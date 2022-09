En casa y con su gente, festeja Ana Lilia Herrera Anzaldo sus 51 años de vida

La diputada priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, principal aspirante a la candidatura de la alianza Va por México al gobierno del Estado de México, celebró en casa y con su gente su cumpleaños 51.

En el festejo, que le organizaron sus amigos, estuvieron actores políticos de todo el estado, como ex secretarios de gabinete de varios ex gobernadores, representantes de distritos locales y más de 60 ex presidentes municipales de varias regiones mexiquenses.

En este ambiente de unidad, sus cercanos le dejaron claro que la ven al frente en el proceso que se avecina.