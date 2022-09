Helloween y Hamerfall traerán su metal a la Arena Ciudad de México

Este 24 septiembre

La Banda alemana regresa tras el gran éxito de su presentación en ‘United Forces Latin America Tour’

En esta nueva gira, las calabazas concentraron su esfuerzo y se dieron a la tarea de culminar un fantástico álbum nuevo inédito “Helloween” y presentan una obra maestra; en la voz Andi Deris junto con sus compañeros Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner y Dani Löble, quienes están listos para celebrar junto a todos sus fans su mejor momento.

Hammerfall hará el honor de calentar el escenario, quien también estrena nuevo álbum “Hammer of Down”.

“United Forces” es el tour más esperado y México está más que listo para disfrutar de un concierto memorable.

El cantante de Hammerfall, Joacim Cans, comentó: “Helloween es probablemente la banda que más me influenció mientras crecía y estoy muy entusiasmado por la gira. Para el verdadero fanático del metal, ‘United Forces 2022’ será la mejor experiencia. Un espectáculo que nadie debería perderse por nada del mundo. Si hay una gira para experimentar en 2022, ¡esta es! ¡El martillo caerá más fuerte que nunca y las calabazas reventarán cabezas.

Andi Deris de Helloween dijo: “¡Estamos ‘amartillados’ por tener a nuestros amigos de Hammerfall con nosotros en la gira! ¡Está fuerza unida es un mega paquete que ofrece el espectáculo del metal, que se debe vivir con todo el poder!”

La alineación de “Pumpkins United” presenta al cantante Michael Kiske y al guitarrista/vocalista Kai Hansen junto con el cantante actual Andi Deris, los guitarristas Michael Weikath y Sascha Gerstner, el bajista Markus Grosskopf y el baterista Daniel Löble.

En el nuevo álbum homónimo de Helloween, la banda regresó a sus raíces, fue grabando de forma completamente analógica y Löble tocando la batería que usó anteriormente el baterista original de Helloween, el difunto Ingo Schwichtenberg, en el legendario “Keeper Of The Seven Keys”.

Producido por Charlie Bauerfeind y Dennis Ward, el nuevo LP de Helloween fue grabado en parte en el H.O.M.E. Estudios en Hamburgo (donde todo empezó en 1984). La misma consola de grabación utilizada para álbumes de Helloween como “Master Of The Rings”, “Time Of The Oath” y “Better Than Raw” se utilizó para grabar el nuevo material de la banda. El esfuerzo se mezcló en los Valhalla Studios de Ronald Prent (Iron Maiden, Def Leppard, Rammstein).