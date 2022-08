Aunque no guste, la estrategia es y será “abrazos, no balazos”: Andrés Manuel López Obrador

Destaca despliegue de la Guardia Nacional



Pese a la ola de violencia, que se registra en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a presumir su estrategia de seguridad “abrazos, no balazos”, la cual seguirá, “aunque no les guste a los conservadores”.

En su mañanera, López Obrador aseguró que no nada más son las medidas coercitivas del gobierno, sino atender las causas de la violencia.

“Es atender las causas, no nada más lo coercitivo, es que haya mejores condiciones de vida, de trabajo, empleo, que mejoren los salarios, que no se empobrezca el pueblo, que se atienda a los jóvenes, que se moralice la vida pública, y eso lleva trabajo”, argumentó.

“No es nada más el tener los elementos (de seguridad) suficientes, las leyes severas las amenazas de mano dura, el ‘no me va a temblar la mano’. Es, aunque no les guste, abrazos no balazos, es más inteligencia que fuerza“, señaló.

El mandatario destacó que, a estas alturas del año, se ha reducido un diez por ciento el número de homicidios, como resultado del despliegue de la Guardia Nacional,y la política de atender las causas sociales que genera la violencia. Consideró que para finales de 2022, podría alcanzarse hasta el 15 por ciento de reducción.

Por otro lado, señaló que hay una investigación en curso especialmente en lo sucedido en Ciudad Juárez porque ahí se atacaron a personas inocentes. Sugirió que en ese episodio hubo algo extraño porque las autoridades del penal donde se gestó una riña, no querían que ingresara el ejército, por lo que hay una investigación para determinar responsabilidad de algunos líderes de bandas recluidos o autoridades.

No ofreció mayores detalles para no fabricar delitos. Hay que actuar siempre con la verdad. Eso otorga autoridad moral cuando se miente se descubren mentiras, la autoridad pierde respetabilidad, hay que hablar siempre con la verdad. En Juárez Es el caso donde más violencia contra inocentes hubo por eso hay una Investigación abierta, pero se informará sobre esto

Durante su conferencia matutina destacó que ya se han construido 241 cuarteles de la Guardia Nacional, estimando sé que se construirán hasta 500 cuarteles, que es un cambio radical con respecto a la policía federal. Dijo que este despliegue de 115 mil elementos ha contribuido a reducir delitos de alto impacto entre los que mencionó además secuestro, robo de vehículos y secuestros.

“Se tiene un presupuesto de 50 mil millones de pesos de presupuesto para la Guardia Nacional porque el compromiso es conseguir La Paz y vamos avanzando. Nos ha ayudado mucho esta estrategia porque si no se tuviese esta infraestructura de cuarteles en todo el país, no podríamos”.

Sin embargo, reprochó que en algunos municipios no quieren cuarteles de la Guardia Nacional, (“por algo será, dicen en mi pueblo”) pero las autoridades locales ayudan a conseguir. Anunció que en el futuro, los cuarteles que faltan por construir incluirán unidades habitacionales adyacentes para los familiares.

Revela López Obrador que pensó comprar

51% de las acciones de Banamex

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador reveló que se pensó en comprar el 51% de las acciones de Banamex y que el 49% se quedara en manos de particulares, pero no lo hizo porque ya está por concluir su mandato.

“Llegamos a pensar en la posibilidad de que el gobierno, la nación, fuese dueño del 51% de las acciones y que 49 quedara en manos de particulares ¿por qué?… Todos los bancos tienen utilidades… ¿porqué no lo hicimos? Porque ya no tengo tiempo, ya que participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto con participación prioritaria del gobierno”.

El mandatario federal también consideró que una acción de adquisición por parte del gobierno federal hubiera desencadenado el ataque de los grupos conservadores de México. Sin embargo, dijo que otras administraciones tendrán que tomar decisiones al respecto con base en las acciones para consolidar su movimiento de transformación.

“Y también, imagínense cómo se iban a poner los conservadores, si de por sí están muy rabiosos, irritables, decir ‘no que no’, ahí está el estatismo, el populismo, el comunismo, etcétera, no. Ya vendrán otros, estamos sentando las bases para la transformación, todo eso se construyó a partir de manipulación, el pueblo de México no se dio cuenta del atraco, de cómo fueron justificando, legalizando con las modificaciones constitucionales, todo el robo y la política de pillaje de 1983 a 2018”, consideró.

El gobierno no persigue a nadie políticamente, responde AMLO a ‘Alito’

En otro tema, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no persigue a nadie de manera política, esto, luego que ayer la Fiscalía General de Justicia de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del diputado y líder priista Alejandro Moreno “Alito” para indagarlo por enriquecimiento ilícito.

Al respecto, López Obrador afirmó que él no persigue a nadie ni fabrica delitos.

“Ese es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche, que es una entidad independiente, soberana, que tiene facultades para investigar y proceder, nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política. Me pueden acusar de muchas cosas, pero nunca van a poder decir que soy incongruente, no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.