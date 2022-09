Pío López Obrador, el hermano más incómodo del Presidente

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Continuarán las investigaciones en su contra

A unas cuantas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rinda su IV enésimo Informe de Gobierno, en el que para variar no tiene nada que informar, le vino un balde de agua helada, que le podría afectar aún más la ronquera que padece, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un día antes, por tres votos a favor y dos en contra, desechó la controversia constitucional que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, había interpuesto contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), que le ordenó entregar al INE información sobre el incómodo hermano del presidente, Pío López Obrador, cuyo video recibiendo dinero en sobres amarillos se ha difundido muy ampliamente, así que las investigaciones en contra del flamante hermano de López Obrador, continuarán, mientras que al tabasqueño se le ocurre alguna otra forma de cubrirlo.

En un mal momento llega esta resolución contra la que estallará sin duda López Obrador, a quien le gusta que le quemen incienso en un día tan importante como hoy, 1 de septiembre. Y es que resulta a todas luces contradictorio que por un lado, afanoso, se dé a la tarea de defender como gente honesta a su flamante secretaria de Energía, Rocío Nahle, cuando en los hechos ha demostrado no serlo por el sobrecosto que ha tenido el cascarón, (¡perdón!) la refinería de Dos Bocas, “obra” muy mal planeada y por el otro, se la pase atacando al Poder Judicial simple y sencillamente porque no se pliega ni se supedita ni a su voluntad y menos, a sus ocurrencias, así que ahora le resultará sumamente incómodo al Presidente su querido hermano Pío a quien no ha alcanzado a proteger lo suficiente.

En este punto, una pregunta no sobra: ¿por qué el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), Arturo Zaldívar no ha defendido al Poder Judicial de las críticas que le ha lanzado el Presidente ahora con el tema del debate sobre la prisión preventiva oficiosa?

En otro tema no menos importante, ayer fue un día en el que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, mostró músculo, ya que contra todos los pronósticos de ruptura con Morena, logró salir airoso de la elección de quién sucede ya a Olga Sánchez Cordero y los duros de Morena de plano “salieron por cuerdas”.

Se sabía que las negociaciones fueron arduas y se suponían que aspirantes a ese cargo como José Narro Céspedes, declinaría a favor de Higinio Martínez, quien quería su “premio de consolación” por no haber sido el candidato de Morena al gobierno del Estado de México.

Así, en esta historia, una vez que fue electo Alejandro Armenta Mier como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el senador Armando Guadiana confesó que él tenía “buena mano”, pues fue el primero en operar otras presidencias como la de Martí Batres, Mónica Fernández Balboa y Eduardo Ramírez y esta vez, tampoco le falló. También, el legislador por Coahuila se dio tiempo para coincidir con el senador José Antonio Álvarez Lima, en el sentido de que la ausencia de la mayoría de los integrantes del gabinete lopezobradorista a la plenaria de los senadores de Morena, había sido una absoluta falta de respeto y descortesía al Legislativo.

Lo cierto es que nadie puede negar que se trató de una intentona del inquilino de Palacio Nacional por demeritar al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, pero ahora sí que a López Obrador, “le salió el chirrión por el palito”, ya que lo único que consiguió fue que el legislador zacatecano mostrara músculo –como ya se anotó en líneas anteriores- y reiterara tanto al Ejecutivo como a los duros de Morena, que, en este caso, el Legislativo, no debe de estar supeditado a la voluntad de López Obrador.

De pasada también, el senador Monreal Avila envió otro importante mensaje. Aunque todavía faltan dos años para renovar la gubernatura en Puebla, en el Senado ya tienen candidato y es precisamente Alejandro Mier. Este fue un golpe que le dolió mucho ni más ni menos que al coordinador de la fracción parlamentaria morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, quien ya no sabe cómo quedar bien con su jefe para ser él el elegido. Además, no hay que soslayar que, como se consignó en este espacio en anterior entrega, el diputado Nachito Mier cuenta con la aversión total del gobernador Luis Miguel Barbosa, por lo que desde hoy puede advertirse que a lo mejor no llega.

“Me siento muy fortalecido; me siento como el arma secreta de quien ya saben”, dijo Ricardo Monreal una vez que se llevó a cabo la votación que favoreció a Alejandro Armenta, sin embargo, algo no previsto surgió.

En el siguiente capítulo de esta historia, lo que no deja de llamar la atención es que los coordinadores parlamentarios de la oposición en la Cámara alta: Julen Rementería, del PAN; Miguel Angel Mancera, del PRD; Clemente Castañeda, de MC; Emilio Álvarez de Icaza, a nombre del Grupo Plural y del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, ofrecieran conferencia de prensa para manifestar su desacuerdo sobre que Alejandro Armenta sea el nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta.

Ahora Monreal deberá de lidiar con esta situación, ya que la oposición está levantando la mano para decirle a Monreal que su compromiso es con todo el pleno de la Cámara alta. Al momento de escribir estas líneas, había otra encerrona en el Senado.

Municiones

*** Resulta que el eterno líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, quiso hacer un buen chiste, pero resultó exactamente lo contrario. El petista mayor “destapó” como su candidato al 2024 ni más ni menos que al controvertido diputado Gerardo Fernández Noroña y su anhelo, es empatarlo con “corcholatas y corcholatos” para el momento en que la coalición “Juntos Haremos Historia”, elegirá supuestamente mediante una encuesta a quien resulte ser el abanderado presidencial de Morena y mute, de “corcholata” a candidato. Sin embargo, el diputado Fernández Noroña no tiene ninguna posibilidad ya que, entre otras cuestiones, no está a la altura del club de las “corcholatas” y de plano, cada vez que habla o actúa, deja mucho que decir, así que lo único que quiere Noroña es protagonismo, además de que por lo visto, el PT quiere vender caro su amor a esta errada y llamada Cuarta Transformación bajo el argumento de ¿por qué nada más el PVEM lo ha de hacer? “Nosotros creemos que la preferencia la tiene que dar el pueblo de México”, dijo Anaya, pero si mucho se comenta en los corrillos políticos que el “caballo negro” de López Obrador, el titular de la Segob, Augusto Adán López, ya se desdibujó en el escenario previo al 2024, Fernández Noroña está en peor posición.

