De migrantes ilegales a movilidad laboral

Desde el portal

Ángel Soriano

A dos años de la sucesión presidencial, el puntero en las encuestas para relevar al presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard definió en el Senado de la República la nueva visión de la política exterior, superando conceptos tradicionales y enfocando los problemas sociales en su justa dimensión lo cual implica diferencias, pero no crisis en la relación bilateral.

Entre los dimes y diretes en la puja por la candidatura morenista, el canciller definió, por ejemplo, que resulta una falacia pensar que por esas diferencias normales en una relación compleja con el poderoso vecino del norte, dado que se trata de intereses económicos, políticos, sociales y humanitarios en los que intervienen múltiples factores.

Por ejemplo, México asume la defensa de cuando menos 11 millones de compatriotas radicados en la Unión Americana desde el punto de vista laboral y humanitario, llegan a prestar sus servicios en diversas ramas productivas sin respeto a sus derechos laborales y humanitarios; no es una migración ilegal, sino es una movilidad laboral.

Lo mismo en el problema de la inseguridad nacional: las armas que vienen de los Estados Unidos -fabricadas incluso con inscripciones personales-, son de las típicas que usa la delincuencia y los EU no ha hecho su cuando la responsabilidad es compartida. ¿Qué responde el embajador? Se preguntó.

TURBULENCIAS

Somete el Gabinete de Seguridad a Monreal

Como si tuviera autoridad moral, el Gabinete de Seguridad de la IV-Transformación desdeñó al Senado de la República y no compareció ante la bancada morenista para dar cuenta de sus pésimos resultados en la materia y quizá a eso se debió su ausencia, lo cual fue tomado con enfoque político que el mismo coordinador de la Jucopo, Ricardo Monreal, asumió como una diferencia personal con los altos funcionarios pero dijo que el Senado merece respeto. Si el diálogo es el arma fundamental de la política y los acuerdos deben estar por encima de los intereses facciosos, es obvio que la Segob, Sedena, Marina y Guardia Nacional incumplen con su cometido como lo demuestran los hechos de violencia que ocurren diariamente a lo largo y ancho de la República… En tanto el presidente López Obrador intensificó su campaña de promoción de sus logros ante el informe que rendirá este jueves y habrá que señalar que, pese a la intensidad de su labor de comunicación y facilidad para explicar asuntos de Estado, un buen sector de la población no lo asimila, o bien porque son de lento aprendizaje o porque defienden otros intereses: se trata de reducir gastos de la colosal maquinaria gubernamental para distribuirlos entre la población que nunca ha tenido acceso al presupuesto. Ya no más privilegiados o delincuentes de cuello blanco, pero lamentablemente un sector que nada tiene defiende a quienes siempre se han beneficiado de los recursos del Estado… Con la renovación de la Mesa Directiva del Senado de la República quedará claro quién manda en este país; al menos que por primera vez en la historia funcione la democracia… En Oaxaca el fiscal reconoció ante el Congreso local la existencia del cártel del despojo: colusión de funcionarios públicos para arrebatar valiosas propiedades a personas indefensas, y pese a que están documentadas, de acuerdo al funcionario, no se ha hecho nada. Seguramente esperarán a que termine esta administración y los responsables se vayan sin castigo, pues seguramente ya compraron impunidad con el próximo gobierno… En Puebla se da por hecho que el sucesor de Miguel Barbosa en la gubernatura del estado será el diputado Nacho Mier, luego de la espectacular movilización hacia Cholula en su informe legislativo y la presencia de destacados personajes de la clase política nacional, en tanto que los candidatos del gobernador son funcionarios de su gobierno de bajo perfil.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista