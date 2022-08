Programas sociales garantizados

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó, otra vez, que los programas sociales impulsados por su administración en favor de las personas de la tercera edad, minusválidos, y estudiantes, así como los generadores de empleo como Sembrando Vida, están garantizados durante y después de su administración.

Hizo la aclaración ante los rumores insistentes de que no habrá recursos suficientes para el pago de los mismos, dado que la recaudación federal no es suficiente para mantenerlos, cuestión que se ha desmentido al indicar que, los ahorros obtenidos al suprimir el despilfarro y el uso indiscriminado del presupuesto, permitir mantener dichos programas.

El reducido grupo de mexicanos que se beneficiaba de los recursos públicos, a través de maniobras legaloides o con la complicidad de legisladores y de expertos en materia fiscal y presupuestal, permitía la sustracción de recursos públicos mediante figuras jurídicas que hoy son echadas abajo.

La lucha por el presupuesto, en favor de unos cuantos y de las mayorías, es lo que está en la mesa electoral: la ideología, el color, las convicciones y las plataformas partidistas son ahora asunto secundario. Hay alianzas para rescatar el manejo del erario, no para enarbolar un programa de beneficio público. El interés privado sobre la colectividad.

Turbulencias

Complicidad y negocio

De esa manera podría describirse el mercantil manejo de nuestras tradiciones: empresas poderosas, nacionales y extranjeras, patrocinadoras de la difusión de los usos y costumbres de los pueblos originarios, han comprado impunidad mediante el patrocinio de los eventos públicos. Un mal manejo sanitario y culinario de la comida oaxaqueña provocó la intoxicación de 41 visitantes; las autoridades sanitarias informaron del hecho, luego callaron: se impuso el poder del dinero… No se ha destituido a “Alito” de la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados; es una petición de 15 diputados y diputadas de Morena, quienes han hecho la petición a la Jucopo, misma que deberá ser conocida y discutida en el pleno, que es quien finalmente decidirá lo conveniente. Rubén Moreira, coordinador del tricolor en San Lázaro, ha dicho que corresponde a los partidos designar a los presidentes de las comisiones y no a la Jucopo; pero hay una instancia superior, que es el Pleno el que debe decidir. Muchos han dado por hecho que funcionó el presunto cabildazo en dicha comisión, pero no es así, pues vivimos todavía en una sociedad que se rige por reglas… Suma partidarios la senadora Beatriz Pares Rangel para postularse como candidata presidencial del tricolor, pero hay quienes consideran que la tlaxcalteca salió al ruedo a destiempo: la IV-T construye una pesada infraestructura que será difícil echar abajo; la postulación de la respetada priista sería testimonial -como la de cualquier otro priista-, pues Morena llegó para quedarse cuando menos dos sexenios más… También los tiempos prolongados del cambio de gobierno en Oaxaca -de junio, las elecciones, a diciembre, el cambio-, sirve para el golpeteo político; impugnadores del dirigente social Flavio Sosa lo tundieron a placer, luego que se rumoró que podría ser el próximo secretario de Agricultura. Le recordaron los edificios públicos y suntuosas residencias incendiadas durante el conflicto de 2006; pero faltan tres meses para que se den a conocer los nombramientos de los elegidos, cuestión que causa expectación en Oaxaca donde la mayoría de la sociedad vive de los recursos que genera el gobierno…Lamentable el secuestro y asesinato del distinguido empresario oaxaqueño Adalberto Castillo, sobre todo porque de ser Oaxaca un estado apacible, de pronto irrumpe la violencia que altera el modo de vida de sus habitantes y visitantes…

