas, no creían en nosotros, nos acercamos con patrocinadores, estuvimos en Monterrey tocando de forma local muchos años, luego nos consolidamos y 10 años más tarde con mejor aceptación y un espectáculo más sobresaliente logramos llegar a muchas otras ciudades, llegamos a lo que hoy somos”.

Afirma que son “una banda madura, evolucionada, nos reinventamos, porque el ir a ver a Rush más de 40 veces en vivo, nos deja mucho por aprender. Convivimos con su crew y nos reconocen como tributo oficial en México, estamos avalados en la página de la banda, lo que nos permite cristalizar este tipo de giras a nivel nacional”.

Es decir, que incluso su trabajo ya llego a oídos de la banda original “En lagunas ocasiones durante los meet and greet, les entregamos videos, gorras, posters, regalos de México, como glorias de Linares de Nuevo León, vino y saben de nosotros, hemos estado en primera fila y nos reconocen. Hay anécdotas donde el crew nos regala cosas, yo estuve en un concierto con mi hijo, y Neil me preguntó si era mi hijo, al terminar una canción, va su pretoriano personal y me regaló unas baquetas y un gorro, hay mucho que contar, nos tienen cariño como nosotros a ellos” concluyó.

No sin antes invitar a todos a su presentación de este sábado 13 de agosto en el Teatro del Parque Interlomas, explicó que todos aquellos que acudieron a su show de Querétaro, podrán entrar gratis a esta fecha del espectáculo en la Ciudad de México. Asimismo, quienes acudan con boleto pagado a Interlomas podrán luego entrar gratis al show de Puebla.

Es decir, que, con tu boleto pagado, puedes entrar gratis a la fecha siguiente de la banda en esta gira. Para que al final de la misma, aquel que acumule más conciertos pueda irse gratis con ellos a los conciertos de Mérida y Cancún.