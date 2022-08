El líder priista, empantanado

Punto por punto

Augusto Corro

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas (a) “Alito”, ya no ve lo duro, sino lo tupido como se dice coloquialmente. Enfrenta a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; en su partido, una fracción importante le exigió la renuncia al cargo; y finalmente, en la Cámara de Diputados, se encuentra ante un intento de destitución de la Comisión de Gobernación que tendrá episodios definitorios en dos instancias: La Junta de Coordinación Política y el pleno de la Cámara en septiembre.

Además, “Alito” podría tener problemas con la alianza Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, en los tiempos en que se busca designar al candidato a la gubernatura del Estado de México. Ya los panistas empezaron a manejar el nombre de su candidato; los perredistas también ya lo hacen. Falta lo que digan los priistas, donde la decisión aún no se toma.

Según las encuestas, el partido Morena lleva todas la de ganar. Una forma de evitar el triunfo es que los partidos opositores se unieran para hacer un frente común; sin embargo, no parece que se realice la alianza. El PRI buscará ser mano. Es decir, que un o una tricolor sea el candidato que represente a la oposición. Se trata del PRI que tiene más seguidores que el PAN o el PRD, en la entidad.

La mencionada alianza, que dirige a distancia el empresario Claudio X González, se ve amenazada con dividirse, pero podría cambiarse la propuesta: Que el candidato a la gubernatura de Coahuila sea un panista, aunque el PRI en ese estado lleve varios sexenios como ganador.

En cuanto se resuelva el asunto del Edomex, en la coalición Va por México seguirá el tema del candidato a la Presidencia de la República. ¿Seguirán unidos PAN, PRI y PRD? En fin, “Alito” tiene suficiente tarea política para continuar al frente del PRI, resolver su problema con la gobernadora Layda Sansores y sus audios, así como mantener la alianza con los otros partidos opositores.

Y lo más importante, “Alito” ya se autodestapó como aspirante a la candidatura presidencial para el 2024.

¿Usted qué opina amable lector?

Combatir crimen organizado

Tras los hechos violentos registrados el martes en Jalisco y Guanajuato, el empresariado nacional hizo un llamado “enérgico” a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para que combatan el crimen organizado.

Una persona murió y fueron incendiadas al menos 21 tiendas y 31 vehículos. La información sobre los hechos, confusa desde un principio, también se refirió a la detención de varios narcos.

La población de ambas entidades volvió a temer por su seguridad por estas acciones violentas que practican los cárteles de la droga en varias zonas del país.

Concretamente, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) demandó que se refuerce el combate al crimen organizado y se resguarde a la ciudadanía, no solo en las entidades citadas, sino a nivel nacional.

Explicó que la seguridad es necesaria para el desarrollo de la actividad empresarial, responsable en México de la creación de riqueza y empleo. Recalcó que es imposible pensar en bienestar sin seguridad. Desafortunadamente, la violencia desatada en Jalisco y Guanajuato continuará mientras siga la presencia de la delincuencia organizada y las autoridades no cambien su estrategia de “abrazos, no balazos”, que ignoran los criminales. La inseguridad se vive en diferentes zonas de México, pero con mayor presencia en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, etc.

Por cierto, la tarde del miércoles fue encontrado el cuerpo sin vida del empresario oaxaqueño, Adalberto Castillo González, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). El hecho se registró en Oaxaca. El cuerpo sin vida tenía disparos de arma de fuego y estaba semienterrado en el paraje conocido como La Galera. Su camioneta fue localizada en el tramo denominado Tierra Negra, en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

La policía trabaja sobre varias líneas de investigación, entre otras la de un presunto secuestro.

