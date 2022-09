Adán Augusto-Monreal: operación política

Ángel Soriano

El encuentro entre dos aspirantes a la candidatura presidencial, Adán Augusto López Hernández y el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, tiene importancia no sólo por los temas a abordar entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino por la de los dos personajes que dan muestras de civilidad en la contienda política para el año 2024.

El principal asunto que los reunió, previo a la toma de posesión de Julio Menchaca como gobernador de Hidalgo, es el tema de la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena, asunto que ya pasó sin mayores problemas en la Cámara de Diputados, y que hoy está en la tribuna del Senado de la República.

Y si bien el presidente López Obrador ha advertido que el voto es individual y que cada quien debe asumir su responsabilidad, no puede pasarse por alto los bloques, alianzas y compromisos personales para asumir una postura facciosa o de beneficio nacional en el tema que está en la prioridad nacional, pues se trata de la seguridad del país.

De todos modos se sabe que el caso pasará sin problemas en el Senado, pero aquí hay que señalar que dos de los aspirantes presidenciales asumen su responsabilidad como operadores políticos de la política presidencial: ni uno ni otro enfrentará al Poder Ejecutivo sino que, al contrario, están prestos para servir al país y los deseos presidenciales.

TURBULENCIAS

No hay confrontación con el Judicial

De la misma manera puede entenderse el asunto de la prisión preventiva, si bien es una medida arbitraria de encarcelar a una persona para luego determinar si es responsable o no del delito que se les acusa, también es cierto que el Poder Judicial actuará de acuerdo a la política que se dicte desde las esferas donde se decide el destino del país; de acuerdo a los criterios que consideren que esto es razonable, aunque sea perjudicial para las personas o los ciudadanos de a píe, sin recursos ni influencias para librar la prisión… El gobernador Alejandro Murat asumió la presidencia de la Conago una vez que el ex presidente Omar Fayad concluyó su periodo como gobernador de Hidalgo. Murat ejercía el cargo de vicepresidente y en consecuencia le corresponde asumir la vacante y que seguramente aprovechará para continuar proyectándose en busca de la candidatura presidencial del PRI… La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, insiste en su proyecto de remodelar y dar nuevo perfil a la Zona Rosa en colaboración con los comerciantes de la zona. El lugar ha sido rebasado no sólo por las condiciones adversas de la pandemia y de la crisis económica, sino por el surgimiento de nuevos conjuntos comerciales, más modernos y funcionales, que hacen que la zona céntrica de la ciudad de México deje de ser un atractivo. Al proyecto en cuestión se opone la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum…En Oaxaca también el incendiario líder social Flavio Sosa mantiene en vilo a la sociedad oaxaqueña: amenaza con expulsar a la empresa Gugar, de amplia tradición en la entidad, por la explotación irracional del agua desde hace dos décadas en detrimento de los mantos freáticos de los valles centrales. Sosa era o es considerado como futuro alto funcionario de la nueva administración, pero con estos movimientos que amenazan al sector privado se duda que sea llamado al gabinete. El líder apoyó a la senadora Susana Harp en sus aspiraciones de obtener la candidatura de Morena al gobierno de Oaxaca, cuestión que no se concretó. La movilización de campesinos en contra de Gugar se dice tiene más motivos políticos que deseos de proteger el medio ambiente del deteriorado valle de la otrora Verde Antequera.

