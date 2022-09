Destaca la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo alto potencial de universitarios

Se reunió con estudiantes de la FES Acatlán

Naucalpan, Estado de México.— En el Segundo Foro Sobre la Ley de Juventudes y con una atención especial en la salud mental, más becas de movilidad al extranjero y transporte, apoyo al deporte y otros temas que impactan a las y los jóvenes universitarios, la diputada federal priista Ana Lilia Herrera Anzaldo interactuó con estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.

En la Sala de Congresos del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, la congresista dijo que para que la política sea puente de reconciliación, acercamiento con la sociedad y la reconstrucción de México se necesita la unión de las nuevas generaciones de jóvenes con las anteriores, para que de la mano se logren los objetivos para tener una mejor nación La diputada federal de la LXV Legislatura destacó el potencial con la que hoy cuentan los y las jóvenes de este país que no necesita de confrontaciones y sí poder potencializar y apoyar ese talento. “Tienen clarísima la agenda de derechos humanos, saben que no podemos seguir siendo una sociedad mitad desigualdad, mitad discriminatoria, todos cabemos, todos tenemos los mismos derechos. También tienen certeza en la agenda de medio ambiente y la agenda animalista. Jóvenes, agárrense fuerte de la mano de los que somos más grandes, hay que levantar la voz, sin odio, sin lastimar, porque eso no resuelve nada”, destacó.

Acompañada por el doctor Manuel Martínez Justo, director de la FES Acatlán, y de la maestra Nora Goris Mayans, secretaria General Académica, Herrera Anzaldo charló con los estudiantes sobre las labores que realiza en la Cámara de Diputados, enfatizando que su labor es hacer que la voz de los ciudadanos se escuche y se tome en cuenta, y respondió las inquietudes de los universitarios.