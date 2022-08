En campañas falsas, “boots” y seguidores de López Obrador denuncian acoso del INE

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Con spots sobre su Informe, el primer mandatario hace el ridículo

Muy burda, la estrategia que han empezado a desplegar seguidores y “bots” del presidente Andrés Manuel López Obrador, por las “ex benditas redes”, con tal de cumplirle a éste su deseo de aniquilar al Instituto Nacional Electoral, (INE). Esta serie de campañas falsas y mentiras han resultado ser tan deficientes como la del combate a la inseguridad con los correspondientes “abrazos, no balazos” y por ejemplo, hacer de la aprehensión del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, objeto de presunción por parte de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, porque no ha tenido ningún logro al frente de dicha Secretaría.

Desde hace unos cuantos días, los fieles y ciegos seguidores del tabasqueño, además de sus granjas de “bots”, denuncian por las redes sociales que son objeto de una campaña de acoso ni más ni menos que por parte de gente del INE y todo porque la discreta gobernadora de Campeche, Layda Sansores, filtró, violando la ley, un audio supuestamente entre el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y el consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova. Entonces los seguidores del inquilino de Palacio Nacional, se han dado a la tarea de pedir la renuncia de Córdova Vianello, por sentirse intimidados. ¡Pobrecitos! Una de las funciones del doctor Córdova o de quien ocupe la presidencia del INE, es reunirse con los dirigentes de todos los partidos, por eso resulta un sin sentido que los afines a esta errada y llamada Cuarta Transformación pretendan cuestionar esa responsabilidad. Si alguna duda hubiera, por ahí circula alguna foto de una reunión entre el consejero presidente de dicho Instituto con el líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado. ¿Acaso ello quiere decir que estén conspirando?, que le pregunten al líder morenista que por cierto, estuvo acompañando al senador Félix Salgado, cuando el INE lo bajó de ser el candidato de Morena al gobierno de Guerrero y en un mitin a las afueras de dicho Instituto, se dio el lujo de amenazar con sus beligerantes huestes, a los consejeros del INE.

Municiones

*** Así como la víspera de la votación de la reforma eléctrica que López Obrador intentó imponer, el diputado Carlos Miguel Aysa Damas se pasó del PRI, a la bancada de Morena como pago a que a su padre, el ex gobernador de Campeche, Carlos Aysa González, el tabasqueño, generoso como suele ser con quienes se pliegan sumisos a su voluntad, le dio una posición diplomática en República Dominicana, ahora la fracción parlamentaria de Morena, sacó la alfombra roja para recibir en sus filas ni más ni menos que al diputado Shamir Fernández Hernández y con ello, el coordinador morenista, Ignacio Mier, le levantó la mano y al más puro estilo lopezobradorista en mañanera, lo absolvió de ser un “traidor a la Patria”, pese a que el ahora expriista votó en su momento en contra de la reforma eléctrica. Con esto, la bancada morenista subió a 201 diputados, y la del Revolucionario Institucional se quedó con 69.

*** Y apurado por quedar bien con las “corcholatas y corcholatos” que se desplazan por la pasarela del Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador Mier Velazco organizó la “porra” para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Así, a su llegada a la Cámara de Diputados para participar en la plenaria morenista, fue recibido con porras de “¡presidente, presidente!” que arengaron diputadas del respectivo club de fans, como Zulema Adams, Berenice Martínez y Amairaní Peña. Eso sí, se extrañó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Sergio Gutiérrez Luna, que el día del mitin de Morena en Toluca, todo el tiempo portó una camiseta con el nombre del secretario de Gobernación. Y aunque “corcholatas y corcholatos” lo nieguen, es evidente que esta adelantada carrera rumbo al 2024 ha terminado por dividir en “tribus” a Morena y a la hora de la verdad, eso puede terminar muy, pero muy mal. Por cierto, hoy estará con los diputados el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ¿quiénes serán la porra?

*** Laura Velázquez, la coordinadora Nacional de Protección Civil, volvió a dar muestra de su total ineptitud e incompetencia en el tema del rescate de los 10 mineros de Coahuila. Ahora, la flamante funcionaria que es licenciada en Historia del Arte y nunca se preocupó por tomar aunque sea un curso de protección civil, ya no digamos maestría, les salió a los familiares de dichos trabajadores, con que se tardarán de 6 a 11 meses en rescatarlos y con eso, ya los da por muertos. Los familiares de los mineros manifestaron su justificada molestia y acusaron a la señora Velázquez de evadirlos y cuando se atreve a verlos, decirles una serie interminable de mentiras. Por ello, los familiares de los mineros sentenciaron que Laura Velázquez es incapaz de entenderlos y exigieron que esta errada y llamada Cuarta Transformación ya no se tarde en las labores de rescate.

*** Vaya ridículo que está haciendo el presidente López Obrador con sus spots, rumbo a su cuarto Informe de Gobierno -que más bien es el enésimo-, que tienen que ser editados porque habla tan lento y con tantas pausas, que en ello se le van los 30 segundos que debe durar cada spot. Sin pudor alguno, el de Tepetitán habla del millonario ahorro que, según él, obtuvo con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, “el mejor en América Latina”. En otro, el tabasqueño asegura que ancianos respetables, “aquí están conmigo porque ellos mandan en Palacio Nacional” y uno de esos añosos funcionarios, por cierto, el titular de la Segob, Adán Augusto López, anunció que su jefe enviará al Legislativo una iniciativa con carácter de preferente para poner a la Guardia Nacional bajo la Sedena.

*** Mucho se comenta en los corrillos políticos si acaso, al ministro-presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, le habrán “jalado las orejas” desde Palacio Nacional, porque pospuso la discusión de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, que tanta incomodidad ha generado en esta errada y llamada Cuarta Transformación, hasta el lunes 5 de septiembre, una vez que haya pasado en enésimo informe del Presidente. Por cierto, el secretario Adán Augusto López, se apersonó en la Suprema Corte y negó que se hubiera reunido con los ministros para presionar sobre el particular porque sólo fue a entregar un documento. ¿A quién creé que engaña el responsable de la política interna?

