Comicios concurrentes

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

El reparto de los comicios estatales, para la renovación de gobiernos estatales, quedó definido en cuatro paquetes: uno de nueve en conjunción con el proceso electoral federal de elección del Presidente de la República; otro más de 15, al parejo de los comicios federales intermedios; seis más un año después de la intermedia y dos, un año antes del proceso presidencial.

De esa forma ya los ciudadanos no deben acudir tantas veces a las urnas cada sexenio, ya que los comicios locales quedaron englobados, en su mayoría, a la par de la elección de gobernador.

México siempre fue un país en el que los ciudadanos mostraron desinterés para acudir a sufragar, por lo que hace una década se inició un proceso de convertir en concurrentes los procesos electorales y hacer, de esa manera, menos engorrosos los procesos electorales.

El fastidio de los electores no ha cambiado y eso se ve en su frecuencia con que acuden a las urnas, sin importar el tipo de elección, aunque la presidencial siempre resulta atractiva para los electores.

Con todo y ello, el promedio de asistencia a las urnas siempre se encuentra alrededor del 60 por ciento, unas veces más y otras menos; siguiéndole las de gobernador que oscilan entre el 40 y 55 por ciento de votación del padrón electoral.

La asistencia a las urnas siempre depende de los candidatos y si estos tienen arrastre y traen una oferta electoral atractiva, ya que la ideología queda en un plano menor.

Son los ciudadanos los que deciden lo que ellos quieren entre la baraja que les presentan que cada vez son menos.

Las coaliciones y alianzas se forman con antelación y el candidato, para el cargo que sea, lo elije el partido con mayor clientela electoral, de acuerdo a los votos recibidos en la elección anterior.

En la actualidad, hay dos grandes alianzas que habrán de participar en los comicios presidenciales de 2024 y que se espera se constituyan en las próximas semanas para hacerlo también en los comicios de Coahuila y Estado de México del próximo año.

La favorita está integrada por Morena, partido gobernante a nivel nacional, y el Partido del Trabajo, su fiel aliado, y considera también la posibilidad de ir con el Partido Verde, aunque en el Estado de México ya anunció que irá solo, sin alianzas de ningún tipo.

El otro grupo lo conforman Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y se preparan para el proceso electoral de Coahuila y Estado de México, lo ratificaría su decisión de ir juntos en la elección presidencial.

Sin embargo, hay un partido que resulta ser un atractivo bocado para las dos coaliciones, pero que disfruta de mantenerse autónoma, sin liga con ninguna de ellas. Movimiento Ciudadano difícilmente aceptará ir con los partidos de oposición en alianza y menos con un candidato ajeno a ellos y de Morena se encuentra simplemente lejano.

De no convencerlo para participar en una coalición en los procesos electorales del año 2023, menos lo harán en los del 24, donde confían en contar con un candidato propio que dé pelea.

El otro objeto de deseo puede ser el Partido Verde, siempre dispuesto a aliarse al mejor postor, aquel que le otorgue los mejores beneficios y que podría cambiar de rumbo en los comicios del 24, de acuerdo a como se vayan presentando los ofertantes.

2024 será una gran elección donde se elegirán, además del Presidente de la República y el Poder Legislativo completo (500 diputados y 128 senadores), nueve gobiernos de igual número de entidades federativas, incluida la CDMX, sus alcaldías y Congreso local.

Lo de los nueve gobiernos es un atractivo extra que vale la pena comentarlo en otra columna.

El senador Ricardo Monreal manifestó que no se sumará a ningún coro de linchamiento en contra del ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, y recordó que cuando la impartición de justicia es producto de arrebatos o vendettas, no funciona.

