Acusaciones sin pruebas

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el informe especial sobre la desaparición de los 43 normalistas hay muchos nombres de posibles participantes, pero eso no quiere decir que sean culpables, por lo que será un juez quien determine su responsabilidades y procederá en consecuencia.

Lo anterior, ante la insistencia en que el secretario de seguridad capitalina, Omar García Harfuch, debe renunciar al cargo y ponerse a disposición de las autoridades toda vez que participó, se afirma, en el cónclave para preparar y dar a conocer la verdad histórica sobre esos lamentables hechos y lo hizo en su calidad de delegado de la Policía Federal.

López Obrador dijo que, al igual que el ex presidente Peña Nieto y el ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, también han sido señalados, pero los expertos no consideraron necesario solicitar su aprehensión, lo que sí ocurrió con el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam que, al igual que Tomás Zerón, se hicieron responsables de las investigaciones.

Desde luego que es el juez el que, en base a testimoniales, determinará la responsabilidad de cada quien, pero en el ánimo popular persiste la duda si es que los mandos que intervinieron la terrible ejecución de 43 jóvenes procedieron por cuenta propia y con qué fines, lo que es también una indagatoria pendiente.

TURBULENCIAS

Rescate del ISSSTE y negocio de medicinas

El organismo internacional, Covax, encargado de la distribución de medicinas ofrecidas por la ONU, no cumplió pese a que se cumplió con los pagos solicitados, dijo el presidente López Obrador al indicar que procedería a establecer una demanda, por lo que de inmediato obtuvo respuesta y los biológicos pronto estarán en el país para ser aplicados a los compatriotas. En esto de la venta de medicamentos y su distribución hay muchos redituables negocios en los que ni los organismos internacionales se escapan. Y en la misma línea se inscribe el ISSSTE, en donde funcionarios y ex funcionarios que conocen el manejo de la institución, crearon o han creado empresas prestadoras de servicios en todos los rubros haciendo de la institución una verdadera mina de oro que ya se acabó; por ello están molestos los concesionarios o beneficiarios de los contratos: ya no serán renovados y se procederá al rescate del organismo que ha sido todo, menos una institución de beneficio a los derechohabientes, lo mismo el IMSS y en general el aparato administrativo. Desde luego que no más deseable fuera que las instituciones del Estado, incluyendo estados y municipios, sirvieran a los mexicanos y uno a un reducido grupo de vivales… Al canciller Marcelo Ebrard lo han tundido en las redes sociales y la apertura de sus cuentas en las redes sociales han demostrado que éstas son la verdadera pasarela. Su aparente popularidad le ha resultado todo lo contrario: se burlan de sus ocurrencias y el tuteo le es poco favorable, a menos de que tenga la habilidad suficiente en beneficio de su campaña que, al igual que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, no son lo positivas como esperaban. Y todavía no inicia ni el proceso de selección de los candidatos presidenciales… El gobernador Alejandro Murat salió en defensa de su esposa Ivette Morán, ante los ataques que ha sido blanco por la promoción de textiles de manufactura regional, al indicar que es un valioso activo con el que cuenta y que en los casi seis años que lleva al frente del DIF-Oaxaca, ha aportado mucho a la entidad. Seguramente el balance de la actuación de Ivette Morán al frente del organismo está por definirse en su verdadera dimensión que habrá de ser valorada al paso del tiempo.

