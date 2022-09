Titular de la SEP, en el “ojo del huracán”

Desde que asumió el cargo, hace apenas unos días, la nueva secretaria de Educación Pública -Leticia Ramírez Amaya- ha estado sujeta a escrupulosa observación de quienes no le dan ni el beneficio de la duda.

En su más reciente declaración, el diputado Gonzalo Espina Miranda, integrante de la Comisión de Atención a la Niñez del Congreso capitalino, lamentó que la funcionaria responsable de la calidad educativa, desconozca los procesos de aprendizaje de la propia 4T.

Y es que ha llamado mucho la atención la respuesta que le dio a la periodista Danielle Dithurbide cuando ésta le preguntó: ¿Cómo un niño de segundo de primaria podrá aprender matemáticas con el nuevo modelo educativo?

Su tímida respuesta fue… “No podría responder eso”.

Las reacciones no se hicieron esperar y usuarios de las redes sociales, mínimo, cuestionaron su nivel de preparación y hubo hasta quienes le pidieron que mejor renuncie. Sin embargo… eso no es problema si cumple con el requisito que se exige a los funcionarios de la 4-T: tener 90% de honestidad y 10% de experiencia.

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo empacho en defender el nombramiento de José Ángel Carrizales como titular de la ASEA, a pesar de que fue rechazado cinco veces por el Senado para asumir un puesto en el sector energético, nadie duda que hará lo mismo en el caso de la maestra Leticia Ramírez.

Ramírez, según su currículum, es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y cuenta con estudios de antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Sin embargo, no hay que olvidar el principio de Peter que advierte que ser un buen maestro (como es el caso), no significa que sea una buena directora de escuela si no cuenta con el perfil o las características propias para el cargo.

Por eso muchos se preguntan ¿en manos de quien está el futuro de millones de estudiantes?

En este contexto, Espina Miranda pidió a la titular de la SEP mostrar mayor seriedad y compromiso en el impulso al modelo de enseñanza del nuevo sistema educativo para el ciclo escolar 2022-2023.

Parece ingenuo lo que señala el legislador cuando lamenta que el gobierno de la 4T no implemente filtros “ni conozca” los perfiles de sus funcionarios, ya que en funciones demuestran ser incompetentes para el cargo.

Expone que “quizá en la movilización de masas, en el respeto a la ideológica (sic) de López Obrador son brillantes, pero en el servicio público muestran incompetencia e ignorancia en los campos que dirigen”.

Por eso dijo que desde el Congreso local exhortarán a la SEP a brindar un informe respecto a ¿bajo qué criterios está construido el plan piloto para educación preescolar, primaria y secundaria?

“Nos sentimos muy inquietos por conocer esta estrategia”, concluye.

El informe de Sheinbaum, en tiempo

A los que consideran que la Jefa de Gobierno no está cumpliendo la norma, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, Martha Ávila Ventura, respondió que la presentación del Informe de Claudia Sheinbaum, prevista para el 7 de octubre, “está en tiempo y forma, como lo establece la Constitución de la Ciudad de México”.

El artículo 32 de la Carta Magna local señala que dicho acto debe realizarse antes del 15 de octubre.

“Para las y los diputados de Morena es muy importante que el diálogo entre los poderes se realice en un ambiente de civilidad política y que no sea rehén del espectáculo que muchas veces se da en el Poder Legislativo”, afirmó.

El caso es que el 7 de octubre es la fecha anunciada por el secretario de gobierno, Martí Batres, para que la Jefa de Gobierno acuda al Congreso de la CDMX a rendir su Informe de manera presencial.

La diputada Ávila aseguró que no se está incumpliendo ninguna norma y si decidió (Sheinbaum) acudir el 7 de octubre a la presentación de su 4to. Informe, es porque está en tiempo y forma, reiteró.

La diputada informó que la sesión del informe es un mecanismo democrático de diálogo entre poderes y rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo frente al Legislativo y tiene por objeto que las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso expresen sus posturas respecto a la gestión del gobierno y que la persona titular del Ejecutivo responda ante los posicionamientos de las y los representantes populares”.

Dijo también que una vez que el secretario de Gobierno, Martí Batres, entregó el informe a este Congreso, el pasado primero de septiembre, “lo empezamos a leer, y encontramos significativos avances en materia de derechos sociales, desarrollo económico, movilidad, derechos de las mujeres, vivienda, inversión pública, etcétera”.

