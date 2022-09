Fox, Calderón y García Luna

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Luego de revisar con detenimiento el documental del caso Cassez-Vallarta en Netflix, basado en la novela de Jorge Volpi, vuelvo a la pregunta que desde hace años resulta complicado de responder y más, de entender, ¿por qué Vicente Fox y Felipe Calderón en lugar de procesar a Genaro García Luna lo empoderaron?

Desde que bajo el mandato presidencial de Vicente Fox, se comprobó que los hechos del rancho “Las Chinitas” fueron un montaje para la televisión, ¿por qué no se cesó a García Luna y a Cárdenas Palomino? quizá parte de la desatención de Fox a su propio cargo pasaron por alto el hecho, pero en la siguiente administración, ¿por qué Felipe Calderón, aun conociendo el antecedente, lo sostuvo e impulsó aún más en su gabinete?. La respuesta que observo da dos posibilidades, ineptitud o complicidad de Calderón Hinojosa.

El tiempo pasó y hoy, tanto Genaro García Luna como Luis Cárdenas Palomino están en la cárcel y sujetos a severos procesos judiciales, uno en los Estados Unidos y el otro en México. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón le entran con seriedad al tema, sólo hay deslindes muy económicos políticamente hablando, que no explican ni de cerca, la permanencia y el crecimiento de ambos personajes durante los gobiernos panistas.

Ineptitud o complicidad, vuelvo a la hipótesis inicial de ambos mandatarios para sostener a estos personajes en sus gabinetes.

El triángulo Fox-Calderón-García Luna es uno de los episodios más penosos de la historia reciente de nuestro país. En tanto no expliquen con claridad sus motivos, las opiniones políticas, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón no pueden tomarse en serio y no pasan del porrismo en redes sociales y la hilaridad como producto del cinismo.

Falta de compromiso en Huamantla

Se celebró hace un par de semanas la famosa Huamantlada en el corazón de Tlaxcala, la ciudad de Huamantla. La gente estuvo muy animosa con la verbena, desde la noche que nadie duerme hasta el encierro y la corrida conmemorativa. Sin lugar a dudas, este pueblo mágico representa una oportunidad turística muy importante para un estado que ha estado rezagado en materia de promoción y creación de producto turístico desde el terreno estatal.

La difusión, promoción y comunicación de la Huamantlada ha quedado en manos de la iniciativa privada, de los empresarios.

Quizás la falta de experiencia turística del alcalde de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, lo ha alejado de la promoción y estrategia de turismo, debe entender que la Huamantlada no se vende sola ni es un producto consolidado, por el contrario es una excelente palanca de desarrollo turístico que debe aprovecharse con inteligencia de mercados, con estrategias y sobre todo, con voluntad política.

Arajet comienza con un retraso

La aerolínea de bajo costo dominicana Arajet, luego de haber anunciado el inicio de operaciones desde Santa Lucía (AIFA) a Santo Domingo el 15 de septiembre próximos, lo retrasó sin explicación alguna, tentativamente iniciará operaciones el 22 de septiembre aunque aún no está confirmado, lo mismo que desde Monterrey y Cancún. Comenzar con retrasos noes una buena señal, ojalá esto sea una circunstancia que no defina su futuro, se necesita una competencia real para Aeroméxico que tiene precios exorbitantes entre México y República Dominicana por ser la única aerolínea dentro de la ruta.

