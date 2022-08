Cesar comercio con Rusia, pide Ucrania a los gobiernos de AL

Zelenski le habla por primera vez a Latinoamérica

Hay que entender que se paga un alto precio por invadir, dijo en videoconferencia

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski habló este miércoles por primera vez a una audiencia latinoamericana y solicitó a los gobiernos de la región cesar el comercio con Rusia como parte de las sanciones económicas por la guerra en Ucrania.

Zelenski se había dirigido mediante videoconferencias a audiencias internacionales, principalmente de Europa y Estados Unidos, pero en esta jornada fue el turno de hablarle a América Latina. Inició su intervención con un relato sobre la situación ucraniana en materia de pérdida de vidas y económicas, y luego respondió a las preguntas.

La videoconferencia fue organizada por la Universidad Católica de Chile y a la que se conectaron a la transmisión más de 300 universidades del mundo, dijo su rector Ignacio Sánchez. También se sumó una cadena de periódicos del continente.

“No mantengan comercio con Rusia para que ellos entiendan que se paga un alto precio” por la invasión a Ucrania, dijo Zelensky en respuesta a una pregunta sobre qué podrían hacer los países de la región para ayudar a su nación.

Los “instrumentos” para ayudar a Ucrania tienen que ser “civilizados y democráticos”, dijo al insistir que los países de la región deben “cesar cualquier comercio con ellos (los rusos)”.

Pidió a los países de la región unirse a las políticas sancionatorias llevadas adelante por Estados Unidos y Canadá, “para que esas sanciones sean más eficaces”.

Aseguró que Rusia busca evitar el contacto de Ucrania con los países latinoamericanos, al tiempo que insta a jóvenes y líderes de la región a visitar su país, para que luego puedan transmitir la situación que vive Ucrania.

“Yo creo que no tenemos suficientes comunicaciones entre nuestros países a nivel de los líderes, a nivel de relaciones bilaterales, y yo creo que tiene que ser corregido”, afirmó.

Enseguida destacó que “lo que nos importa a nosotros es que los países de América Latina sepan la verdad y compartan nuestra verdad con otros”.

Zelenski se dirigió directamente a los jóvenes universitarios presentes en la conferencia. Y para ejemplificar la dimensión de la guerra, les habló de un joven que, dijo, “tendría 25 años” si siguiera vivo. El mandatario ucraniano mostró imágenes de Stephan, el joven al que las fuerzas rusas asesinaron el 27 de julio de 2014.

La guerra, profundizó Zelensky, no comenzó realmente hace casi seis meses, sino en 2014, cuando Rusia se apoderó de Crimea.

El jefe de Estado ucraniano subrayó que su país no quería la guerra. “Por años quisimos negociar. Pero Rusia escogió un camino distinto”. En ese sentido, señaló que no hay mediación posible porque “Rusia no quiere parar esta guerra. Empezaron esta guerra para aniquilarnos. Quieren dominar por completo a Ucrania”.

Zelenski lamentó las decenas de miles de vidas de ucranianos que, dijo, se han perdido en la guerra. “Es un dolor continuo. No creo que pase pronto”.

Sin embargo, aseguró que Ucrania no desea una venganza, ni ir a luchar en territorio ruso. “Sólo queremos recuperar nuestro territorio, a los 12 mil desplazados. Queremos que la vida regrese”.

Cuestionado sobre las sanciones que no han logrado convencer a Rusia de parar la guerra, y sobre qué respuesta espera de parte de los países latinoamericanos, Zelensky dijo que “necesitamos ayuda económica porque sufrimos muchísimo. Perdemos cada mes 5 billones de dólares”.

Habló de algunos Estados que ya apoyan a Ucrania, incluso eligiendo alguna ciudad, o pueblo, para apoyar directamente. “Es lo mismo que pueden hacer los países de América Latina”.

Zelenski abogó porque los latinoamericanos visiten Ucrania y conozcan a la gente.

También invitó a los periodistas latinoamericanos a visitar Ucrania.“Queremos que nuestra verdad sea llevada a sus países. Que vean con sus ojos las consecuencias de la guerra. Sólo entonces podrán entender lo que hizo Rusia en nuestro país”.

Zelensky se mantiene optimista sobre el futuro de su país. Cuestionado sobre cómo ve Ucrania en 20 años, dijo: “Yo veo a Ucrania libre, fuerte”. Se necesita, afirmó, una renovación. “Quiero que cada país entienda la importancia de respetar la soberanía de otros. Necesitamos garantizar la seguridad de cada persona”. Sin embargo, se mostró esperanzado en que no tengan que pasar 20 años para que eso suceda. “Quiero ver esa renovación con mis propios ojos”.

Moscú recluta extranjeros ante

negativa de los rusos por ir a la guerra

Mientras tanto, las autoridades ucranianas aseguran que ante la falta de ciudadanos rusos dispuestos a ir a la guerra contra Ucrania, el Kremlin ha iniciado el proceso de reclutamiento entre ciudadanos extranjeros, mientras en Chechenia se forma a “voluntarios” para acudir al frente.

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania sostiene que las autoridades locales rusas han instruido a los funcionarios y a los cuerpos de seguridad para que lleven a cabo labores de propaganda a fin de reclutar a ciudadanos extranjeros para que formen nuevas unidades del Ejército.

Según la información que maneja Kiev, a quienes accedan además de un salario se le ofrece la ciudadanía rusa. El plan va dirigido especialmente a ciudadanos procedentes de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán.

A su vez, los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa sostienen que las autoridades chechenas están reclutando a la fuerza de las zonas rurales a jóvenes “voluntarios” para enviar al frente, bajo amenazas de iniciar contra ellos causas penales si no acceden. La práctica de secuestrar hombres para reponer las unidades militares voluntarias que luchan en Ucrania a voluntad de Moscú está provocando olas de descontento entre los residentes de Chechenia”, señala el informe de Kiev. “Los ciudadanos de la república están indignados” porque el líder checheno Ramzan Kadirov está enviando jóvenes musulmanes “a participar y morir en una guerra ‘extranjera’ entre dos naciones cristianas”.

La participación de extranjeros en la guerra de Ucrania ha sido uno de los puntos más controvertidos del conflicto. Por parte Rusia se sospecha de la presencia de ciudadanos de países de Asia Central, mientras que Kiev no solo ha confirmado la presencia de foráneos en sus filas, sino que ha aplicado una política de puertas abiertas a todos aquellos que quisieran intervenir de su lado.

La llamada de Kiev, según estimaciones del Kremlin, ha sido escuchada en algún momento desde que se inició la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero por al menos 7.000 combatientes de hasta 60 países, especialmente británicos, estadounidenses, polacos, canadienses y de las naciones nórdicas.