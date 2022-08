Respaldo de Sesma a Harfuch; “nada qué ver con Ayotzinapa”, dice

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Ante los señalamientos de que al actual titular de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, se le vincula con el caso Ayotzinapa, uno de los primeros en reaccionar fue el coordinador de la Alianza Verde en el Congreso capitalino, Jesús Sesma Suárez, quien salió en defensa del funcionario.

Sesma aseguró que García Harfuch es un hombre íntegro, que ha hecho un gran trabajo en la capital para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y por ello reitera su apoyo total al funcionario ante los señalamientos de los supuestos vínculos de éste en el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

Como integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, lamentó que quieran manchar la carrera de García Harfuch al querer implicarlo en supuestas reuniones, como encargado de la Policía Federal en Guerrero, con el ex procurador Murillo Karam para fraguar la llamada “verdad histórica”.

Para Sesma es importante señalar que, como el mismo Harfuch ha aclarado, cuando sucedieron los hechos, él estaba comisionado en Michoacán y no en Guerrero, como asegura el ex director general adjunto, con adscripción al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), de la entonces PGR, Bernardo Cano.

Sesma Suárez ratificó su apoyo al titular de Seguridad Pública porque se trata, según dijo, de un funcionario que ha dado resultados positivos en el combate a la delincuencia desde que llegó al cargo, como lo demuestra la detención de mil 639 individuos, entre ellos líderes de organizaciones criminales, jefes de plaza, cabecillas de célula, operadores financieros, extorsionadores y distribuidores de droga de importantes grupos generadores de violencia. El PRI consideró la detención del ex procurador General de la República más como un tema político que de justicia.

Lo mismo susurró Murillo Karam cuando el encargado del operativo le dijo: “Es penoso, ¿verdad?”. El detenido respondió: “No, es político”.

Hoy, al gobierno de Morena le sirve irse contra el ex procurador; mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode. No nos quedaremos callados ante un gobierno que utiliza el aparato de Estado en contra de los opositores, señaló el partido en sus cuentas de Twitter. El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, calificó como inaceptable que exista persecución política en contra de ex funcionarios del gobierno federal emanados de su partido.

Otras voces, como la de la periodista Anabel Hernández, señaló que aún con los testimonios e indicios documentales, la Fiscalía (antes PGR) no han investigado a Omar García Harfuch, quien estaría implicado en el crimen de Iguala, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Según Hernández, la declaración del entonces funcionario de la Policía Federal (PF), así como otros documentos, “exhiben una protección negligente hacia el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México” (Infobae).

PRD apoya cultura del esfuerzo: Arias

Sabido es que la educación no ha sido ni es una prioridad para el gobierno de la 4-T. Por ello adquiere mayor relevancia que el PRD de la Ciudad de México que encabeza Nora Arias Contreras siga comprometido en apoyar la cultura del esfuerzo y en brindar oportunidades a los jóvenes, especialmente de los grupos más vulnerables que no tienen acceso a la educación por falta de recursos.

La pérdida de dos años en el aprendizaje como secuela de la pandemia de Covid-19, es subsanada por el PRD capitalino, en constante batalla por fomentar la cultura, la salud y la educación en la capital del país.

Hace unos días, Arias Contreras, como prueba de este esfuerzo, entregó reconocimientos a alumnos que concluyeron su primer año de Preparatoria del Programa #PRDEducare.

Durante el evento, celebrado en la sede del PRD-CDMX, su dirigente declaró que esa es la manera en que se apoya “la cultura del esfuerzo”, especialmente en los grupos carentes de oportunidades.

Para Arias Contreras, “el orgullo perredista es luchar todos los días por mejorar las condiciones de vida en la Ciudad de México; nosotros siempre estaremos en una constante batalla por fomentar la cultura, la salud y la educación”, reiteró.

Este es, pues, el objetivo del perredismo, como lo es en otras tantas materias, en un momento en el que hay que demostrar con hechos el genuino interés por los ciudadanos. Hay que unir la acción a la palabra y en eso están, sostiene.

De paso, hay que señalar que, como dice Blanca Heredia, donde se ve que la educación no es prioridad del actual gobierno es, primero que nada, en el presupuesto asignado a la educación, muy limitado. Y sin recursos, ¿cómo avanzar hacia una educación de calidad que nos acerque, ya no digamos a Finlandia o China que encabeza el ranking en tres especialidades: lectura, matemáticas y ciencias, sino a Etiopía y Kuwait que están un poquitito arriba de México?

lm0007tri@yahoo.com.mx