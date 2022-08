Tesoros de México inició la temporada de tradición, herencia y acontecimiento histórico con la temporada de los chiles en nogada

Puebla, Puebla.— Es tradición, también herencia familiar y por qué no, acontecimiento histórico. Se trata de los chiles en nogada, platillo orgullosamente poblano y del que hay muchas historias. Que son consecuencia de la situación geográfica de la entidad, que es platillo multicultural (indígenas, españoles y asiáticos), que fueron las monjas quienes lo “inventaron”.

Sin embargo, hay una historia que es la más popular y como no sabemos la verdad, les cuento la más común y esa dice que fueron las monjas del convento de Santa Mónica quienes “inventaron” –hace dos siglos– este platillo para agasajar a Agustín de Iturbide quien pasaría por Puebla justo el día de su cumpleaños dicen algunos, mientras otros aseguran que llegó para jurar la Independencia.

La verdad no la sabemos pero de lo que sí estamos seguros es que cada año Puebla se viste de fiesta y celebra con bombo y platillo la temporada de los chiles en nogada.

Y bueno, no puedo dejar de mencionar que los poblanos, orgullosos de serlo, aseguran que en cada casa siempre se dice que es ahí donde se prepara la receta original, la más auténtica, la más sabrosa y, ¡seguro que es así!

Lo que tal vez es cierto es que los chiles en nogada se elaboran con ingredientes del campo poblano y estrictamente de temporada. El resultado, y lo mejor de todo, es que hay que disfrutarlos y compartir con la familia, los amigos o la pareja.

Los ingredientes dicen los que saben son: chile autóctono poblano, manzana panochera, pera lechera, durazno criollo, granada y nuez de castilla. ¡Ah!, si no son productos poblanos, de temporada no pueden considerarse chiles en nogada y, por si fuera poco deben ser capeados. El capeado ligerito para permitir que se impregne de la deliciosa nogada y, deben saber a temporada.

Leobardo Espinosa López, presidente de la Asociación Nacional de Tesoros de México; Alejandro Cañedo, secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla y Fabián Valdivia, titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) del gobierno municipal, acompañados por representantes de restaurantes y hoteles poblanos con sus chefs –ocho en total– integrantes de Tesoros de Puebla atestiguaron el inicio de la temporada de los chiles en nogada.

Destacaron los esfuerzos que realizan para difundir las “recetas tradicionales” de los chiles en nogada en todo el país y se hizo hincapie en buscar la denominación de origen para garantizar que todo aquel restaurante que ponga en su carta este platillo dentro y fuera del estado se apegue a la receta original o en todo caso que incluya leyenda que advierta que es “tipo” chile en nogada.

Para iniciar la temporada se contó con El Sueño Hotel & Spa, quien nos invitó a vivir la experiencia. También Alquería de Carrión, El Mural de los Poblanos, Casa de los Muñecos, la Purificadora, Casa de la Reyna, Sacristía y restaurante La Noria, sede del evento. Cada uno de los ocho participantes sirvió –en su propia vajilla– su creación, y todos fueron acompañados con vinos mexicanos de Casa Madero y Cervezas 5 de Mayo.

Las mesas, se dispusieron con ocho comensales para que a cada uno nos tocara chile en nogada diferente. Para abrir boca se sirvieron esquites con mantequilla de tuétano y luego dar paso al platillo más esperado. Y por supuesto, todos probamos “poquito” de cada uno.

Alguien, en la mesa que me tocó compartir, comentó que las recetas se han adaptado con el tiempo y prueba de ello es que hoy no se puede agregar acitrón al famoso platillo y es que la biznaga está en peligro de extinción. El acitrón es dulce tradicional que forma parte de gran diversidad de platillos mexicanos, entre ellos, los chiles en nogada. El acitrón se prepara con la pulpa de la biznaga, cactus protegido desde 2005 debido a la sobre explotación.

En la breve, pero muy sustanciosa sobremesa, con sorbete de yerbabuena con mezcal de postre, no se hicieron esperar los comentarios. “A mí me gustó más este que el otro”. “La nogada de aquel me pareció más sabrosa que la que me tocó”. “El mío tenía muy poca nogada”. Y bueno, no pudimos pasar por alto que uno de los chiles era mucho, pero mucho más grande que el resto.

No dejes de visitar Puebla y disfrutar los auténticos chiles en nogada. Puedes desayunar, comer o cenar. Incluso en las tres comidas degustarlos. Recuerda que a mediados y quizá finales de septiembre todavía puedes probarlos, después, por favor, “no lo intentes”, me recomendaron.

En otra entrega de “De Cinco Estrellas”, les hablaré de la cena en El Sueño Hotel & Spa, donde se vive otra historia.

✰✰✰✰✰ Paul Wood, es el nuevo gerente general del Grand Hyatt Playa del Carmen quien aportará su experiencia profesional en la industria turística y hotelera, así como su gran entendimiento en hospitalidad y excelencia, gracias a su larga trayectoria dentro de Grupo hotelero.

Con más de una década trabajando con Hyatt a lo largo de Latinoamérica en países como Brasil, Argentina y Uruguay con experiencia en diversas marcas del portafolio.

Paul aseguró: “me uní a la cadena hotelera buscando construir una carrera sin saber qué esperar. Conocí al más asombroso grupo de profesionales, construí amistades de por vida y en medio de este loco viaje, descubrí la mejor versión de mí mismo. Me uní a Hyatt por una razón, pero hay miles de razones que hacen que me quede”.

Desde el pasado mes de julio tomó posesión del cargo en Playa del Carmen y tiene a su cargo la responsabilidad del manejo y operación del hotel, así como consolidar al equipo que siempre se ha caracterizado por su servicio y hospitalidad reforzando la oportunidad de crear y alcanzar nuevos retos.

