Pluralidad en el Congreso

Desde el portal

Ángel Soriano

La elección del Alejandro Armenta Mier (Morena) como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y del panista Santiago Creel Miranda (PAN) con el mismo cargo en la Cámara de Diputados, es una demostración de pluralidad y de civilidad -como debe ser- en la máxima representación popular del país y se espera que, por encima de los intereses partidistas —como lo han señalado se antepongan los intereses nacionales.

Desde luego que ambos legisladores, pese a pertenecer a partidos políticos diferentes, se regirán de acuerdo a lo que marca el reglamento interno y las decisiones fundamentales deberán contar con la aprobación de las comisiones y del Pleno, pero su presencia refleja la convivencia entre fuerzas distintas para bien del país, diálogo y negociación, como instrumentos de gobernabilidad.

Si bien se protagonizó en el Senado una lucha de fuerzas facciosas o personalistas, éstas han sido superadas, luego de tres rondas de votaciones y de respeto al resultado final sin que la pasión o las pasiones partidistas rebasaran los límites parlamentarios como ocurrió en el pasado, u ocurre en el presente en diversos congresos de otros países, incluso más avanzados.

Al iniciarse un nuevo periodo de sesiones y aun cuando temas o cambios fundamentales han ocurrido ya, como la adhesión plena de la Guardia Nacional a la Sedena, vendrán otros asuntos de vital importancia que buscan la consolidación de la IV Transformación mediante el concurso del Congreso de la Unión y habrán de darse los debates donde se imponga el interés nacional sobre el ideológico.

TURBULENCIAS

Dos poblanos presiden Congreso de la Unión

Nacho Mier en su informe legislativo del pasado fin de semana en Cholula tomó fuerza política al reunir a la clase política local y nacional y proyectarse como virtual sucesor del gobernador Miguel Barbosa Huerta, sin embargo, cambió el panorama al resultar electo Alejandro Armenta Mier como presidente del Senado, que le da mayor presencia en Puebla, donde goza de presencia y simpatías; sin duda, uno de los dos saldrá candidato a la gubernatura pero también dividirá a las fuerzas en pugna o bien podrá resultar un factor de conciliación en la progresista entidad… El Fiscal General de Oaxaca, Arturo Peimbert, reconoció que hay en el estado 1,467 denuncias de despojo inmobiliario, tanto en los Valles Centrales como en la Costa y el Istmo, derivado de la realización de mega obras de infraestructura para apuntalar el desarrollo regional, nacional e internacional, mediante la explotación de los vastos recursos naturales y la posición geográfica de la entidad, pero los nativos dudan de que se haga justicia y se aplique la ley a todo un cartel del despojo que opera con la asociación desde autoridades municipales o federales. Es un asunto que está pendiente y que no será fácil resolver por los intereses políticos y económicos involucrados… El desplazamiento de dos connotados científicos e intelectuales mexicanos, como Arturo Sarukhan, ex rector de la UNAM, y Modesto Seara Vázquez, rector de las universidades regionales de Oaxaca, obedece a un plan de fortalecimiento de las nuevas universidades del Bienestar y de quitar los cotos de privilegio que mantenían los prominentes mexicanos que manejaban a gusto presupuesto amplio… El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer en el Senado un cambio en la estrategia de la política exterior de México, cambiando conceptos y denominaciones jurídicas que se han manejado durante décadas. A los migrantes, pide, se les considere trabajadores y se respete su condición laboral y sobre la inseguridad se frene el tráfico de armas, las cuales en algunos casos se diseñan a gusto de los cárteles de la droga. Dos temas fundamentales en los que los EU no ha avanzado mucho pero sí le exige a México frene esos problemas. Es una falacia no tener diferencias con EU, para no tenerlas habría que hacer lo que ellos digan, y eso no es posible, dijo a los legisladores.

