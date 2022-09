Corrupción judicial, ¿y en Segalmex, Presidente?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

NO GENERALIZAR-. Aceptando sin concederle toda la razón en el sentido de que “el Poder Judicial es campo de corrupción”, como cabecea la nota a ocho columnas de tabloide favorito, -quien lo dijera-, el presidente Andrés Manuel López Obrador se equivoca de la a a la z, palabra.

La existencia y en funciones de un sólo juez o magistrado honesto —y doble contra sencillo que hay mucho más—, echarían por tierra la equivocada afirmación presidencial, además. Ante este seguro equívoco del consuetudinario predicador mañanero, ¿tendría éste la honestidad para disculparse ante jueces y magistrados honestos?, como dice el bolero, lo dudo, lo dudo.

Volteando al otro lado del poder, en diversas instancias del Ejecutivo se han señalado una y muchas veces, indicios de corrupción, citando dependencias y hasta funcionarios, en el sector salud, principalmente y a últimas fechas está en el ojo del huracán la desaparecida Conasupo, rebautizada en esta Cuarta Transformación como Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex.

Esta dependencia que por voluntad unipersonal, conjuntó a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Conasupo, y a la antaño exitosa Diconsa, Distribuidora Conasupo, con existencias preponderantes de productos lácteos a precios accesibles, además de básicos como, arroz, azúcar, frijol y demás leguminosas.

Pues resulta que esta famosa Segalmex sufre de constantes y millonarios fraudes, casi desde su transformación, y es el momento en que se ha llamado a muchos mandos, de medios hacia abajo, pero sin tocar al “impoluto” ex director general, en los setenta un joven político que llegó a secretario particular del presidente Luis Echeverría y las malas lenguas dicen este joven dio el primer cargo público a otro joven de ese entonces, el hijo predilecto de Macuspana. Verdad o mentira, lo cierto es que el ex de Segalmex, hoy seguro septuagenario Ignacio Ovalle Fernández no ha sido involucrado en todos los presuntos malos y millonario manejos de la naciente Seguridad Alimentaria Mexicana, ¿será el único inocente en esta macro dependencia federal de la Cuarta Transformación?, deduzca, no le quita mucho tiempo.

Ver o escuchar diariamente noticieros y sobre todo leer diario bastaría -como los “apoyos” que se emplean para enjuiciar a Murillo Karam- para recordar denuncias de corruptelas en la compra y distribución tardía de medicamentos, tanto que muchos ya caducaron, por lo que aquí podría afirmarse que el Ejecutivo también es campo de corrupción, ¿o no?.

Este espacio resultaría insuficiente para seguir enumerando presuntos actos de corrupción en dependencias del Ejecutivo federal -que conste que no son afirmaciones-, por lo que mientras son huaraches o tlayudas, aquí no se va a generalizar de que “el Ejecutivo es campo de corrupción”, pues incluiría a la señora que surte los convivios presidenciales.

