Sian Chiong te invita a no perderte el gran final de “Corazón Guerrero”

Llega a su fin el viernes 9 de septiembre

Quien da vida a Adrián Guerrero promete grandes sorpresas en la historia

Arturo Arellano

Adrián es el primo adolescente de los Guerrero, un joven vivaz, fan del rap y con un amplio sentido de lealtad. Creció en un internado para niños sin hogar, donde lo encuentra Jesús, quien le hace saber que cuenta con una familia y que es un Guerrero, de modo que nunca más estará solo.

Bajo esa premisa, Adrián se involucra en una historia que está a punto de llegar a su final, no sin antes haber conquistado a un público que le siguió los pasos en cada episodio y que no se va a perder la culminación este 9 de septiembre a través de las estrellas.

Sian Chiong es el actor que da vida a Adrián y en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó “Mi experiencia dentro de Corazón Guerrero ha sido inolvidable totalmente, increíble, es algo que voy a recordar toda mi vida, me dejó cosas muy lindas, grandes amigos, muchas enseñanzas, entre actores, técnicos, cada trabajo es una bendición y este no es la excepción”.

Del final, dijo “No puedo adelantar nada, porque si no le quitamos lo interesante a la novela, pero si puedo decir que es un final increíble, digno de una novela mexicana, bien hecha. Creo que las telenovelas mexicanas ya son una tradición y en este caso, sino la vieron desde el principio, hoy contamos con la ventaja de que, en Blim, se pueden poner al corriente. Es una historia bonita, tiene drama, acción, comedia, baile, música, es una novela super entretenida”.

Afirma que las novelas no van a pasar de moda “es que las telenovelas tienen su magia, su encanto propio, es algo distinto a una serie, incluso, las mismas plataformas digitales que se caracterizan por películas y series, también ya hacen telenovelas, no se las puedes quitar a la gente, porque no solo te entretienen, te hacen soñar y te ilusionan”.

Y reconoce que “Cada proyecto que uno hace, te enseña, cada historia que interpretas es entrenamiento, eso aporta muchísimo a tu crecimiento, a saber, cómo interpretar de manera diferente y que se note. Todo el elenco, los hermanos Guerrero, los chicos del internado, las hermanas, todos aprendimos y nos llevamos grandes cosas”.

En materia de proyectos personales dijo “Ahora estoy haciendo una película en Colombia para Hollywood, es una película que va para cines, pero no sé cuándo se estrena, apenas se está rodando y tampoco puedo hablar mucho al respecto. En adelante me gustaría seguir en todo tipo de proyectos, porque me gusta de todo, disfruto mucho lo que son las variantes de la actuación, como teatro, televisión, series, novelas, cine. Por eso sigo estudiando, idiomas, voy a escuela de teatro, siempre aprendo de los compañeros, para estar listo para cualquier proyecto”.

Finalmente invitó a la gente a que no se pierdan el gran final de Corazón Guerrero el 9 e septiembre a las 4:30 por las estrellas.