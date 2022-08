Mancera destapa a Ricardo Monreal

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La oposición lo considera opción viable

Tal parece que los tiempos de la adelantada carrera presidencial rumbo al 2024 está marcando que “corcholatas, corcholatos” y aspirantes muestren sus cartas, es decir, que dejen ver quiénes los apoyan y están dispuestos a acompañarlos y apoyar hasta el final y esto opera, tanto para el partido oficial, como para la oposición, que ni un día más debería permanecer dormida y pasiva.

Una muestra de lo anterior se dio ayer, cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Avila, estuvo en Acapulco, donde se reunió con hoteleros del puerto para presentarles su proyecto de gobierno en esta materia y señaló que en caso de alcanzar la Presidencia de la República, apoyará a quienes invierten en la creación de infraestructura; fortalecer el Estado de Derecho para que tengan certeza jurídica sobre sus inversiones y en cada uno de sus proyectos así como otorgarles facilidades financieras para poder desarrollarlos.

Reiteró que de ganar la Presidencia en el 2024, tiene contemplado posicionar a México como “la potencia turística más importante del mundo” para mejorar no sólo la economía del país, sino también las condiciones de vida de las personas que dependen de este sector.

Estuvo acompañando al senador zacatecano, entre otros legisladores, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y su presencia resultó por demás interesante.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara alta, en entrevista, habló sobre la necesidad de los gobiernos de coalición para poder romper el poder presidencial y transitar al parlamentarismo. “A mí me parece que es una de las opciones más acabadas que se puede plantear a la gente, a la ciudadanía”, dijo y añadió: ¿Cuáles van a ser los primeros intentos de consolidar gobierno de coalición? pues obviamente sería el proyecto en Coahuila y Estado de México”. Esto último es un tema delicado pues en el Edomex se registra una especie de jaloneo básicamente entre el PAN y el PRI por quién será el abanderado o abanderada de la coalición Va por México, pero ese es otro tema.

Lo importante, es que a pregunta expresa sobre si Mancera apoyaría al senador Monreal en su aspiración al 2024, respondió de manera textual: “¿Por qué no? A mí me parece que si Ricardo (Monreal) es una opción y es una opción viable, por qué no”.

Y aunque Miguel Angel Mancera optó por “marcar su rayita” con respecto a la coalición Va por México y que el senador Monreal pudiera llegar a ser su candidato presidencial, sí reiteró: “Yo he escuchado ya a la dirigencia nacional de PRD que no ve mal a Ricardo Monreal, he escuchado a otras dirigencias que no lo ven mal. Entonces yo creo que eso también lo ha escuchado él”.

Con lo anterior, se refuerza la tesis de que la salida de Ricardo Monreal de Morena, podría darse de un momento a otro.

Municiones

*** Lo dicho, el Metro va a ser la tumba de las aspiraciones políticas de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El sábado pasado, un hombre murió arrollado por un convoy del Metro y en un inicio, las autoridades capitalinas dijeron que se había tratado de un suicidio porque el individuo se había lanzado a las vías. Días después, el sobrino de Eduardo Hernández, trabajador del Sistema de Transporte Colectivo con 27 años de antigüedad, de nombre Aldair Hernández, aclaró que su tío estaba trabajando en las vías y falleció por inexperiencia de otros empleados, por lo que demandó justicia. Ahora, al director del Metro, Guillermo Calderón, no le quedó más remedio que aceptar que efectivamente Eduardo Hernández era un trabajador del STC y muy nervioso, no sabía cómo justificar la ineptitud que siguen teniendo en el Metro, ya que una de las versiones apuntan a que a nadie se le ocurrió avisar que Hernández, que era jefe de Estación de la Línea 2, estaba trabajando en las vías, o sea, un error de comunicación. Para variar, las autoridades del Metro no se han tomado la molestia de buscar a la familia de Eduardo Hernández que sin duda, merecen una explicación de lo que pasó ese fatídico día.

*** Y otro que no descuida su promoción, es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien participó en Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, misma que le sirvió de pasarela para placearse.

*** Luego de horas y horas de una audiencia en el Reclusorio Norte que resultó muy accidentada porque la defensa de Jesús Murillo Karam se confrontó con el juez que sigue el caso, el ex titular de la PGR fue vinculado a proceso por delitos como tortura, contra la administración de justicia y desaparición forzada

*** Pues sí, el saliente gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González ya aceptó incorporarse al gabinete de esta errada y llamada Cuarta Transformación, por invitación del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque a lo mejor, el de Tepetitán le dará alguna representación diplomática. Eso sí, el tabasqueño se ha mostrado magnánimo con los gobernadores salientes.

*** Por primera vez, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entregó el reconocimiento de 100 por ciento calificado en transparencia al PRD de la capital de la República que preside Nora Arias Contreras. El reconocimiento lo realizó el organismo a través de la Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas. Se trata de la primera ocasión en que el PRD de la CDMX, es reconocido por el Instituto de Transparencia que califica y capacita a los sujetos obligados por mandato de ley en temas de información y por su importante vocación de servicio. “El servir con transparencia y rendición de cuentas es fundamental en el PRD que ha gobernado la Ciudad con responsabilidad y compromiso. Por ello, nos congratulamos por el reconocimiento del INFO, un organismo reconocido por su probado desempeño en la materia”, declaró Nora Arias. Añadió que la ruta que se ha trazado el partido del sol azteca, es el compromiso con la legalidad, la transparencia y responsabilidad en la conducción de las tareas partidistas encomendadas por la militancia comprometida con las causas de la gente.

