Jey Velez, la única mexicana en el Latin Fashion Week en Nueva York

Con materiales como piel y charol

Lanza línea de zapatos inspirada en mujeres mexicanas

Arturo Arellano

El desarrollo de la industria de la moda, especialmente de la ropa y el calzado, en México ha aumentado durante el último lustro y eso es notorio ante la aparición de más marcas que proponen diseños innovadores, cómodos, elegantes, de vanguardia, casuales, como en este caso, Jey Vélez, con el lanzamiento de una línea inspirada en mujeres mexicanas con valores que enaltecen el orgullo femenino de lucha, perseverancia, resistencia, constancia, experiencia, disciplina e igualdad, según la marca.

Las líneas y diseños que maneja la marca son productos con materiales totalmente mexicanos como la piel y el charol, de lo cual la propio Jessica Sánchez (Jey) nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Cuando empecé a crear y diseñar la marca en mi cabeza, quería que las mujeres se sintieran seguras y pudieran proyectar quiénes son. Muchas veces en el trabajo con obligaciones y responsabilidades se nos olvida quienes somos, pero quiera que a través del calzado proyectaran si son seguras, si son felices y desarrollamos la línea con ese pensamiento”.

Agregó que pensó en las mujeres que la han inspirado a ella “en quienes me han llevado a la mujer que soy hoy, por ello le he puesto el nombre de cada una de ellas a cada par de zapatos, con características, está mi madre, mi hermana y estoy haciendo una nueva colección donde puse incluso a mi bisabuela, cuya historia investigué y me impactó, asimismo, tengo un par que se llama Michelle Obama porque la admiro mucho”.

Sobre las características de cada zapato dijo “suena extraño la forma en que los creativos llevan la inspiración a los productos, ‘Patricia’, por ejemplo, es para una mujer fuerte, valiente, que seguro usaría un tacón, ahí está es mi madre. Pero si es una mujer más práctica con funcionalidad, es mi hermana con un zapato bajo, por si vas corriendo por el mundo necesitas un flat. Para la nueva colección, me pasó que un día me desperté pensando en la dulzura de mi abuela, esa es mi manera de rendirles honor a cada una de esas mujeres valiosas”.

Entre otros nombres uso los de Elvia, Fátima, Fernanda, Gina, Karen, Julia, Lucy, Lulú, Montserrat, Olga, Patricia y Ximena. En cada línea se pueden encontrar modelos como mules, mocasines, botas, botines que darán a cada outfit una propuesta transformadora y de elegancia.

La aceptación de la gente a sus productos afirma “ha sido muy buena, la verdad estoy muy contenta porque he tenido la fortuna de que quienes me compran un par, luego me recompran, ven la calidad, los materiales, y regresan. La realidad es que mis colecciones no son comerciales, ni el que encontrarás en todas las marcas, los míos son diseños únicos. Los ves puestos y los vuelves a ver, me baso en la temporalidad, colores, tendencias, pero solo me doy una idea, y al final los diseños salen de mi cabeza, no copio, ni hago referencias a otra marca”.

En ese sentido, cito tres exigencias para su calzado “la mujer que lo porte se sienta guapísima, espectacular, que sienta que todo mundo la va a ver, asimismo, cuido la calidad de los materiales, que el par de zapatos te dure mucho tiempo, que no sean desechables, son diseños atemporales, no va a verse pasado de moda, estará en tendencia y finalmente, la comodidad para que puedas traerlos el tiempo que quieras. Es todo un reto porque tengo amigas que son más sobrias o les gustan las botas rockeras, pero al final del día mis zapatos se comunican entre sí, siempre cuido que sepas que son libres, tienen características por colores o materiales, pero son hermanos al final”.

Los zapatos se pueden conseguir en la Ecomerce de Jay Velez o físicamente también en Concept Store Casa Helena en la Roma/Condesa, pero además Jay nos adelanta que ya preparó una segunda colección “La vamos a sacar en Latin Fashion Week en Nueva York, soy la única marca mexicana de calzado en el evento, para representar a nuestro país. Cree una colección especial para ese evento, que salió de mi cabeza, es un tacón que es hexagonal, pero está hecho de madera, es super fuerte, das un paso y te sientes super segura, esta colección también ha sido un reto”.

Recuerda que cuando comenzó en el diseño de estas colecciones hace un par de años, “tuve la suerte y fortuna de que a mitad de pandemia encontré con quien trabajar, muchas maquilas cerraron, normalmente hacen maquilas enormes para poder aceptar tu pedido, y yo empecé con 3 a 4 pares para mis pruebas, pero como no tenían trabajo me dieron la oportunidad fabricarlos. Actualmente estamos muy castigados por materia prima e inflación, los materiales han subido hasta 50 por ciento en lo que va del año, pero al final del día, seguimos avanzando y en Jay Vélez damos trabajo a familias mexicanas, desde proveedores hasta quienes están en el taller, quienes hacen las cajas, estamos apoyando al final a la economía mexicana” concluyó.