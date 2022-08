Alerta de EU por la violencia en México, no afecta a Quintana Roo

Ingreso seguro de paseantes al Caribe

La Secretaría de Turismo trabaja para evitar advertencias de viaje ajenas al estado

Tras la declaratoria de una nueva alerta de viaje para seis estados de México, por parte de Estados Unidos, debido a los recientes hechos violentos en el país, autoridades quintanarroenses salieron para aclarar que ésta sólo se dirige a Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas; es decir, que el documento, incluso, destaca que en Quintana Roo no hay cambios, ni recomendaciones extraordinarias.

En Quintana Roo, el nivel de la alerta se mantiene en Nivel 2, sitio en el que se ha mantenido desde hace bastante tiempo y que permite a los viajeros ingresar de forma segura a la entidad, sólo guardando precauciones normales. De tal manera que instan a que no se adjudiquen alertas a la entidad que no le corresponden, a fin de no desinformar al turista.

De tal manera que no hay restricciones para viajar a Quintana Roo, incluyendo las áreas turísticas en: Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum y la Riviera Maya.

La Secretaría de Turismo del Estado (Sedetur) afirma que mantiene el trabajo de la mano con las autoridades de Estados Unidos para garantizar la seguridad de los turistas durante su llegada, estancia y salida de la entidad, manteniendo una estrecha comunicación con el consulado y con el Departamento de Estado para evitar alertas de viaje que enmarquen circunstancias ajenas a la seguridad de los viajeros en el Caribe mexicano.

Y pusieron a disposición de los viajeros, aplicación de seguridad Guest Assist la cual brinda atención, ayuda y soporte 24/7 y que es operada desde el Complejo de Seguridad del Estado, C5, según dijo Bernardo Cueto Riestra, Secretario de Turismo estatal. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, destacó que la alerta emitida por el Departamento de Estado se debe al aumento de actividad criminal en las entidades señaladas, donde no figura Quintana Roo.

“Los delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos, están muy extendidos y son comunes en México. El gobierno de EU tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de México, ya que los viajes de los empleados del gobierno de EU a ciertas áreas están prohibidos o restringidos (…) Se recomienda a los ciudadanos de EU que se adhieran a las restricciones de viaje de los empleados del gobierno de EU”, apunta el comunicado del Departamento de Estado.

Aumentan extorsiones en el estado



De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), las extorsiones presenciales a negocios en Quintana Roo están creciendo en número, lo que provoca que varios establecimientos queden en quiebra, sobre todo en Cancún y en la Riviera Maya. La estimación es que este delito creció un 10 por ciento en el último año.

El director de la organización, Francisco Rivas, explicó que es difícil medir el crecimiento de este delito, pues no es denunciado por las víctimas, quienes, al ser amenazadas por los agresores, prefieren evitar problemas y cerrar sus negocios.

En el caso de las extorsiones telefónicas hubo una disminución del 35 por ciento, pero es un escenario opuesto en lo que se refiere a las presenciales, relacionadas directamente al “derecho de piso”, que sigue registrando más casos.

“Es una situación complicada y compleja de medir, ya que las denuncias por extorsión presencial son muy pocas. Los propietarios tienen miedo a represalias, ya que los cárteles delictivos que están llegando a Quintana Roo los amenazan; pero sí hay un crecimiento considerable”, detalló Rivas.

Y no descartó que para fin de año, el aumento de extorsiones pueda incluso triplicarse, ya que estará relacionado con el cambio de Gobierno Estatal, “Específicamente este delito puede aumentar en los próximos meses si no se hacen estrategias correctas, ya que por el cambio del Gobierno y la llegada de grupos delictivos a un destino tan turístico como Quintana Roo, se puede triplicar la cifra”, concluyó.