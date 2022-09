Hidalgo, otra pasarela para Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

También acudió el senador morenista Ricardo Monreal

Ayer, Hidalgo se volvió una pasarela para las llamadas “corcholatas y corcholatos”. Ahí se dieron cita el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recién “desempacada” de Baja California, a donde estuvo el fin de semana para promocionarse, sin importar violar la ley electoral y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y tan se volvió una pasarela esa toma de protesta, que los gritos de “¡presidente!”, volaron de un lugar a otro, dependiendo de la preferencia de los morenistas que acudieron a Pachuca.

Sólo que a diferencia de otros eventos, esta vez sí fue invitado el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, aunque a muchos de los asistentes no les pareció, pero en fin, así es la política. Vale la pena destacar que si el legislador zacatecano asistió, es porque el ahora gobernador Julio Menchaca, emanó precisamente de la Cámara alta y de alguna manera, era el candidato de Monreal.

Selfies por aquí y por allá, esa fue la tónica del relevo en el que el ahora ex gobernador, Omar Fayad, quedó relegado a un muy, pero muy secundario lugar, a la espera de que esta errada y llamada Cuarta Transformación, generosa como usualmente no suele serlo, le otorgue algún cargo diplomático, pero en el evento, de plano el priista tuvo que salir “por cuerdas”, ante el rechazo morenista.

Dicho sea aparte, que la ocasión sirvió para que se reunieran en torno a una misma mesa, el senador Monreal Avila y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien, la semana pasada fue el primero en dejar colgados a los senadores de Morena que coordina el zacatecano y de ahí, como reza un popular refrán, “como hilo de media” los miembros del gabinete de seguridad como el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda y la flamante titular de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como el líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado, se disculparon y no acudieran a la plenaria de los senadores de su mismo partido.

Lo lógico es pensar que Monreal y el titular de la Segob, tuvieron tiempo para conversar en torno a ese tema y a lo mejor llegaron a alguna solución porque todo el tiempo estuvieron en buenos términos, por lo que pudo apreciarse.

Quienes estoicos aguantaron los abucheos que los morenistas les dirigieron fueron los ex gobernadores Manuel Ángel Núñez Soto y Francisco Olvera que acudieron como testigos de un hecho inédito, es decir, como en Hidalgo se dio la alternancia. Y no hubo por cierto, quien extrañara a otro ex mandatario estatal: Miguel Angel Osorio Chong, y eso que el también ex secretario de Gobernación se ha distinguido por ser más que sumiso a esta errada y llamada Cuarta Transformación y a quien la encabeza.

En dicha fiesta morenista en la que no del todo se pudieron limar asperezas y desacuerdos, acompañaron a Julio Menchaca sus compañeros gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; Cuitlahuac García, de Veracruz; Carlos Manuel Merino, de Tabasco, y Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur.

Municiones

*** La discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prisión preventiva oficiosa, continuará hoy en medio de un clima tenso en el máximo tribunal de la Nación. La propuesta del ministro Luis María Aguilar que considera que ésta es contraria a los derechos humanos así como al estándar interamericano fue defendida por su autor bajo el argumento de que “No se estudia si la prisión preventiva es válida; no se propone que la prisión preventiva en general desaparezca”. Ahora bien, las ministras que fueron regañadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, trataron de cumplir con el tabasqueño. Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz, sin embargo, no pudieron salir del dilema sobre si realmente son independientes o están supeditadas a Palacio Nacional. Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara, abrió la posibilidad de una opción menos radical: que la Corte aclare que prisión preventiva “oficiosa” no quiere decir prisión preventiva “automática”.

*** Yazmín F. Montpellier, Directora General de Servicios Psicológicos en América PSIAME Delegada Profesional Internacional de la ONG Primero Infancia Internacional; Presidenta del Consejo Interamericano de los Derechos del Niño, Niña, Adolescentes y la Familia (Una Sola Voz), en aras de continuar con la “Cultura de la Paz”, invitó a un diálogo público a, Diana Luz Vásquez/Vázquez Ruiz para conocer su propuesta, incluída en la propuesta 3 de 3 contra la violencia que omite el piso parejo y la igualdad ya que hace completamente de lado que hay mujeres que también son #DeudorasAlimentarias #Acosadoras, así como acosadoras y #AbusadorasSexuales, por lo que Yazmín Montpellier pregunta: “¿esas (mujeres) son impunes o usted pretende que las mujeres estén por encima de la Ley?, lo cual nos indica que no se detiene en los hombres que son víctimas de esta situación, esto es, deberían de tener acceso a algo que está consignado en la propuesta 3 de 3: que cualquier situación que ponga en duda que no aportan los alimentos hacia sus hijos e hijas, no podrán ser candidatos a cargos de elección popular. La propia Diana Luz Vázquez ha dicho que aspirantes a cargos de elección popular tienen que no estar sentenciados por delitos sexuales, violencia intrafamiliar y como deudores alimentarios y en un porcentaje menor, efectivamente hay mujeres que desafortunadamente y como ya se señaló, son deudoras, acosadoras y absadoras. Yazmín Montpellier señala a Diana Luz de no estar a favor de los #DerechosHumanos de #TodasLasPersonas, porque ha demostrado tener intenciones claramente personales “y de ahí la raíz de sus agresiones y difamaciones”.

*** Intensa actividad tendrá en los próximos días el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, debido a que la dirigencia nacional le encomendó echar a andar los comités del partido en cada una de las 16 alcaldías en la Ciudad de México, con la finalidad de relanzar al partido de cara al proceso electoral. Así lo convinieron luego de rendir el Primer informe de Actividades, al que acudieron los dirigentes nacionales del partido y en el que mostró el músculo. Aseguran que para ello iniciará recorrido en las demarcaciones políticas para escuchar las demandas vecinales y elaborar la agenda política de trabajo para los próximos meses. El diputado asegura estar contento por la encomienda y afirma tener la capacidad para reorganizar al partido en la ciudad, que desde su perspectiva, se ha perdido en los últimos años y se requiere regresar a las bases y trabajar en el territorio para mostrar la fuerza de la verdadera izquierda.

