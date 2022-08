Por instrucción de Palacio Nacional, Adán Augusto López hace desaire a Monreal

Por quién no va a votar Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Muy movida estuvo la actividad en el Senado de la República que prácticamente se convirtió en un hervidero, por qué no decirlo, de cara a la carrera presidencial del 2024 y lo que quedó de manifestó, es que las divisiones y conflictos en Morena se hacen presentes en la Cámara baja, pero también el debate provino de otros frentes.

De entrada, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue el encargado de marcar aún mayor distancia y hielo entre esta errada y llamada Cuarta Transformación y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal.

Resulta que sería hoy, con la presencia el titular de la Segob, cuando se inauguraría la plenaria de los senadores morenistas, pero con los dedos en la puerta, quien despacha en el Palacio de Cobián envió un escrito a la Cámara alta excusándose de asistir por tener compromisos previamente agendados fuera de la Ciudad de México, y eso, por donde se vea, es un desaire; una instrucción directa y tajante del presidente Andrés Manuel López Obrador a su “caballo negro”, para dejar “colgado”, especialmente, al senador Moreal e irlo minando para que al final, el zacatecano supuestamente decline en sus aspiraciones presidenciales.

¿Y qué hay entonces de las fotografías que se tomaron hace algunos meses el secretario de Gobernación cuando llegó a su cargo, con el senador Monreal Avila, presumiendo una buena relación? En esa ocasión también lo envió el inquilino de Palacio Nacional para tratar de convencer al legislador zacatecano de que declinara en sus aspiraciones.

De inmediato, las apuestas se cruzaron entre los senadores no sólo del partido oficial. Se supone que después de Adán Augusto López, de acuerdo a la agenda de la plenaria, asistirían: el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; enseguida, la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; después de ella, se esperaba la presencia del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y finalmente, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

Las apuestas se inclinaron en que quien sí asistirá, seguro, será el canciller Marcelo Ebrard, cuyos nexos con Ricardo Monreal son bien conocidos. El resto de los secretarios del gabinete lopezobradorista, a lo mejor van, pero nada más de “pisa y corre”. Puede que la titular de Economía sólo se apersone para decir que México no se va a salir del T-MEC, mientras que el titular de la Sedena, si se presenta, hará dueto con la secretaria de Seguridad para insistir en lo que la señora Rosa Icela Rodríguez siempre ha dicho frente a los legisladores: que la política de combate a la inseguridad de “abrazos, no balazos” de su jefe, el Presidente, funciona a las mil maravillas.

Sin embargo, hay que anotar que todo puede pasar y por lo que se ve, el ala dura de Morena ya no sabe ni cómo hacerle “la vida de cuadritos” al senador Ricardo Monreal de quien, no sobra decir, no cejará en sus aspiraciones al 2024.

Hubo otra presencia importante en la Cámara alta, en este hervidero en el que se convirtió dicho recinto legislativo. Reunido con el grupo de senadores Plural, que integran, entre otros senadores: Germán Martínez Cázares, Gustavo Enrique Madero y Emilio Álvarez de Icaza y que tuvieron su propia plenaria, el ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, les manifestó sus dudas en torno a esta errada y llamada cuarta transformación y quien la encabeza.

En opinión de quien fue candidato presidencial en tres ocasiones, lo que se vive actualmente en México es preocupante, como la desigualdad social, “tenemos una muy fuerte concentración de la pobreza. Una economía que no crece desde hace décadas», señaló el ingeniero Cárdenas.

Es inevitable referirse a la violencia de los grupos criminales, que ha permitido que se apoderen de cada vez más territorio. Asimismo, el líder moral de la izquierda se pronunció

en contra de que haya «mandos militares» en los cuerpos policíacos.

Ante la situación que resumió de excelente manera Cuauhtémoc Cárdenas, sólo faltaría que en el gustadísimo “stand-up” de hoy, el presidente López Obrador se lance en contra del ingeniero porque al de Tepetitán le resulta bastante incómodo y motivo de enojo, que a dos días de su IV Informe de Gobierno que es en realidad del enésimo, le planten sus verdades a la cara, echando por tierra todo lo que el tabasqueño miente en sus “spots” y además, porque Cárdenas, aseveró que tampoco ve un gobierno de izquierda en México, con lo que le da otro buen revés al tabasqueño y a su errada y llamada Cuarta Transformación.

Ahora bien, el fundador del PRD, hizo críticas al resto de los partidos políticos, al señalar que carecen de una propuesta seria para combatir la inseguridad, pobreza y desigualdad.

Y ya hablando de las elecciones de 2024, el ex jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, prácticamente dejó ver por quién va a votar en dichos comicios y en este sentido, urgió a «corcholatas y corcholatos», a decir para qué aspiran a la Presidencia de la República. “Yo no voy a dar mi voto o simpatía si no me dicen para qué quieren ser Presidente” y por lo visto, este distinguido grupo de morenistas no le van a responder.

*** En los trabajos de la plenaria de los senadores del PAN, el dirigente de este partido, Marko Cortés, se dio a la tarea de “destapar” ni más ni menos que al gobernador de Querétaro como el candidato de Acción Nacional al 2024. Manifestó el líder albiceleste que Mauricio Kuri es un liderazgo de la sociedad civil porque no es militante de PAN, sin embargo tiene los valores de ese partido y por ende, “sería un gran abanderado de nuestro partido y de la sociedad que ve que las cosas que van de mal en peor”. Pero el líder panista no omitió al resto de los aspirantes presidenciales de Acción Nacional. De hecho, anunció que el próximo 2 de octubre, llevarán a cabo los Foros de Buen Gobierno, a los que asistirán, además del propio gobernador de Querétaro, el de Yucatán, Mauricio Vila; la de Chihuahua, Maru Campos y los diputados Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks. Por cierto, el diputado Creel está librando una verdadera guerra de vencidas porque para variar, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los de Morena le quieren jugar las contras y quitarle el derecho que tiene el PAN para acceder a la presidencia de la Cámara de Diputados.

*** Qué agradecida resultó ser la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, esta vez, con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que la anduvo placeando por su estado y la “destapó” a la voz de que “México está preparado para tener una presidenta mujer”. No, pues bien armado el circo y mientras la CDMX cayéndose.

