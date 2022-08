Alcaldesa de Tijuana

Deliberada o no, la alcaldesa de Tijuana, la morenista Monserrat Caballero —de origen oaxaqueño—, cometió un grave delito al justificar el “cobro de piso” de la delincuencia organizada al comercio organizado y pedir que se cobren facturas a quienes no han pagado, pero no lacerar a las familias tijuanenses.

No se trata de un problema municipal, sino es un problema generalizado. Gran parte del país se ve inmerso en una ola de violencia por el mismo motivo y de ninguna manera se puede justificar que, para tranquilidad de las víctimas, paguen a la delincuencia una cuota criminal por encima de la convivencia civilizada que debe regir en la sociedad.

La exhibición del video donde la alcaldesa hace esa petición, a lado de mandos policiacos y militares, demuestra el grado de incompetencia de nuestras autoridades: Desconocen cuáles son sus funciones y no hay capacidad para asumir la responsabilidad a la que llegaron luego de ofrecer a la ciudadanía resolver los problemas más urgentes.

Cuando menos, en el caso de la alcaldesa tijuanense, hay un reconocimiento pleno del delito y habrá que ver cuál es la respuesta de las autoridades superiores a una falta cometida por una autoridad que se supone debe velar por la paz y tranquilidad de todos, sin excepciones, paguen o no las facturas. Acciones criminales no tienen justificación.

La gobernadora, la otra cara de la moneda

A su vez, la gobernadora también morenista, María del Pilar Ávila Olmeda, desestimó los hechos violentos simultáneos en cinco municipios de la entidad y dijo que al día siguiente, sábado, las cosas estaban con normalidad, mientras descendían los efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el estado. Los presuntos delincuentes —porque todavía no se ha establecido la responsabilidad de los autores de los incendios a vehículos y a comercios—, habían advertido a la población que nadie saliera de sus casas después de las 22 horas porque iban a seguir con los disturbios, mientras que las autoridades municipales de Playas de Rosarito simple y sencillamente no dieron la cara. En esas condiciones de ingobernabilidad y de incompetencia, no es posible que la sociedad confíe en sus autoridades, si los que aparecen demuestran absoluta ignorancia de sus funciones… En tanto, en Guerrero la policía estatal detuvo a un impresionante convoy de hombres armados, los cuales se han acostumbrado a circular con normalidad por diversos rumbos del país, con absoluta impunidad. Seguramente que después de estos hechos, habrá de realizarse, necesariamente, un cambio de estrategia en la seguridad nacional… En Oaxaca, luego de la exitosa Guelaguetza, han salido a relucir diversas anomalías de los restaurantes de postín que son los que hacen negocio a placer con nuestras tradiciones originarias y la riqueza gastronómica: Desde alimentos descompuestos hasta excesivos cobros por los mismos. Estos negocios se encuentran en el Andador Turístico, donde hay una mayor concentración de visitantes, aunque la comida oaxaqueña auténtica se disfruta en el amplio Valle de Oaxaca a precios accesibles y auténticos; sin embargo, las autoridades han demostrado que no les interesa la calidad y autenticidad de los productos que se ofrecen al públicos, sino ser parte del botín que representa el turismo… La secretaría de Marina justificó el traslado en helicóptero de las Fuerzas Armadas de “Pochicoco”, mascota de Los Olmecas de Tabasco, al señalar que la Federación Mexicana de Beisbol solicitó el apoyo para la final de la Liga que se celebró en Macuspana y que sirve para tener un mayor acercamiento con la sociedad, en tanto que el presidente López Obrador dijo que ese tipo de prácticas es común en los Estados Unidos donde se usan también helicópteros oficiales para lucimiento de los eventos deportivos.

