Armando Ríos Ruiz

México vive hoy, seguramente el peor momento en su larga historia, con un gobierno que desdeña todo lo que significa enriquecer la vida de sus habitantes en sus diferentes demandas. Es al revés. Los que gobiernan no tienen la mínima capacidad para desempeñarse como gobernantes. Los que coadyuvan están en idénticas condiciones y hasta inferiores, que ya es mucho decir.

Además de eso, buena parte de los gobernados no tiene capacidad para concientizarse de la ínfima eficiencia de los servidores públicos y todavía aplauden las pifias que diariamente se cometen. Al momento de elegir tema para esta columna, me encontré con un sinnúmero que sirve, más que nada, para la crítica, porque no existe algo encomiable. Algo qué agradecer o celebrar.

Es triste que los mexicanos se vean en la imperiosa necesidad de aplaudirlo todo, sin ninguna reflexión, porque reciben una cantidad en efectivo cada bimestre. Es triste que de esa manera se vean instados a vender su dignidad. Sus decisiones. Ahora por el miedo de perder esa dádiva. Hoy, los funcionarios recurren a esa amenaza, cada vez que necesitan votos o apoyos.

El gobierno se ha desentendido de su función y está totalmente dedicado a pelear a diestro y siniestro contra sus rivales, a quienes fustiga con toda la fuerza de su odio. Está demasiado ocupado en ganar las próximas elecciones y en sostener su decisión de arruinar al país entero, porque hay un prurito mezquino de ganar la presidencia en 2024. Hay un profundo miedo a perder.

Ante la incapacidad para evitar los actos de violencia (o para permitirlos en aras de respetar un imaginable pacto de impunidad), los máximos representantes del gobierno fallido se dedican a minimizarlos, pese a los resultados que conllevan muertes de personas inocentes. La visión de Ricardo Anaya es cierta: “al Presidente le importa más mandar gente a Cuba a combatir un incendio que rescatar a las 10 personas atrapadas en un mina en Sabinas, Coahuila”.

También, ante los actos de barbarie de los narcos, en Guanajuato y en Chihuahua, el Presidente ha dado en minimizarlos y para variar, en sostener que son propaganda de sus adversarios, cuando en ambos lugares y en muchos otros del país, los moradores viven en un espanto desesperado. ¿Las imágenes mostradas fueron mandadas a hacer por sus enemigos?

Su gobierno suma una cantidad de muertos jamás registrada en la historia de México y aun así se atreve a minimizar los hechos de sangre que ocurren todos los días, porque esta es una forma de pretender tapar su ineficiencia o su tolerancia frente al crimen. Los diarios no dejan de mencionar los terribles hechos que manchan de sangre diferentes rincones del país.

El gasto en materia de seguridad ha crecido desmesuradamente en el actual gobierno. ¿Ha servido de algo? “En los últimos tres años y medio, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha asignado 544 mil millones de pesos a las Fuerzas Armadas (Sedena y Marina) y 103 mil millones de pesos a la creación e implementación de la Guardia Nacional, para fortalecer la seguridad pública”. Dice un diario

“Sin embargo, los homicidios dolosos no ceden y se han mantenido por arriba de los 34 mil asesinatos anuales”, remata.

Claro que tiene comparsas que apuntalan su dicho. El secretario de Gobernación, que nadie sabe para qué sirve, también sostiene a manera de adulación, que las balaceras son eventos propagandísticos, debido a que la estrategia de seguridad (de abrazos) está dando resultados. Pero no dice que a los malosos. Seguramente habla para sus chairos devotos.

Para desgracia de México, alguien así puede ocupar la Presidencia en 2024. Los aspirantes fuertes, no por exhibir inteligencia, conocimientos, capacidades y experiencia, sino por ser cercanos al gran elector, son muchos. Alguno de ellos podría concretar la meta de destrucción definitiva, emprendida en 2018. Salvo que la mayoría se concientice o que Dios mande un milagro.

