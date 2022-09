AMLO renuncia a la iniciativa preferente, anunció el titular de Segob

Miguel Ángel Rivera

Por la profusa y repetitiva campaña publicitaria que antecedió al cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador era de presumir que en el mensaje desde Palacio Nacional no habría ninguna novedad y esto se confirmó al escuchar al primer mandatario rodeado de sus incondicionales.

Por eso no resulta sorprendente que, desde antes de escuchar el mensaje del político tabasqueño, los partidos de oposición expresaran sus desacuerdos.

El llamado bloque de contención destacó en su crítica que, contrario a lo que pregona López Obrador, la corrupción se ha agravado acompañada de opacidad en un intento por ocultar los ilícitos de funcionarios como Manuel Bartlett o integrantes de Morena y hasta el hermano del presidente López Obrador, quien fue evidenciado recibiendo fajos de billetes y hasta el momento no se ha castigado a nadie.

“Ahí está su hermano (Pío), claramente grabado, recibiendo dinero y finalmente lo protegen o ahí tienen a su prima, Felipa López Obrador, recibiendo contratos millonarios en Pemex, o al propio Manuel Bartlett, ahí hoy está el escándalo de Segalmex”, acusó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

El bloque opositor también señaló que “cabe recordar que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) tiene abiertas al menos 22 investigaciones por parte de FGR y la UIF por presuntos desvíos de recursos públicos que incluyen a Liconsa y Diconsa.

Los dirigentes de los partidos de oposición también destacaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al revisar la Cuenta Pública del 2020, detectó presuntos desvíos de recursos públicos por unos 8,636 millones de pesos en Segalmex, pero hasta ahora no ha sido consignado ningún presunto responsable, mientras que el anterior titular de ese organismo, Ignacio Ovalle Fernández, sólo fue cambiado de cargo por el presidente López Obrador que lo envió como como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).

El dirigente panista, Cortés Mendoza, advirtió que “el informe de gobierno del presidente López Obrador representa cuatro años de promesas incumplidas, mentiras y retrocesos, porque es innegable que todos los problemas del país se incrementaron, como es el de la violencia y los homicidios y feminicidios que se dispararon en todo el país”.

A su vez, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, sostuvo que “la gente quiere escuchar que se está investigando a todos los de su gobierno que han fallado a la promesa de no mentir, no robar, no traicionar. Eso es lo que requiere el país, no informes falsos”,

Por separado, dice una nota del diario La Crónica, ambos dirigentes partidistas advirtieron que el Cuarto Informe de Gobierno de López Obrador sólo contendrá falsedades y promesas incumplidas, pues todo está peor que antes.

“Son 4 años de mentiras y promesas incumplidas. Estamos peor en violencia e inseguridad, estamos peor en economía, hoy a la gente no le alcanza lo que gana, estamos enfrentando la peor inflación en los últimos 21 años”, sostuvo Cortés Mendoza.

El perredista Jesús Zambrano señaló que López Obrador debe reconocer autocríticamente que mintió a los mexicanos al no cumplir sus 100 promesas de campaña y admitir que su gobierno es un fracaso.

“Debería de reconocer que ha fallado. Tú dijiste, Andrés Manuel, que el principal sello de tu gobierno era el tema de inseguridad y que si no lograbas resolverlo entonces no habría tenido razón, pero no cumpliste”, recordó el dirigente del PRD.

AMLO presume que hay confianza en México, pero el Inegi lo desmiente

Como lo ha expresado en otras ocasiones, en su mensaje, el Presidente hizo un reconocimiento a los migrantes mexicanos por sus remesas, que alivian las condiciones económicas de sus parientes que permanecen en México.

Entrado en el terreno económico, sostuvo que México es uno de los destinos favoritos de la inversión privada, pero por desgracia para el primer mandatario, ayer mismo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer cifras que lo contradicen. Cabe recordar que ese Instituto está lejos de ser una organización opositora, pues la dirige la ex secretaria de Economía Graciela Márquez Colín, quien fuera propuesta para el cargo por el Presidente.

En agosto de 2022 y con cifras desestacionalizadas, se registraron retrocesos en cuatro diferentes Indicadores de Confianza Empresarial (ICE), informó el Inegi.

Los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) de la industria manufacturera en México disminuyeron 0.1 puntos respecto a julio. En el mismo periodo, el ICE de los Servicios Privados no Financieros se contrajo 5.3 puntos; el de la Construcción, 0.5 puntos y el del Comercio, 0.2 puntos.

La nota informativa del diario La Crónica destaca que los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) se elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Estos permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la opinión de las y los directivos empresariales de los sectores Manufacturero, Construcción, Comercio y de los Servicios Privados no Financieros sobre la situación económica del país y de sus empresas.

En agosto de este año, en su comparación anual, los ICE registraron el siguiente comportamiento: el ICE de los Servicios Privados no Financieros retrocedió 6.4 puntos; el del Comercio, 3.4 puntos; el de las Manufacturas, 0.7 puntos y, por el contrario, el de la Construcción creció 0.7 puntos.

Con cifras originales, añade la información, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran, fue de 46.7 puntos en agosto de 2022, un descenso de 3.9 puntos frente al mismo mes de 2021.

López Obrador mantiene viva la campaña de sus “corcholatas”

Si bien el presidente López Obrador se esforzó por destacar los supuestos logros de la llamada Cuarta Transformación, también aprovechó la fecha para “placear” a sus “corcholatas”.

En la ceremonia en Palacio Nacional, con los murales de Diego Rivera como fondo, el primer mandatario colocó en primera fila a sus colaboradores, a los que ha dado la condición de precandidatos oficiales de Morena. Al lado de la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller estuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; y de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Como es su costumbre, la gobernante capitalina aprovechó para dejar constancia de su absoluto respaldo a todo lo que haga o diga el primer mandatario. Dijo que “estamos muy contentos, muy felices de los logros del presidente López Obrador, que son logros del pueblo de México”.

A su vez, Marcelo Ebrard destacó que el nivel de aceptación del presidente López Obrador “es de los más altos del mundo”.

“Nuestra economía, pues a pesar de las dificultades, la pandemia, la guerra en Ucrania, pues ha salido adelante. En lo económico vamos avanzando. Vamos saliendo adelante. Igual las obras van avanzando”, dijo el canciller a los medios de comunicación.

La reforma a la Guardia Nacional no

tendrá carácter de iniciativa preferente

El tabasqueño López Hernández evitó hacer declaraciones en Palacio Nacional, pero tuvo un prolongado momento de lucimiento en la sede de la Cámara de Diputados, a donde acudió para entregar el informe por escrito del presidente López Obrador.

Por alguna razón no explicada o, tal vez, intencionalmente, la ceremonia del cuarto informe presidencial se programó a la misma hora que el inicio de la asamblea solemne de instalación del Congreso de la Unión.

Esto ocasionó un retraso en la sesión solemne del Congreso de casi hora y media para dar tiempo que arribara a San Lázaro el titular de Gobernación y “corcholata” presidencial, el mencionado López Hernández.

Aparte de su paseo triunfal por el salón de sesiones, el titular de Gobernación hizo, por encargo del jefe del Ejecutivo, un anuncio inesperado: el presidente López Obrador no hará uso de su privilegio de presentar iniciativas preferentes.

Esto fue realmente sorpresivo porque con anterioridad, López Obrador había expresado especial interés en que se apruebe que la Guardia Nacional pase a control total de la Secretaría de la Defensa.

