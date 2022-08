Relevo generacional

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dice confiado y contento al tener garantizada la continuidad de la IV-Transformación una vez que concluya su gestión, toda vez que ha detectado perfiles adecuados para ello, además de haber realizado las reformas necesarias para evitar una marcha atrás a sus logros.

Identificados sus adversarios, dentro y fuera de los Tres Poderes de la Unión, el Presidente sabe que los grupos de poder económico y político utilizan medios de comunicación nacionales e internacionales para emprender campañas de desprestigio y debilitar a las instituciones con propósitos aviesos.

Por eso, señala, considera que la infraestructura legal y política construida en lo que va de su gobierno le permite visualizar que la IV-Transformación seguirá adelante en beneficio de los excluidos en gobiernos neoliberales, pues no considera viable que el pueblo decida por el retroceso, la corrupción y la impunidad, principales lacras que han sido combatidas en su administración.

Sin embargo, queda la duda: Entre los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial que ahora realizan frenética campaña está el perfil adecuado: garantiza el relevo generacional y la continuidad del actual proyecto, ya consolidado, y que no será derruido por los intereses que están en juego ahora: sin duda, podría ser también, un distractor político.

TURBULENCIAS

Murat, entre los presidenciables

Joven y preparado, político de nacimiento, ajustado a los nuevos tiempos, el gobernador Alejandro Murat participó en Guadalajara en una Cumbre internacional organizada por la SRE y no desaprovechó la oportunidad para placearse con los también aspirantes a la candidatura presidencial: El canciller Marcelo Ebrard, el mejor posicionado, y el gobernador Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, al tiempo en que el mismo presidente López Obrador le reconoció, al mandatario oaxaqueño, sus aspiraciones presidenciales y lo descartó como futuro integrante de su gabinete una vez concluido su periodo el 30 de noviembre, es decir, lo considera con posibilidades de figurar entre los aspirantes a Palacio Nacional. Cuando el tabasqueño no simpatiza con alguien, simple y sencillamente dice no recordar su nombre, en el caso del gobernador dijo que participará en la contienda, en tanto que el campechano “Alito” Moreno, principal competidor de Murat, es aniquilado por una intensa campaña de desprestigio… En el Senado, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez presumió la deetención del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, como un logro de su administración, cuando en realidad el hidalguense no opuso resistencia y se entregó consciente en que era su turno. Es decir, sabía lo que le esperaba y lo aceptó, no hubo ni fuga, ni persecución ni resistencia, se atiene a las consecuencias. De los grupos armados que tienen el control de diversas regiones del país, de los asaltos carreteros, secuestros, tiroteos y ejecuciones, sólo existen estadísticas que a nadie convencen porque están alejadas de la realidad. Lo mismo ocurrirá con el pésimo Fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, que fue llamado por el Congreso local a rendir cuentas este 30 de agosto, ante el notable incremento de los hechos de violencia: el más reciente fue el atroz asesinato de la joven Abigail en la comandancia policiaca de Salina Cruz y de no ser por la movilización y las protestas de la sociedad civil, este crimen, como otros muchos que han ocurrido a lo largo y ancho del país, hubiera quedado impune. Ahora hay cuatro detenidos, tres policías y el juez cívico, involucrados en el crimen.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista