Guardia Nacional a Sedena, “chicana” de Morena

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Arturo Zaldívar hace como que no oye insultos a la SCJN

El nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel fue sometido a una dura prueba apenas arribando a ese cargo, al dirigir el larguísimo debate en el que luego de una maratónica sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se aprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo titular es Luis Cresencio Sandoval, se quede con el control de la Guardia Nacional.

Creel Miranda se llevó la aprobación de un buen número de diputados por su conducción en esos trabajos en los que la mayoría del partido oficial impuso su mayoría.

Sin embargo, el ex secretario de Gobernación sabe que su posición como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, le será muy provechosa porque él mismo se destapó como candidato del PAN a la Presidencia de la República. No sobra recordar que durante la gestión de Vicente Fox, el diputado Creel fue el “delfín” de lo que entonces era la pareja presidencial, es decir, el ex presidente y su esposa Marta María Sahagún. Hoy, las condiciones son muy diferentes.

Retomando la prolongada jornada registrada en San Lázaro, se dice que lo que hicieron los diputados que conforman la mayoría de Morena en la Cámara baja, fue una especie de “chicana” pero, ¿acaso esta reforma servirá —por ejemplo— para que los miembros de la GN tengan mejores condiciones?, porque hay que recordar que a la mayoría, los tienen en condiciones verdaderamente deplorables a los estados a donde los envían.

Lo importante a destacar, es que tanto el círculo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, como sus diputados, que no son más que sus empleados, tienen muy corta memoria, pues como dice aquella célebre frase que gobierna las “ex benditas redes sociales”; “siempre hay un tuit” y en este sentido, muchos son los seguidores del tabasqueño, que en el pasado rechazaron abiertamente la militarización del país, como desafortunadamente, en esta errada y llamada Cuarta Transformación está ocurriendo y que empiezan ni más ni menos que con el inquilino de Palacio Nacional que en marzo del 2012, hace 10 años, señaló por las redes: “Debe fortalecerse el poder civil con el establecimiento de la democracia El militarismo no es la solución”.

Un año después, la ahora distinguida secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, subió a sus redes: “Si AMO fuera Presidente, retiraría el Ejército en 6 meses de la calle. PRI y PAN se oponen… ¿En qué país viven?”. Bueno, ahora esta pregunta la tendrían que responder los legisladores fieles a López Obrador e incapaces de cuestionarlo en lo más mínimo.

Posteriormente, ya en 2017, el ahora flamante subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, subió un “tuit” en el que estableció: “La mano dura ha fracasado y hay que asumir que la militarización en las tareas de seguridad pública, también. No queremos una guerra sucia en 2018. No queremos al Ejército en la vida política de la Nación”.

Y qué decir del flamante diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, que la semana pasada fue destapado por el líder del PT, Alberto Anaya como candidato presidencial de su partido, en noviembre del 2018 “tuiteó”: “Estoy en la misma posición. Rechazó tajantemente que se continúe con la militarización del país, así ésta sea disfrazada de Guardia Nacional y encabezada por el compañero presidente electo @lopezobrador”.

Municiones

*** Hoy se discutirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se aprueba o no el proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar, para declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que viola los derechos humanos de las personas, vulnera la presunción de inocencia, e impide que el juzgador de una persona quede impedido de valorar las “condiciones fácticas del caso”. Para que el proyecto del ministro Aguilar Morales sea aprobado, se requiere de una mayoría calificada; es decir, de 8 votos de los ministros. Sin embargo, en el fondo de este asunto está que el pasado viernes, el presidente López Obrador rebasó todos los límites y de manera pública, evidenció, regañó y los llamó traidores a los principios de su llamada y errada Cuarta Transformación, a los ministros que gracias a él, han llegado a máximo tribunal de la Nación, en este caso son: Juan Luis González, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf. Supuso el inquilino de Palacio Nacional que al haberlos designado, en automático se convertirían en sus empleados y sí, algunos de ellos han tratado de cumplir con esta labor. Por ejemplo, cómo olvidar cuando la reforma eléctrica del Presidente estaba en el centro del debate, la ministra Loretta Ortíz, defendió con todo dicha reforma y hasta sostuvo que era válido fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Además, ¿qué le irá a decir el constructor favorito del tabasqueño, José María Riobóo a su querido amigo sobre ésta crítica que incluyó a su esposa, la ministra Yazmín Esquivel? Hay que recordar que ella defendió su posición en la SCJN a la voz de: “Me he hecho por mí misma, con una historia propia, no soy ‘la señora de…’, ni ‘la esposa de…”. Habrá que estar atentos a la posición del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldivar, que al parecer, no escuchó los insultos que le lanzó a este máximo tribunal, López Obrador.

*** La presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, se congratuló por el regreso a la capital del país del programa “Médico en Tu Casa”, acción que se llevó a cabo través del gobierno de Miguel Hidalgo, encabezado por Mauricio Tabe, al tiempo que exhortó a los demás alcaldes y alcaldesas de la Alianza Por la CDMX materializar este compromiso de campaña. “Siempre lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo: la salud es lo más importante que tenemos y además es un derecho; enhorabuena para la alcaldía Miguel Hidalgo y vamos por las demás alcaldías para que se cumpla esta promesa que le hizo a los ciudadanos”, afirmó. La ex diputada promovente de la legislación el “Médico en Tu Casa” en 2015, dijo que el programa nació con la premisa de acercar la atención médica y garantizar el derecho a la salud a personas en situación vulnerable, por lo que se convirtió en una política exitosa replicada en más de 16 países y 12 estados de la República. Recordó que originalmente el programa tenía el censo de todas las mujeres embarazadas, enfermos postrados, personas con discapacidad a las que les brindaba atención médica en sus domicilios y personas que por sus condiciones físicas estaban impedidos para acudir a un centro de salud. Manifestó que los gobiernos de la Alianza están demostrando ser eficientes y de resultados al devolver a las familias un derecho fundamental como lo es la salud por medio de la restauración de programas exitosos como el “Médico en Tu Casa”.

