Irresponsabilidad en El Pinabete

Desde el portal

Ángel Soriano

Una impresionante cantidad de agua, 617 litros por segundo, se ha extrae de la mina El Pinabete de Sabinas, Coahuila, donde se encuentran atrapados desde hace 20 días 10 de 15 mineros que fueron enviados a excavar las entrañas de la tierra sin las mínimas condiciones de seguridad, de conocimiento del terreno, de estudios geológicos o, cuando menos, de minería.

Resulta inexplicable que las autoridades autoricen labores en terrenos rodeados de agua: trabajan actualmente 13 bombas con capacidad de 1,030 caballos de fuerza -de acuerdo a los datos proporcionados por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa-, para extraer el agua que acumulan desde hace décadas minas abandonadas.

¿Acaso las autoridades federales autorizaron, sin conocer, las condiciones hidrológicas del terreno? ¿Ignoraban que El Pinabete estaba rodeado de agua en lugar de minas de carbón?, ¿no contaban con los estudios correspondientes para determinar el grave peligro que corrían los trabajadores al excavar en la zona?.

Si fue el presidente Fox quien autorizó la concesión, a través de la dependencia correspondiente, deberán ser llamados a cuentas tales funcionarios, lo mismo que los estatales y municipales, aun cuando sus funciones no correspondan a las de estar autorizados para conceder tales concesiones. Y el agua no cesa, y el rescate se complica.

TURBULENCIAS

Llegan más asesores extranjeros

Así como el presidente López Obrador ha denunciado la injerencia estadounidense en asuntos internos de México al financiar organizaciones civiles opositoras a su gobierno, así también aumenta la nómina de expertos extranjeros en diversos rubros contratados para asuntos políticos-electorales, como es el caso de Antonio Gutiérrez-Rubí, ex publicista del presidente colombiano Gustavo Petro, para asesorar en la materia a la jefa e Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aunque oficialmente no lo ha confirmado, para lo que se ofrezca. La misma aspirante presidencial reforzó el manejo de su imagen con el cambio en Comunicación Social, Paulina Silva por Sebastián Ramírez. El tabasqueño ha dicho que tiene garantizada la continuidad de la IV-T y por ese lado está contento, tranquilo, al contar con varios perfiles que garantizan el cambio, noticia nada agradable para sus adversarios, “que ya se frotan las manos porque sólo faltan dos años para que termine este gobierno”, pues no, afirma, seguirán los cambios que han dado resultado con el combate a la corrupción y el plan de austeridad franciscana… Este anuncio seguramente fortalece las aspiraciones del ex presidente Felipe Calderón, que es candidato al gobierno capitalino, carta fuerte de los opositores y quien está presto a salir de nueva cuenta en campaña… El presidente López Obrador reconoció que en 2012 había decidido ya no participar como candidato presidencial, pero finalmente desistió para no darle gusto al grupo neoliberal que manejaba el país. Y la tercera fue la vencida. Y si en casi cuatro años ha logrado cambios, dijo, cuando las circunstancias no eran favorables, hoy que tiene impulso es difícil que lo paren. Seguirá adelante con los perfiles que ha detectado y que le garantizan la consolidación de su proyecto… Siguen los conflictos en Oaxaca derivado de la falta de pago a proveedores pero el gobernador Alejandro Murat -que anunció la celebración del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en octubre próximo-, afirma que de ninguna manera dejará adeudos y cumplirá con los pagos… La filtración de nombres de mandos policiacos desprestigiados en el futuro gabinete del gobernador entrante en Oaxaca, ha causado temor en la población porque de nueva cuenta los hechos delictivos aumenten con la presencia de tales sujetos, por lo que se precisa seguridad en el estado, no más delincuencia.

