Baja el desempleo en segundo trimestre de 2022

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Este jueves el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de este año.

Informó que en dicho periodo, la Población Económicamente Activa (PEA) del país fue de 59.3 millones de personas, 1.7 millones más que en el segundo trimestre del año anterior.

La PEA representó 59.9 % de la población de 15 años y más.

De acuerdo con Inegi, un total de 57.4 millones de personas se encontraban ocupadas, 2.2 millones de personas más con relación al mismo trimestre de 2021. Explicó que éste cambio se concentró en restaurantes y servicios de alojamiento con un aumento de 546 mil personas, en la industria manufacturera, 482 mil y en el comercio, 465 mil.

El Inegi señaló que el número de personas ocupadas en micronegocios creció 1.1 millones; en los grandes establecimientos, 440 mil, y en los pequeños establecimientos, 398 mil.

En el segundo trimestre de 2022, la población subocupada fue de 5.1 millones de personas y representó una tasa de 8.9 % de la población ocupada, porcentaje inferior al 13.3 % del segundo trimestre de 2021.

En el mismo lapso, la población desocupada fue de 1.9 millones de personas; la Tasa de Desocupación correspondiente fue de 3.2 % de la PEA, cifra menor que el 4.2 % del mismo periodo de un año antes.

Las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se reportaron en Oaxaca (80.5 %), Guerrero (79.7 %) y Chiapas (76.2 %). Las tasas más bajas, durante el segundo trimestre de 2022, se registraron en Coahuila de Zaragoza (35.4 %), Chihuahua (36.6 %), Nuevo León (37.7 %), Baja California Sur (38.6 %) y Baja California (39.5 %).

En el segundo trimestre de este año, las ciudades con la mayor tasa de subocupación fueron Ciudad del Carmen (27 %), Coatzacoalcos (20.8 %), Tlaxcala (18.2 %), Oaxaca (16.7 %), Ciudad de México (13.6 %) y Tapachula (13.4 %). Las tasas más bajas se presentaron en Querétaro (1.5 %), Tijuana (2.6 %), Durango (3.1 %) y Chihuahua (3.4 %).

En el trimestre abril junio de 2022 y con series desestacionalizadas, la Tasa de Desocupación se redujo 0.3 puntos porcentuales con relación al trimestre anterior, informó el Inegi.

Por las “nubes”, algunos productos

Ante la escalada de precios en la canasta básica de la ciudad, pero más acentuado en el pollo y la tortillas, el diputado local Héctor Barrera Marmolejo planteó al titular de Profeco, Ricardo Sheffield, dedicar un día de su agenda para visitar el mercado verde en la zona Culhuacanes de Coyoacán, así como el mercado del centro de Tulyehualco en Xochimilco, para constatar el abuso en los precios de estos dos productos. En el primer caso, dijo, se vende la pechuga de pollo mediana hasta en 165 pesos, mientras que las tortillas, se venden en 25 pesos el kilo, más otros dos pesos por el papel de envoltura.

El diputado Barrera mencionó que en el centro de Tulyehualco, donde hay un mercado y varios negocios sobre la principal avenida, el retazo de pollo para caldo se vende en hasta en 180 pesos y las tortillas en 27 pesos, mientras que la masa en 18 pesos. “Son precios muy elevados que no coinciden con el tabulador nacional, los comerciantes no pueden estar abusando y, por lo tanto, añadió, “el gobierno debe otorgar subsidios para que no incrementen los precios en caso de que el pretexto sea la producción”.

Por su parte, el diputado local y coordinador del PAN, Christian Von Roehrich, abundó sobre su propuesta del Mínimo Vital, que serviría para beneficiar a miles de familias capitalinas que no pueden costear en este momento una canasta básica con los precios actuales. Pero Morena se ha negado a analizar. “Sí el gobierno no puede controlar los precios, que ayude a la población para que pueda adquirir lo básico en su mesa, se trata de revertir también la situación de pobreza extrema y alimentaria en la Ciudad”, enfatizó el legislador. Lo que propone el PAN y que en su momento lo hizo durante la pandemia, fue otorgar 3 mil 200 pesos mensuales a poco más de 400 mil personas en condiciones vulnerables para poder obtener la canasta básica, adquirir medicamentos o el pago de renta, etcétera.

Barrera y Von Roehrich emplazaron al GCDMX, concretamente a la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar esquemas de subsidio a pequeños negocios que están siendo afectados por la inflación o alza en el precio del combustible, lo que ocasiona, en muchos casos, que los productos de alimento se encarezcan.

Por último, pidieron a los ciudadanos que denuncien, “y nosotros llevaremos las quejas ante el INVEA para que se hagan supervisiones”.

Avanza la viruela símica

A la fecha, se han identificado 252 personas contagiadas de viruela sísmica en 20 entidades del país, de acuerdo con el Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. En la CDMX y Jalisco se han presentado el mayor número de casos, con 141 y 46, respectivamente.

lm0007tri@yahoo.com.mx