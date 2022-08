¿Conoces el último secreto de las Celebrities para mantenerse radiantes?

El paso del tiempo, es inminente; no lo podemos detener o retroceder y sus efectos en nuestra apariencia, son un tema de preocupación para muchos de nosotros. La excelente noticia es que hoy está en México la última tecnología en el mundo para lograr que tu piel luzca más joven y que en las fotografías de cumpleaños parezca que nos quitamos años de encima.

Morpheus8 es la tecnología más avanzada del momento en la Medicina Estética para el rejuvenecimiento de la piel. Se trata de la sinergía entre microagujas y radiofrecuencia, sus resultados son tan buenos, que se ha convertido en el favorito de las celebrities como Kim Kardashian, Paula Abdul, Kourney Kardashian, entre muchas más.

Cuando hablamos de soluciones estéticas no encontramos que un tratamiento nos resuelve un problema como la flacidez, pero para resolver otro, necesitamos realizar un tratamiento distinto y así la lista se vuelve enorme.

La micropunciones y las ondas de radiofrecuencia logran lo que ningún otro equipo hasta hoy: abordar diferentes capas de tejido y por tanto solucionar problemas de los diferentes estratos de la piel que van desde la capa externa que es la que podemos ver y tocar, la capa profunda responsable de la firmeza o flacidez dérmica y el tejido graso que es responsable de la apariencia de piel de naranja, la papada o el exceso de grasa en áreas localizadas.

Para conocer mejor este innovador tratamiento con Morpheus8, disponible en Renasté MedSpa entrevistamos a un experto en tecnología médica de aplicación estética, el Dr Miguel Soto, Cirujano Plástico Certificado.

—Dr. Soto, tienes muchos años de experiencia en tecnología premium con aplicación estética, cuéntanos, qué hace diferente a Morpheus8 de otras radiofrecuencias?

Morpheus8 es el primer dispositivo de radiofrecuencia fraccionada y hasta ahora único en el mundo. Alcanza una profundidad excepcional y de esta forma podemos tratar la grasa subdérmica, la dermis y la epidermis, el resultado: una visible transformación de la piel.

Sus ondas penetran a una mayor profundidad en comparación con otras radiofrecuencias. Posee un nivel de energía programable que nos permite personalizar el tratamiento a las necesidades de cada paciente.

—¿Cómo actúa el Morpheus8?

Morpheus8 se realiza con un cabezal desechable y de uso exclusivo con un aplicador de 12 o 24 micropines cubiertos de oro, que se introducen en la piel y liberan en la punta ondas electromagnéticas de alta frecuencia (radiofrecuencia bipolar fraccionada); la combinación de las micro agujas y RF penetran a una profundidad de 4.000 micras, con un perfil térmico adicional de 1.000 micras alcanzando el tejido graso, provocando la coagulación de ésta logrando una mejor distribución por todo el tejido subdérmico.

También aborda las capas profundas de la piel y produce una reorganización de los elementos estructurales de la dermis al estimular la creación de nuevo colágeno y elastina. y en la capa más externa nos permite devolver la luminosidad, unificar el tono, cerrar los poros, mejorar la textura y desvanecer las arrugas y cicatrices. Esto nos brinda una solución integral y efectiva antienvejecimiento en tres niveles diferentes.

—¿Cómo nace tu interés en la tecnología de aplicación médica?

La tendencia desde hace algunos años, son los tratamientos que no requieren pasar por el quirófano. En mi consulta, regularmente me encuentro con las mismas solicitudes, estas son: Dr Soto, quiero que mi resultado se vea natural; no quiero ausentarme de mis actividades; quiero un resultado duradero, pero no quiero pasar por el quirófano.

Tengo mi agenda llena de compromisos, no tengo tiempo y quiero lucir espectacular, ¿qué tiene para mi? Entonces la soluciones que recomiendo siempre son de mínima invasión, que no tengan tiempo de recuperación o estos sean ultracortos, que ofrezcan excelentes resultados y éstos sean duraderos, que tengan detrás de sí una sólida investigación científica, estén avalados por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Así que la única forma de dar todas estas garantías a mis pacientes, es especializarme en tecnología de punta a nivel mundial y de calidad premium.

—¿Qué diferencias encontramos con el ultrasonido microfocalizado, láser fraccionado o el microneedling?

Todos tienen un mecanismo de acción diferente y son soluciones altamente efectivas, sin embargo, Ultherapy o terapia con ultrasonido microfocalizado, es un excelente tratamiento y dirigido únicamente a tratar la flacidez de la piel. Por otro lado, el láser fraccionado mejora sustancialmente la apariencia, textura de la piel, mejora las cicatrices de acné, y aunque puede ayudar un poco con la flacidez, no es su principal función. El microneedling puede mejorar, textura, apariencia y unificar el tono, pero depende de los activos que se utilicen y cada problema requiere un protocolo diferente. Entonces, la gran ventaja que encuentro en Morpheus8, es que además de tratar temas de apariencia y estructura de

la piel, también alcanza las células adiposas, así que podemos concluir que

Morpheus8 es un tratamiento multipropósito.

—¿Qué áreas se pueden tratar con Morpheus8?

Morpheus8 es un dispositivo tan noble, seguro y efectivo que nos permite tratar desde la piel más delicada como la de los párpados hasta áreas extensas y desafiantes como los muslos y glúteos, es decir, puede aplicarse ¡a todo el cuerpo! Párpados, surcos nasogenianos, óvalo facial, papada, cuello, escote, brazos, axilas, antebrazos, manos, senos, abdomen, espalda, glúteos, muslos, áreas íntimas, cadera, rodillas, piernas. Si hay piel,

Morpeus8 puede tratar la zona.

—¿Cuántas sesiones se recomiendan y cuándo se ven los resultados de Morpheus8?

Depende siempre de una evaluación personalizada, aunque en términos generales se recomiendan 3 sesiones, con espacio de 4 a 6 semanas. Los resultados que ofrece son inmediatos. Desde la primera sesión vamos a notar cambios en la apariencia de la piel, si hablamos de flacidez, notaremos resultados a las 3 semanas de iniciar el tratamiento, este

resultado tiene un efecto progresivo hasta los 3 meses después de la sesión realizada. Tras conseguir los resultados deseados, se recomienda un mantenimiento anual, debemos entender que el envejecimiento es un proceso dinámico.

—¿Qué debo hacer antes del tratamiento con Morpheus8?

No requiere ninguna preparación en especial. Morpheus8 se puede realizar con anestesia tópica, algunas pacientes prefieren sedación para estar completamente cómodas durante el tratamiento, esto es más por preferencia que porque así lo requiera el tratamiento. Las pacientes pueden volver a sus actividades habituales prácticamente de inmediato.

—¿Qué cuidados post-tratamiento requiere?

Básicamente, hidratar a menudo la zona tratada con agua termal, evitar lavexposición solar, utilizar durante algunos días una crema repitelizante y utilizar un protector solar de FPS 50 cada 4 horas; así como evitar maquillarse 1 o 2 días después del tratamiento. Las pacientes pueden observar micro lesiones en la piel unos días después y un ligero enrojecimiento que dura hasta una semana, según los parámetros empleados. sin embargo, todos estos efectos desaparecen en la primera semana.

—¿Para quién es Morpheus8?

Es un tratamiento que se puede realizar de manera segura en todos los fototipos. Puede ser en un plan preventivo ante los primeros signos de envejecimiento. O bien, en pacientes que presentan flacidez importante, cuando la piel está arrugada, con manchas o tonos desiguales, poros abiertos, cicatrices de acné o con irregularidades poco estéticas.